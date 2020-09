"Guerra, guerra, guerra". Gritos, bocinas y bombo son las armas que esgrimen ante las puertas del Ayuntamiento de Cádiz un grupo de unas diez personas que, en teoría, representan a un colectivo formado por entre 30 y 35 personas encargadas del mantenimiento de las instalaciones deportivas de barrio de la ciudad.

Estas son casi todos los pabellones y pistas de la ciudad a excepción de los dos que cuentan con las piscinas, es decir, el Ciudad de Cádiz y el de la piscina de Astilleros. El mantenimiento del resto, Francisco Blanca, Elcano, Mirandilla, las pistas de la Punta de San Felipe..., todas pertenecientes al Instituto Municipal de Deportes están en manos de este colectivo de trabajadores que esta mañana se han plantado frente a la puerta del Ayuntamiento a gritos de "guerra, guerra, guerra".

Estas tres empresas, Arasti Barca, UTE Elcano y Limasa, instan al Ayuntamiento a que se aprueba "después de cinco largos y tensos años de espera" un nuevo pliego de condiciones que incluiría no sólo una subida salaria sino la unificación en una única empresa de todas las labores que ahora mismo están acometiendo personal perteneciente a estas tres firmas.

Según un portavoz de los manifestantes, "somos peones de mantenimiento y estamos llevando a cabo tareas que no son las nuestras. Cada vez somos más multifuncionales y ya requerimos un nuevo pliego que actualice nuestros sueldos para que éstos sea acordes al gran número de funciones que ahora mismo tenemos entre manos". Ellos hablan de que lo mismo llevan para adelante la limpieza, como el control de las instalaciones, el mantenimiento, de conserje para abrir o cerrar las instalaciones, poner y quitar el material deportiva, "e incluso, en ocasiones, tenemos que acometer tareas policiales". Insisten en que "levamos el control de acceso a las instalaciones y, a veces, nos vemos forzados a llamar a la Policía".

De momento se quedan en ese grito de guerra, pero afirman que si ese pliego que, según los trabajadores, lleva "en el cajón guardado más de cinco años", no se aprueba estarían dispuestos a convocar una huelga que dejaría paradas todas las instalaciones de barrio de la ciudad.

En cuanto al motivo de no aprobarse este pliego que, según ellos, "está más que acordado", "estamos plenamente convencidos que es fruto de la dejadez de este equipo de gobierno, no puede ser otra cosa. Mientras tanto, aumentan las funciones y nuestros sueldos no van acorde con nuestras responsabilidades". A esto le suman la denuncia de que entre trabajadores de una misma escala o instalación existen desfases salariales que, en teoría, deberían quedar ya regularizados si, por fin, el IMD aprueba este pliego.

"Y esto no un huevo que se echa a freír, ya que, después de su aprobación vendrán muchos trámites, por lo que nos quedan muchos meses de espera", sentencia uno de los trabajadores.