Abierta la VII Convocatoria de los Premios Cátedra Ateneo de Cádiz a la Excelencia Académica

La Universidad de Cádiz y el Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz han abierto la VII Convocatoria de los Premios Cátedra Ateneo de Cádiz a la Excelencia Académica, con el objetivo de reconocer el estudio, la dedicación y el compromiso del alumnado egresado de la UCA en el curso académico 2024/2025. El plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el próximo 10 de noviembre de 2025.

Estos galardones, de carácter anual, distinguen el rendimiento académico y la proyección universitaria del estudiantado de Grado, y se otorgan conforme a las áreas de conocimiento: un premio para cada una de las ramas de Ciencias, Arte y Humanidades, Medicina y Ciencias de la Salud, así como dos premios para Ingeniería y otros dos para el área de Jurídicas y Sociales.

Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General de la UCA o a través de la sede electrónica (CAU): https://cau-alumnos.uca.es/cau/servicio.do?id=O188

Los requisitos para optar a estos premios incluyen haber finalizado una titulación de Grado en el curso 2024/25 con una calificación media mínima de Notable. Además del expediente académico, se valorarán otros méritos como la realización de un Doble Grado, estancias internacionales (ERASMUS, SICUE), participación en programas de voluntariado, asociacionismo estudiantil o la colaboración interdisciplinar entre centros. En caso de empate, se tendrá en cuenta la finalización del grado en el tiempo previsto y que el Trabajo Fin de Grado aborde temáticas vinculadas a la provincia de Cádiz.

La comisión evaluadora estará presidida por el rector de la Universidad de Cádiz y la directora de la Cátedra Ateneo de Cádiz (o personas en quienes deleguen), y contará con representación de ambas instituciones, así como del alumnado.

Los premios se entregarán en un acto institucional previsto para finales de enero de 2026, en un entorno que resalte la solemnidad y el prestigio del reconocimiento. Las personas premiadas recibirán un diploma acreditativo, el título de Ateneísta joven —que conlleva la exención de la primera tasa anual de socio—, y una beca para realizar un curso de idioma en el Centro Superior de Lenguas Modernas de la Universidad de Cádiz durante el curso 2025/2026. Además, deberán presentar su Trabajo Fin de Grado en una sesión académica del Ateneo de Cádiz