La Universidad de Cádiz inaugura su primer ‘Punto Violeta’ en la Facultad de Medicina

El rector en funciones de la Universidad de Cádiz, Francisco Piniella, acompañado por el subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, la delegada de Igualdad, Políticas de Inclusión y LGTBI y Mayor del Ayuntamiento de Cádiz, Virginia Martín, el decano de la Facultad de Medicina, Manuel Rosety, el jefe de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, Manuel Barranco, la directora de la Unidad de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Universidad de Cádiz, Chary Iglesias, y la enlace de Igualdad de la Facultad de Medicina, Noelia Geribaldi, ha inaugurado este lunes en la Facultad de Medicina el primer Punto Violeta de la Universidad de Cádiz.

Esta iniciativa, fruto del trabajo de la Facultad de Medicina y la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, tiene por objetivo aumentar la visibilidad de situaciones relacionadas con la violencia machista, contando con un plan de actuación que convierte a Facultad de Medicina en la primera Facultad Violeta de la Universidad de Cádiz.

Francisco Piniella ha señalado que las mujeres y hombres tienen los mismos derechos y ha lanzado un mensaje de “tolerancia cero desde el primer momento. Esa debe ser la actitud de todos para que esto no vaya a más”. Para Piniella, la Universidad no puede estar aislada, tiene que “ser feminista” y espera que siga siéndolo en los próximos años. Ha añadido que “hay que seguir destinando recursos a la violencia de género porque es un tema de vital importancia”. Finalmente ha agradecido a la Facultad de Medicina, el decanato, profesores y alumnado implicado en el proyecto el impulso por combatir la violencia de género a través del Punto Violeta.

El subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, ha comentado que los datos no son alentadores ya que este año ha habido cuatro víctimas mortales en la provincia de Cádiz y 17 en Andalucía. Según José Pacheco “la solución a un conflicto de pareja no puede ser la violencia y el asesinato, deberíamos erradicarlo de nuestra sociedad y cultura” y ha añadido que “es imprescindible que la tratemos como es, violencia machista, y en segundo lugar es necesaria la implicación de toda la sociedad porque muchas veces es la propia mujer la que no visibiliza la agresión que está sufriendo”. Por ello, piensa que “necesitamos la implicación de toda la sociedad y de ahí los Puntos Violetas”.

Por su parte, Manuel Rosety ha destacado que “hoy este proyecto es una realidad, creando el primer Punto Violeta de la Universidad de Cádiz, una Facultad Violeta. Un Punto Violeta es el lugar de información y apoyo en relación con la violencia machista. En el caso de la Facultad de Medicina se han instalado varios carteles que disponen de un código QR con toda la información necesaria para acceder tanto a las autoridades como a los puntos de información”. Estos puntos se han instalado en la cafetería, en la sala de estudio, en los ascensores y en los halls de entrada y de la parte posterior. El decano de la Facultad de Medicina también ha explicado que “tenemos una sala violeta segura. Esto quiere decir que cualquier mujer que lo necesite solo tiene que venir a conserjería, solicitar una llave y, sin hacerle ninguna pregunta, le van a ofrecer la llave para que se encuentre en un entorno seguro y protegido. Ahí dispondrá de los carteles de información con los códigos QR para acceder al servicio de ayuda”.

Además del Punto Violeta, la Facultad de Medicina también ha creado una Red de Apoyo Violeta, formada por un grupo de profesoras y alumnas de la Facultad, llamadas “Las Violetas”, que están disponible en el caso de que alguien necesite apoyo. Esta Red está coordinada por el enlace de Igualdad de la Facultad de Medicina, Noelia Geribaldi, a quien avisan primero para toda la gestión contando con un protocolo de actuación.



De este modo, la comunidad universitaria tiene desde hoy a su disposición, a través de códigos QR presente en cartelería y monitores, información sobre cómo actuar en caso de ser víctima de violencia de género o se ha presenciado algún caso, además del ‘Punto Seguro Violeta’ y un enlace whatsapp de consulta e información.