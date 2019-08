Los hosteleros denuncian el caos de tráfico en la zona del mercado de Cádiz

Los hoteleros de la zona del mercado central están que trinan. La presencia de coches y camiones en estas vías, más allá de la zona de carga y descarga que da servicio a la plaza y los comercios más cercanos, afectan de forma directa a unos negocios en los últimos años han crecido de forma notable gracias a la instalación de terrazas en las calles.

La situación en las últimas semana se ha agravado, afirman los hosteleros, a la par que ha ido en aumento la presencia de visitantes. Afirman, incluso, que se están dando situaciones de riesgo que pueden acabar en una desgracia.

Uno de los problemas fundamentales que denuncian es que "no se respeta la zona de carga y descarga. Hay gente que deja aquí sus coches durante todo el día, mientras que trabajan en otros puntos del centro, lo que dificulta el trabajo de las furgonetas, provocando en determinados momentos una auténtica saturación de vehículos aparcados".

A la vez, se lamenta el paso de coches y camiones por la calle Libertad que está ocupada por las terrazas de los restaurantes. En la mañana de ayer una camioneta llegó a derribar una de las farolas del alumbrado público. "Menos mal que fue a primera hora de la mañana y apenas había gente", afirma uno de los hosteleros de la zona. En otra caso, relata "una furgoneta golpeó a una motocicleta que fue a parar a una mesa donde ya estaban sentadas varias personas. Por fortuna no pasó nada".

Afirman representantes de este colectivo que "llevamos meses denunciando esta situación incluso a la Policía Local. Desde la Asociación de Cádiz Centro también se ha advertido de la misma al propio Ayuntamiento, pero no nos hacen caso. Cuando pase algo o cuando presentemos una denuncia en firme, no podrán decir que no sabían nada".

En enero de 2017 el Ayuntamiento anunció que iba a adoptar medidas para reducir el impacto del tráfico rodado en las calles del centro histórico. En aquel momento se llegó a mencionar la actuación realizado en la zona trasera del mercado central de abastos. En aquel momento se limitó el aparcamiento y se controló la zona de carga y descarga. "Los ciudadanos ya han descubierto este espacio urbano libre de coches (más allá del horario de uso para la descarga)", se dijo entonces. Ahora parece que la efectividad de esta medida se ha diluido.

El Ayuntamiento se encuentra inmerso ahora en un plan de reestructuración del tráfico privado y en el uso de los aparcamientos en el casco antiguo; a la vez, se ha aprobado una nueva ordenanza centrada en la ocupación de las terrazas. Aparcamientos, paso de vehículos y terrazas se unen en este caso en el entorno del mercado central de abastos.