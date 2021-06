Apenas unos días después de sus graduaciones, en un año todavía inevitablemente marcado por las medidas de prevención del Covid-19, casi 7.000 alumnos, la inmensa mayoría bachilleres, hincan codos en estos días para presentarse la semana que viene a las Pruebas de Acceso y de Admisión a la Universidad (PEvAU), la antigua Selectividad.

En esta trepidante e ilusionante, pero muchas veces angustiosa carrera en la que se decide su futuro académico, los aspirantes tendrán librar varias batallas. Más allá de la de enfrentarse a los exámenes en sí, la más dura, como siempre, será la de conseguir la nota necesaria para poder acceder a estudiar la carrera, el grado –o doble grado, que es lo que se lleva ahora– con el que siempre habían soñado.

Algunos, una minoría, ya tienen claro que quieren estudiar en el extranjero. Han recibido el visto bueno del ministerio de hacienda familiar y llevan meses e incluso años informándose de los requisitos que se exigen en tal o cual universidad de tal o cual país. Y pese a que no sea necesaria la prueba de acceso, se presentarán, por si acaso no son admitidos donde pretenden estudiar.

Otros ya apuntaron entre sus primeras opciones a universidades de otras ciudades españolas que ofrecen una titulación que no existe en Cádiz o en el Distrito Único Andaluz, o que les parece que generan mejores expectativas académicas y de empleo.

Pero la mayoría de los bachilleres gaditanos se decantará por elegir alguno de los 44 grados y 21 dobles grados que oferta para el curso 2020-2021 la Universidad de Cádiz (UCA), una institución académica de tamaño medio, con cuatro campus repartidos por su territorio, con un profesorado accesible y muy bien valorado y que pese a las dificultades de financiación que castigan a todas las universidades andaluzas, sigue entrando por méritos propios en los más prestigiosos rankings del mundo, cada vez en más campos de investigación y docencia. Una universidad con titulaciones que están siendo cada vez más demandadas, también desde otros distritos universitarios españoles.

Medicina ofertará el curso que viene 150 plazas, cinco menos que este, por las medidas anti-Covid de los hospitales

Conseguir la asignación deseada no es fácil porque, mandando por encima de todo la nota media resultante de la prueba de acceso y de la media del bachillerato en un complejo proceso de ponderación (en una proporción del 40% y del 60%, respectivamente), tiene mucho de juego de azar en el que unas piezas dependen de otras, que se van cayendo y encajando a medida que se van adjudicando las plazas y que terminan ordenándose como una especie de Tetris. Aquí el que más nota alcanza, elige, y sus segundas, terceras y sucesivas opciones van dejando huecos que colonizan los que vienen detrás con menos puntuación. A veces con centésimas. Un reflejo de la vida misma, de lo que les espera a la hora de integrarse en el mercado laboral, sobre todo si optan por unas oposiciones a una plaza de empleo público.

Lo cierto es que el gran área de Ciencias de la Salud, que engloba las titulaciones de Medicina, Enfermería y Fisioterapia, pero también la más reciente de Psicología, está actuando en los últimos años como un auténtico imán que atrae a la Universidad de Cádiz miles de peticiones, pese a que sólo pueden ofertar entre todas algo menos de 500 plazas, prácticamente las mismas que las del año pasado.

Inmerso de lleno en los preparativos de las pruebas, que se celebrarán entre los próximos 15 y 17 de junio, Rodrigo Sánchez Ger, director general de Acceso y Orientación de la UCA, proporciona a este periódico todos estos datos con exactitud, procedentes, claro está, del proceso de preinscripción correspondiente al curso 2020-2021. Sólo una vez concluidas las pruebas de acceso y admisión a la Universidad de este año se abrirá un nuevo plazo de preinscripción en el que los futuros universitarios pedirán, por orden de preferencia y sin límite, en cada uno de los distritos del país, las carreras que querrían cursar. Y sólo se completará, allá por septiembre, cuando se produzcan las últimas admisiones, que determinarán la nota de corte del próximo curso.

A la cabeza en el número de solicitudes en la UCA, dentro del Distrito Único Andaluz, se situó de nuevo este curso el grado de Medicina que se imparte en la casi bicentenaria Facultad de Medicina y Cirugía de Cádiz. Nada menos que 6.497 estudiantes de toda España eligieron esta titulación de la UCA como una de sus tres primeras opciones. 934 de ellos la anotaron como la primera, 1.084 como la segunda y 930 como la tercera, precisa Sánchez Ger. Sólo los 155 primeros lograron una plaza gracias a una nota igual o superior a un 13,090 sobre 14, que fue la puntuación de corte del año pasado, como puede consultarse en la tabla que reproducimos junto a esta información. Debido a que se trata de la única facultad de España en la que los alumnos hacen prácticas en todas las especialidades hospitalarias dentro de la asignatura Rotatorio Clínico, y a las estrictas medidas de prevención del Covid-19, las vacantes para el curso que viene son cinco menos, con un total de 150, explica Rodrigo Sánchez.

5.033 alumnos de toda España solicitaron Enfermería en Cádiz y 3.060, en Jerez

A Medicina le siguió el grado de Enfermería en la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de Cádiz capital: 5.033 alumnos de todo el país la señalaron como una de sus opciones. 307 de ellos, como la primera, 514 como la segunda y 498 como la tercera. Sólo quienes obtuvieron una nota igual o superior a un 11,707, siempre sobre 14, consiguieron una de las 125 plazas que se ofertaban. El curso que viene serán las mismas. También Enfermería, pero en el campus de Jerez, le fue a la zaga, con 3.660 solicitudes de toda España. Exactamente 232 fueron de primera opción, 383 de segunda y 340 de tercera. La nota de corte fue de un 11,590 para las 65 plazas que se ofrecían.

Accesible tanto desde el Bachillerato de Ciencias de la Salud como desde el de Ciencias Sociales, Psicología también acumuló un buen número de peticiones, en concreto 2.996 de toda España, 337 como primera opción, 312 como segunda y 34 como tercera.

Fisioterapia, que como Enfermería se imparte en la facultad situada frente al Hospital Universitario Puerta del Mar, cierra este bloque de carreras de Ciencias de la Salud más demandadas. Recibió 2.167 solicitudes, 161 como primera elección, 170 como segunda y 188 como tercera, para un total de 60 plazas, a partir de una de las puntuaciones de corte más altas, concretamente la tercera del curso 2020-2021: 11,970. “De estas últimas cifras se deduce que, pese a estar muy demandada, en general, el conjunto de los estudiantes españoles que la anotaron prefirieron hacer esta carrera en otra universidad”, reconoce el director general de Acceso y Orientación de la UCA.

"Lo único que garantiza una plaza donde uno quiere es una nota media suficiente" Rodrigo Sánche Ger Director general de Acceso y Orientación de la UCA

“Esta preferencia de los estudiantes por las carreras del gran área de Ciencias de la Salud no es un dato distintivo de la UCA, sino que se reproduce en todo el Distrito Único Andaluz y en los del resto del país”, aclara Rodrigo Sánchez. “Obviamente, de los más de 5.000 que solicitaron Enfermería en Cádiz, sólo unos 1.400, los que la eligieron entre las tres primeras opciones, quieren realmente estudiar este grado aquí”, puntualiza. Pero puede que quienes entren en Medicina de la UCA, por ejemplo, la eligiesen en séptima u octava posición porque solicitaron como primera la Facultad de la Autónoma de Madrid, la de la Complutense, la Autónoma de Barcelona o la Pompeu Fabra, por ese orden, y no les dio la nota para entrar en ninguna de ellas. “Aquí lo único que garantiza la plaza es la nota de corte, con independencia del orden de preferencia en la solicitud”, insiste Rodrigo Sánchez.

La oferta de plazas de cada curso se determina dentro del Distrito Único Andaluz. En febrero o marzo de cada año se inicia un proceso desde el Vicerrectorado de Estudiantes dentro del cual se pregunta a los centros cuál va a ser su oferta de plazas. En el 90% de los casos se mantiene y hay veces que se ajusta un poco, como en el caso antes descrito de Medicina.

¿Y dónde terminan todos esos alumnos que no consiguieron nota para acceder a las carreras que solicitaron de forma preferente? “Hay quienes hacen un Ciclo Formativo de Grado Superior, lo que antes era una FP, en el ámbito biosanitario, en el caso de quienes no tuvieron nota para entrar en Medicina o Enfermería. Y eso cambia el sistema de cómputo de la nota, porque la que cuenta ya no es la resultante del 60% de la nota media del Bachillerato y el 40% de la fase de acceso, sino que la nota media de esos dos años del ciclo equivale a los 10 primeros puntos sobre el total de 14. Y se presentan a las pruebas específicas de Química y Biología, consiguiendo una nota, que al multiplicarla por el factor de ponderación y sumarla a los 9 o 9,5 de media que traen del ciclo, a algunos les dan los 13,1 o 13,2 que se piden hoy para entrar en Medicina”, explica Rodrigo Sánchez. Un rodeo, en definitiva, largo en el tiempo, pero efectivo, que siempre existió, con sus particularidades en cada época, para acceder a la Universidad desde la antigua Formación Profesional.

El trasvase de candidatos a unas carreras a otras durante el proceso de preinscripción es una constante todos los años. “En el momento en que alguien consigue entrar en Medicina en Sevilla y se matricula, empieza a caer la plaza que tenía reservada por nota y preferencia en Córdoba, por ejemplo, y las siguientes, de manera que van corriendo y se terminan moviendo entre 50 y 60 alumnos. Es un proceso muy complejo que, simplificando mucho, se asemeja a un sudoku”, aclara el experto.

El tirón de Ciencias del Deporte, ADE, Trabajo Social y Ciencias del Mar

Más allá de las Ciencias de la Salud, la UCA oferta otras carreras con muchísima demanda, como Administración y Dirección de Empresas (ADE), para la que salen unas 400 plazas cada año; Trabajo Social, que acumuló 1.236 peticiones para 100 plazas; o Educación Primaria, con 1.865 solicitudes para 210 vacantes (307 como primera opción, 295 como segunda y 218 como tercera).

Entre las titulaciones gaditanas con especial tirón hay que reseñar, junto a las anteriores, la de Ciencias del Mar, en buena medida por el atractivo académico que ejerce para los amantes de la Biología Marina y otros campos del saber relacionados con los océanos el Campus de Excelencia Internacional Global del Mar (CEI-Mar). Esta carrera ofertó para este curso 55 plazas y obtuvo 566 solicitudes, 98 de ellas como primera opción.

Pero quizá la novedad en los últimos años sea el impulso que en todos los aspectos está cobrando un grado del campo educativo, con cierta conexión también con la salud: las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, que recibió 1.852 solicitudes (226 como primera opción, 203 como segunda y 289 como tercera) para 75 plazas que se repartieron entre candidatos con una nota igual o mayor que 11,020. “Todos los estudios relacionados con Ciencias de la Educación tienen mucha demanda. Hay una componente de vocación importante por todo lo que era el antiguo Magisterio. Y a las dos patas de Educación Infantil y Educación Primaria, se han sumado ahora las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte”, explica Sánchez Ger.

"El creciente interés por esta titulación se debe a la propia evolución de la sociedad. Hoy día todos somos conscientes de que hay que cumplir con hábitos de vida saludables y queremos que nos los prescriba, programe y dirija alguien que tenga un título universitario”, explica el director general de la UCA. “El titulado de las Ciencias de Actividad Física y del Deporte ya no está pensando solo en trabajar en un club deportivo profesional sino que se le abre un amplio abanico de posibilidades de empleo, que deriva de la demanda la propia sociedad. Hoy en día en un gimnasio quedan pocos monitores deportivos que provengan de la FP. La mayoría son titulados y graduados universitarios. Además, es una carrera muy bonita de estudiar. Y en la UCA se están desarrollando estudios importantes sobre los hábitos de vida deportivos entre personas de entre 24 y 64 años, de manera que el alumno ve que hay unas posibilidades de desarrollo profesional muy diverso e interesante”.

Se estrena doble grado en Matematicas e Informática y grupo único en Derecho y ADE

Los dobles grados están siendo cada vez más demandados. Y este curso hay dos novedades importantes: el doble grado de Matemáticas e Informática, que sólo oferta de momento 10 plazas. Y el doble grado de Derecho y Administración de Empresas (ADE), que estrena grupo único con un total de 75 plazas, “un doble grado estrella en Ciencias Sociales”.

De cara al próximo curso, desde la Univetsidad de Cádiz están difundiendo el lema "La UCA es tu sitio". "¿Por qué? Primero porque somos una universidad con un tamaño que le permite ser muy cercana al alumno, con cuatro campus, una universidad joven en el sentido de muy moderna. Tenemos un profesorado muy accesible y en muchos grados combinamos docentes con un gran fondo académico con otro que tiene experiencia profesional. Y las titulaciones que ofertamos, las ofertamos desde hace mucho tiempo y sabemos impartirlas muy bien", resume Sánchez Ger.

"El alumno que se queda en la UCA se sorprende gratamente de lo que se encuentra, salvando este año y en el anterior, que han sido absolutamente excepcionales. El año que viene, si dios quiere, y el ritmo de vacunación se mantiene, volveremos a la presencialidad y donde ganamos es cuando enseñamos nuestras instalaciones a los alumnos", concluye el director general de Acceso y Orientación de la UCA.