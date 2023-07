“La accesibilidad y el trato al paciente es lo que diferencia a Hospitales Pascual”

Cuál ha sido su trayectoria en el Grupo de Hospitales Pascual?

–Mi recorrido en la empresa comenzó en el año 1995, después de ser residente en el SAS, nos incorporamos un grupo de médicos de diferentes especialidades a la empresa. En mi caso, he tenido la oportunidad de trabajar en el Hospital de Villamartín, Sanlúcar y Lepe.

Aquí, además de ser muy bien tratado, he tenido oportunidades de formación que seguramente en otras empresas no hubiese tenido.

Agradezco, por supuesto, a don José Manuel Pascual, que fue la persona que me contrató en su momento, en la cual agradezco esa oportunidad. También he tenido grandes compañeros y amigos que son el doctor Antonio Bascuñana y Javier Pérez Jiménez, que son grandes médicos de la empresa de los que he podido aprender mucho.

Referentes “El centro de convalecencia de Hospitales Pascual es el único centro de convalecencia de Andalucía”

–¿Cómo es trabajar como director médico en el Hospital Virgen de las Montañas?

–Tengo la suerte de estar en un hospital comarcal que cuenta con 110 camas. Eso hace que la relación entre profesionales y con la dirección sea muy cercana y con más accesibilidad.

Tenemos la fortuna de trabajar muy codo a codo. Hay una relación muy cercana entre los compañeros de trabajo. Para mí, esa es la mejor forma de trabajar en la medicina.

Además, el Hospital Virgen de las Montañas es un Hospital en constante desarrollo que se ha ido modernizando en los últimos años.

De hecho, acabamos de incorporar nueva tecnología de resonancia magnética y otros métodos de última generación de diagnóstico tecnológico de imagen en los últimos años, como tacs y ecógrafos.

Y contamos con un centro de convalecencia único en Andalucía.

–¿Qué es el centro de convalecencia del Hospital de Villamartín?

–La unidad de convalecencia es una unidad de tratamiento integral, dirigido a aquellos pacientes neurológicos, quirúrgicos o de larga estancia con problemas funcionales, motores y demás, que después de una hospitalización en cualquier hospital como el hospital comarcal Virgen de la Montañas o pueden ser el hospital de Jerez o Puerto del Mar, vienen a ingresarse con nosotros para terminar de recuperarse. En el Centro de convalecencia de Villamartín le ofrecemos la rehabilitación, la terapia ocupacional, logopedia… Hasta que el paciente se recupera. Llegando algunos a estar hasta 3 meses ingresados con nosotros.

Aquí la recuperación de los pacientes es espectacular. El gran trabajo del médico rehabilitador y los fisioterapeutas terapéutico-ocupacionales, logopedia, auxiliares de clínica… hacen que el paciente tenga un cuidado único, que, sin lugar a duda, influye para su pronta y correcta recuperación notablemente.Esta unidad se abrió en el año 2011 y es un modelo único en Andalucía. Realmente somos un centro innovador.

El médico “Además de ser un buen profesional, debe tener una importante parte humana añadida”

Se trabaja con los pacientes mañana y tarde. Tanto el paciente como la familia lo agradecen muchísimo. Después de tratamientos tan largos, la vinculación afectiva con el paciente traspasa a la profesional. Tenemos pacientes que han ingresado con nosotros hasta 90 días de estancia, convirtiéndose en familia.

–¿Por qué Hospitales Pascual es el mejor lugar para trabajar?

–Para mí la empresa Pascual ha ido desarrollándose, innovando, mejorando, ampliando por supuesto los hospitales, también teniendo la visión empresarial de tener hospitales comarcales de pequeño tamaño, pero que facilitan mucho la accesibilidad del paciente, de la familia. Los hospitales de mayor nivel tienen sus ventajas tecnológicas, humanas, quirúrgicas y demás, pero carecen a mi parecer de que la accesibilidad y el trato al paciente y a la familia sea tan cercano, tan directo como en nuestro caso. Para mí es una cosa que nos diferencia de otros grupos, aparte que la calidad asistencial para mí es importantísima, intentamos mantenerla o mejorarla, siempre.

–¿Qué es lo más bonito de su trabajo?

–El trato con el paciente y la familia. Para mí la medicina a distancia, o en un despacho con gran separación, o con poco tiempo, es una medicina que carece de los valores que debe tener la visita a un médico. Para mí el médico, además de ser un buen profesional, debe tener una importante parte humana añadida. Esto los pacientes y familiares lo valoran y agradecen mucho.