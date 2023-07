El Torreón de Puerta de Tierra de Cádiz reabrirá en agosto tras más de un año de retraso

La acumulación de retrasos tanto en las obras como, sobre todo, en la tramitación de los contratos administrativos, va a impedir, otro año más, que el Torreón de la Puerta de Tierra de Cádiz y su paseo superior puedan ser visitables durante este verano.

El Ayuntamiento espera que las instalaciones que se han habilitado en este inmueble, a modo de un centro de interpretación de las fortificaciones de la ciudad, puedan abrirse por fin a finales de agosto, por lo que apenas se podrán aprovechar los últimos coletazos de la temporada estival. Sí estará en uso coincidiendo con la Gran Regata, que llenará el muelle de grandes veleros, y la ciudad de turistas ya en septiembre.

El nuevo equipamiento cultural y turístico instalado en el Torreón del frente de la Puerta de Tierra, una producción audiovisual de experiencia inmersiva, diseñada para un público multigeneracional, era una de las grandes apuestas del anterior gobierno municipal.

Tras obtener fondos europeos para su financiación, su ejecución fue acumulando retrasos desde el primer momento. En octubre de 2021 las obras estaban ya muy avanzadas por lo que se esperaba entonces abrir el complejo en los primeros meses de 2022. Sin embargo, ninguno de estos plazos se cumplió en la anterior etapa de gobierno, especialmente cuando se optó por poner en manos de una empresa privada su gestión.

Tres pliegos pendientes

Para su desarrollo se elaboraron tres pliegos: uno para el servicio de guías turístico, otros para el mantenimiento del equipo informático y un tercero para los equipos de climatización.

Todo ello estaba en marcha en plenas elecciones municipales. Solo se había adjudicado el primero de los contratos, el más importante para poder abrir el Torreón, pero la empresa adjudicataria al final decidió no firmar el contrato. Ello provocó una nueva adjudicación, en este caso a la empresa Trimilenario.

Sin embargo el contrato con esta segunda empresa aún no se ha podido formalizar. Por medio se han celebrado las elecciones locales y un cambio de gobierno, que a su vez ha ido acompañado por una renovación de la mesa de contratación, que se reunirá este viernes por primera vez y que, entonces, podrá oficializar el acuerdo con Trimilenario.

Desde ese momento, será necesario cubrir nuevos trámites administrativos antes de tener todo en orden para abrir el Torreón.

Así será el centro de interpretación

En la planta superior del mismo se han instalado equipos audiovisuales que mostrarán a los visitantes la relevancia de las fortificaciones de la ciudad.

Ante la imposibilidad de acceso para personas con movilidad reducida -ya que no se puede acometer una actuación de gran calado debido a la protección histórica del edificio- se habilitará también una sala en la planta baja para aquellas personas que no puedan acceder desde la muralla al paseo superior y de ahí al Torreón, contándose para ello con una pantalla de 76 pulgadas, aunque no proyectará en 3D.

"La producción audiovisual tiene por objeto la puesta en valor del ámbito visitado y el sistema defensivo de Cádiz, especialmente los Glacis actualmente inaccesibles, a través del desarrollo de contenidos didácticos que permitirán ampliar la actual oferta turística y cultural tan demandada por los visitantes y contribuir con la dinamización social y económica de la ciudad", se destaca desde el Instituto de Fomento, organismo municipal encargado de la puesta en marcha de este proyecto

El espectáculo tendrá una duración mínima de 10 minutos, durante los cuales la producción audiovisual, según se destacaba en su momento en el proyecto original, se jugará con los efectos del videomapping, proyectando imágenes sobre las pantallas (tres enrollables, una por cada pared dejando la cuarta pared sin uso) instaladas en la sala “para conseguir efectos de movimiento o 3D, acompañándolo de efectos visuales y efectos sonoros que aporten mayor preponderancia al espectáculo, en el cual el rigor histórico y arquitectónico de su contenido debe ser un factor clave”.

Y una vez acabado ese espectáculo, las pantallas se levantarán, permitiendo a los visitantes contemplar las vistas de la ciudad desde el Torreón.

En su momento, el Ayuntamiento intentó ampliar este proyecto de recuperación del Torreón a todo el paseo superior del frente de la Puerta de Tierra.

Este, también cerrado desde hace años, necesita obras de mantenimiento y de mejora en la cartelería que explica la zona y todo lo que se ve desde ella: buena parte de la ciudad y de la Bahía. Sin embargo, este proyecto complementario se descartó ante la falta de financiación, limitándose a actuar en el entorno del Torreón.

Cabe esperar, en todo caso, que una vez abra éste a finales de agosto, el paseo sea también accesible, aunque esté a la espera de mejoras.