Abierta la VII Convocatoria de los Premios Cátedra Ateneo de Cádiz a la Excelencia Académica
La Universidad de Cádiz y el Ateneo reconocen el estudio, la dedicación y el compormiso del alumnado egresado de la UCA en el curso 2024/2025
La UCA y la Diputación convocan la V edición de los Premios AURA a la excelencia investigadora en turismo sostenible
La Universidad de Cádiz y el Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz han abierto la VII Convocatoria de los Premios Cátedra Ateneo de Cádiz a la Excelencia Académica, con el objetivo de reconocer el estudio, la dedicación y el compromiso del alumnado egresado de la UCA en el curso académico 2024/2025. El plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el próximo 10 de noviembre de 2025.
Estos galardones, de carácter anual, distinguen el rendimiento académico y la proyección universitaria del estudiantado de Grado, y se otorgan conforme a las áreas de conocimiento: un premio para cada una de las ramas de Ciencias, Arte y Humanidades, Medicina y Ciencias de la Salud, así como dos premios para Ingeniería y otros dos para el área de Jurídicas y Sociales.
Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General de la UCA o a través de la sede electrónica (CAU): https://cau-alumnos.uca.es/cau/servicio.do?id=O188
Los requisitos para optar a estos premios incluyen haber finalizado una titulación de Grado en el curso 2024/25 con una calificación media mínima de Notable. Además del expediente académico, se valorarán otros méritos como la realización de un Doble Grado, estancias internacionales (ERASMUS, SICUE), participación en programas de voluntariado, asociacionismo estudiantil o la colaboración interdisciplinar entre centros. En caso de empate, se tendrá en cuenta la finalización del grado en el tiempo previsto y que el Trabajo Fin de Grado aborde temáticas vinculadas a la provincia de Cádiz.
La comisión evaluadora estará presidida por el rector de la Universidad de Cádiz y la directora de la Cátedra Ateneo de Cádiz (o personas en quienes deleguen), y contará con representación de ambas instituciones, así como del alumnado.
Los premios se entregarán en un acto institucional previsto para finales de enero de 2026, en un entorno que resalte la solemnidad y el prestigio del reconocimiento. Las personas premiadas recibirán un diploma acreditativo, el título de Ateneísta joven —que conlleva la exención de la primera tasa anual de socio—, y una beca para realizar un curso de idioma en el Centro Superior de Lenguas Modernas de la Universidad de Cádiz durante el curso 2025/2026. Además, deberán presentar su Trabajo Fin de Grado en una sesión académica del Ateneo de Cádiz
También te puede interesar
Lo último
Contenido ofrecido por Grupo SSG - Ambulancias Barbate
Contenido patrocinado
Regístrate para recibir este boletín quincenal que abundará en una idea de la que se habla poco: tener críos puede ser muy divertido.