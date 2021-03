Toda la oposición de Cádiz critica la gestión municipal en las ayudas a autónomos

Juancho Ortiz ha recordado “un año y tres días después de decretarse el estado de Alarma, no hay un solo gaditano que sufriera un cierre que haya visto un céntimo de euro de su ayuntamiento. Todo el día dando la brasa con no dejar a nadie atrás y que está solo el Ayuntamiento ayudando y es el único que no ha soltado un euro. No creen en el sistema de ayudas y esta resolución dejando fuera a tanta gente que lo pasa mal, después de nueve meses esperando, es la prueba: 63 mil euros, menos del 30 por ciento de lo solicitado por los autónomos del comercio y la hostelería que ven, casi un año después que el que tanto habla de ayudas lo único que da es coba”.

Paradas afirma que las rechazadas no se ajustaban a la norma

El concejal delegado de Fomento en elAyuntamiento de Cádiz, Carlos Paradas, ha afirmado que de todas las solicitudes que se han presentado, “el 60% no son objeto de la convocatoria; el 11% no tienen domicilio fiscal en Cádiz y un 17% son empresas que no están al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, Seguridad Social o son deudores del Ayuntamiento”. Paradas asegura que “estamos hablando de dinero público” y, por ello, tiene muy claro que “sería ilegal conceder subvenciones que no se ajustan a la norma. Todas las ayudas concedidas se ajustan a trámite y las restantes que no han sido admitidas no cumplen con los requisitos necesarios”. En este sentido el concejal advierte de que “esta es la realidad y son motivos de peso para no conceder una subvención. No podemos cometer un delito”. Paradas lamenta que “no se haya contrastado directamente con él” las informaciones emitidas, aunque el informe en el que se basaba la noticia estaba hecho por el propio IFEFque dirige Carlos Paradas. El edil dice que “se ha puesto en duda el magnífico trabajo que ha realizado el personal del IFEF, que ha puesto todo su esfuerzo y dedicación en este asunto”. Paradas dice que el remanente de 49.000 euros no se pierde y que pasará a engrosar la línea 2 de ayudas, que se resolverá próximamente.