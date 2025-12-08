Aarón Pérez, fisioterapeuta: “El reposo suele ser enemigo del dolor”

Con un ritmo de vida acelerado, con poco tiempo para el autocuidado y el descanso, a veces es importante parar y acudir a profesionales que puedan tratar nuestros problemas físicos.

Muchas de estas molestias suelen ser dejadas de lado en busca de una cura que nunca llega y convierten una lesión pequeña en algo crónico. Por eso es fundamental recurrir a la fisioterapia, esa rama de la medicina que ayuda a recuperar el bienestar y la calidad de vida.

Aarón Pérez es un joven gaditano de 30 años que siempre ha tenido claro sus beneficios y por ello no ha parado hasta tener su propia clínica en Cádiz. “Tenía claro que quería crear Apolo para trabajar como entiendo la fisioterapia: tratamientos basados en evidencias científicas, con el tiempo necesario para cada persona y sin que nadie me marcara cómo tenía que trabajar”.

Con una amplia trayectoria a sus espaldas a pesar de su juventud, Aarón ha ejercido como fisioterapeuta durante ocho temporadas en el Cádiz B y en el Cádiz CF, labor que le sirvió “para tratar lesiones complejas, tomar decisiones rápidas en momentos de estrés y potenciar el trabajo interdisciplinar”, apunta.

Graduado en Fisioterapia por la Universidad de Cádiz, se formó en ecografía músculo-esquelética, educación del dolor, fisioterapia invasiva y readaptación de lesiones, “los pilares en los que baso mis tratamientos”, subraya.

Exterior del Centro de Fisioterapia Apolo, situado en la avenida Segunda Aguada. / Jesús Marín

Al Centro de Fisioterapia Apolo acuden todo tipo de pacientes: desde deportistas con molestias o lesiones, hasta personas que sufren dolores al realizar sus actividades diarias, gente que ha tenido una lesión que le impide realizar su trabajo y pacientes que van a reducir el riesgo, mediante ejercicio, de la reaparición de lesiones.

Aarón resalta que las dolencias más comunes que trata son el dolor lumbar y cervical, resultado del estrés y el sedentarismo. “Ojalá todos dedicáramos un poco más de tiempo a movernos y cuidarnos. El ejercicio, según la ciencia, es la pastilla perfecta para el manejo de la mayoría de lesiones”.

Este profesional de la fisioterapia añade que también “veo muchas roturas musculares y lesiones en hombros y rodillas. Muchos dolores se van dejando con la esperanza de que el tiempo o el reposo los curen, cuando el reposo es nuestro enemigo en la mayoría de los casos”.

Aarón Pérez recomienda a las personas con alguna dolencia que “no lo dejen” y acudan a los profesionales porque la fisioterapia va más allá “del típico masajito”.

Desde el 24 de enero de 2022, cuando abrió sus puertas en la avenida Segunda Aguada, este centro ha atendido a más de 1.000 pacientes.