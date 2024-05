Victoria, la paciente maniquí del hospital Puerta del Mar de Cádiz

No se queja, no cobra, no pide aumentos ni ascensos y, para colmo, está capacitada para simular varios partos en un día y que éstos, además, presenten problemas más o menos graves para poner a prueba la formación de los profesionales del mundo del alumbramiento.

Así, el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz ha contratado a Victoria (su nombre completo es Victoria S2200) que es el nombre con el que se ha bautizado a la paciente maniquí que forma parte de un equipo de alta tecnología que reproduce un parto en directo con el objetivo de que los profesionales implicados en la atención a este proceso adquieran competencias en la práctica obstétrica. Así, permite trabajar las habilidades clínicas en la asistencia a los procesos fisiológicos del parto y sus complicaciones más importantes para mejorar la cualificación y la seguridad en la atención a la mujer y al recién nacido.

el Hospital Universitario Puerta del Mar registró el pasado año un total de 1.437 partos

Este simulador avanzado, denominado con ese nombre de mujer plantea distintos escenarios que finalizan con el alumbramiento de la placenta y ofrece distintas posibilidades de entrenamiento en cuanto al tipo de parto, sin complicaciones o con situaciones inesperadas y de mayor complejidad como distocia de hombros, prolapso del cordón o parto de nalgas, todas ellas programadas previamente en un soporte electrónico.

Simulacros de partos

La aplicación de este equipo para realizar simulacros de partos se enmarca en el programa de formación continuada de los profesionales de los hospitales Puerta del Mar y San Carlos de San Fernando. El simulador, adquirido por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), se instala de forma itinerante en los centros andaluces de referencia con el objetivo de ofrecer a los profesionales de Obstetricia una formación continuada y actualizada.

El procedimiento consiste en que el docente diseña un escenario clínico, en el que pueden incorporar incidencias como hemorragias o convulsiones, y los sanitarios que reciben la formación tienen que resolver la situación satisfactoriamente. La actuación profesional es visualizada, grabada y posteriormente analizada por todo el equipo.

Con posibilidad de sangrado activo

Así, como se ha mencionado, la ‘paciente maniquí’ puede hablar o convulsionar e incorporar otras situaciones de emergencias como reproducir un sangrado activo para lo que los sanitarios deben revisar el canal de parto y poner en marcha los protocolos pertinentes.

En la actualidad, ‘Victoria S2200’ está situado en el Puerta del Mar para la realización de prácticas de todo el personal del área de Ginecología y Obstetricia, residentes y matronas de toda la provincia de Cádiz, comenzando por los Especialistas Internos Residentes, que inician ahora su formación en los centros sanitarios.

Por cierto, el Hospital Universitario Puerta del Mar registró el pasado año un total de 1.437 partos, por lo que Victoria tendrá mucho trabajo para lograr que todos estos partos que se producen en el Puerta el Mar puedan ser cada vez de mayor calidad y con menos riesgos gracias a esta paciente maniquí que tiene pinta que permanecerá aún mucho tiempo ingresada en el hospital de Cádiz hasta que no venga otro maniquí para sustituirlo.