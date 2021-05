“Toda la comunidad académica ha respondido ante el reto de la pandemia”

La mitad del mandato de Francisco Piniella como rector de la UCA se ha visto afectado por los efectos de la pandemia de coronavirus. De la noche a la macha la Universidad tuvo casi que reinventarse. Había que mantener el pulso universitarios, las clases, la investigación. E incluso las acciones sociales y culturales abiertas al resto de la sociedad.

A punto de finalizar el curso, cuando ya se ve "la luz al final del túnel", Piniella tiene claro que la UCA y todo el colectivo que la conforma han respondido de la forma adecuada. Y junto al esfuerzo personal, el económico pues se ha invertido más de un millón y medio de euros en diversos equipos, técnicos y sanitarios, para garantizar la salud y la labor académica en estos meses.

"La pandemia ha supuesto que una institución que tenía una forma de proceder la haya tenido que cambiar de un día a otro, con una gran capacidad de adaptación porque nuestro objetivo fue que no se quedase parada. En un primer momento fue un proceso complicado, pero al final se ha cumplido todo lo previsto no solo en la docencia sino también en otros campos".

"Se ha mantenido el trabajo investigador, e incluso se han promovido grupos centrado en el coronavirus y la Universidad, en el primer momento, aportó sus impresoras en 3D para las necesidades del SAS", destaca el rector.

En este tiempo se han puesto en marcha programas para el acceso a internet, se han aportado ordenadores portatiles, y se han instalado cámaras en las aulas para impartir las clases a quienes las seguían desde sus domicilios. Junto a ello, en la medida que han ido dejando las autoridades sanitarias, se han mantenido activades culturales y de relaciones con la sociedad.

En todo caso, tiene claro que "la enseñanza presencial no es sustituible por la online. Todo lo que no sea presencial es una adaptación. En todo caso ello no ha impedido que el alumnado haya cumplido con los programas formativos previstos por Bolonia". Los exámenes de junio, por ejemplo, serán presenciales.

De cara al nuevo curso se mantendrá el esquema actual, aunque con la perspectiva positiva del avance de la vacunación y el descenso de los contagios. "Buscaremos la mayor presencialidad posible, siempre respetando las normas sanitarias". En este sentido, lamenta que el Ministerio de Sanidad haya ignorado las peticiones de la comunidad educativa de adelantan la vacunación del personal universitario, como sí ha pasado en colegios e institutos.