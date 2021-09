Trabajadores interinos y temporales del Ayuntamiento de Cádiz vuelven a manifestarse en Madrid

La plataforma PATAC (Personal en Abuso de Temporalidad del Ayuntamiento de Cádiz) estuvo presente el pasado sábado en Madrid para participar en la manifestación convocada por diferentes plataformas reivindicativas a nivel estatal, autonómico y local, y algunas organizaciones sindicales minoritarias, en defensa del reconocimiento de sus derechos. Allí, miembros de la plataforma reivindicaron una solución “a este grave problema que debe ser legislativa, y exigimos que el proyecto de Ley que se está debatiendo actualmente en el Congreso transponga la Directiva europea 1999/70 y estabilice a los más de 800.000 empleados públicos que llevan años (e incluso décadas) en condiciones de temporalidad, desempeñando funciones en puestos estructurales”.

La PATAC defiende a un colectivo de personas “que en muchas ocasiones, y en momentos críticos como esta pandemia, han salvaguardado los servicios públicos, y ahora ven peligrar sus puestos de trabajo”. Reclama “una solución justa para trabajadores y trabajadoras que no pueden afrontar una fase de oposición eliminatoria en condiciones de igualdad con un gran número de opositores jóvenes, y con todo su tiempo para preparar las oposiciones”.

Entiende la plataforma que esta situación “no es incompatible, y no debe suponer una amenaza para las expectativas de los nuevos opositores que optan por primera vez a una plaza de empleo público. Se trata de supuestos diferentes. Por un lado, se debe solucionar el problema de estabilizar al personal en abuso de temporalidad, y por otro, se deben convocar oposiciones libres, para cubrir las plazas que van quedando vacantes, como consecuencia de jubilaciones y nuevas necesidades”.

Sobre la situación del colectivo en el Ayuntamiento de Cádiz, la PATAC no entiende “cómo, paralelamente al compromiso asumido por el alcalde de paralizar los procesos selectivos iniciados, y de no cesar a ninguna persona afectada por el abuso de temporalidad, el actual concejal delegado de Personal puede afirmar en el último Pleno que en el Ayuntamiento no hay ningún trabajador o trabajadora en fraude de Ley, sólo porque esta situación no haya sido expresamente declarada por una sentencia Judicial. Todo ello tras haberse producido ya numerosos ceses de personal temporal tras largos años de servicio, y conociéndose la inminencia de que se produzcan otros muchos”.

La plataforma estima que es “incoherente, incluso sangrante, que parte del equipo de Gobierno preste públicamente su apoyo a las reivindicaciones de otro colectivo del sector público también afectado por el abuso de la temporalidad, como es el caso del personal de Educación Pública, al que el mismo alcalde pertenece, mientras que permanece impasible ante la situación de los empleados y empleadas municipales temporales”.

Por último, la PATAC tampoco entiende “cómo organizaciones supuestamente en defensa de los trabajadores estén en contra de los intereses de los compañeros y compañeras del sector público, no presten su apoyo a estas últimas movilizaciones, e incluso sean parte en la firma de acuerdos que perjudican gravemente nuestros derechos”.