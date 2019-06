El abogado espera que Jenaro pueda acceder en unos meses a beneficios penitenciarios

El abogado de Jenaro Jiménez, José María Rosso, asegura que un letrado "nunca se queda satisfecho con un acuerdo" pero reconoce que "cuando uno llega a unos límites y proponen una rebaja como esta, entran dudas y, al final, te arriesgas a que haya una pena mayor por intentar tener una un poco menor. Por ello se analiza la situación y el acusado toma la decisión que cree más conveniente".

Con los seis años y medio que ha aceptado, ha conseguido una rebaja de seis años y medio sobre lo que pedía la Fiscalía y siete con respecto a las acusaciones particulares.

Tras haber cumplido uno en preventiva, asegura que tendrán que ver si se pude producir una fusión de condena por los otros dos años que cumplió por una estafa anterior "derivado de las mismas circunstancias". Rosso opina que esta es una cuestión que se tendrá que ver más adelante, a la vez que "el juez de Vigilancia Penitenciaria tendrá que decidir si en una serie de meses ya puede acceder a una serie de beneficios penitenciarios y a la condicional".

José María Rosso, que no ha querido entrar en el acuerdo extrajudicial que ha llegado con las acusaciones particulares, ha señalado que "se ha planteado una solución global" y, por lo tanto, no están incluidas dilaciones indebidas por la tardanza de un proceso que ha durado diez años, "ya que en este tema hay un problema y es que Jenaro Jiménez se fue dos veces del país, aunque no haya tenido realmente una incidencia en la tardanza. Sin embargo, formalmente no se ha recogido".

Por último afirma que cuando ocurrieron los hechos, a Jenaro "le cogió la crisis de la construcción y a partir de ahí se hundió todo".