Terminar el Plan Plaza de Sevilla en Cádiz necesitará al menos 4 años más

La ampliación del convenio con Adif sobre el Plan Plaza de Sevilla, firmado en febrero del pasado año, comienza a dar sus frutos y a sacar adelante un proyecto de gran relevancia urbanística en la ciudad, que estaba encallado desde hace más de una década.

El inicio esta semana de las obras de la nueva red de saneamiento y abastecimiento de agua, que ejecuta la empresa municipal Aguas de Cádiz con un coste de 1,8 millones de euros, es la primera actuación física que se ejecuta de cara a la culminación de este Plan, pero a la vez desde el Ayuntamiento se están moviendo otros hilos para sacar adelante actuaciones ya incluidas en el Plan, e igualmente paralizadas hasta ahora.

En todo caso, ver culminado el Plan Plaza de Sevilla, que se planteó por primera vez hace más de veinte años, no es cuestión de meses. Más allá de la construcción de una serie de equipamientos públicos y privados, proyectos de calado como la culminación de la nueva avenida de Astilleros y de los jardines de la Cuesta de las Calesas aún tardarán entre tres y cuatro años en estar terminados, según las previsiones que maneja la delegación municipal de Urbanismo.

"Desde que en 2017 comenzamos el proceso para activar de nuevo el Plan, que llevaba años enquistado y sin visos de solución en su desarrollo, hemos tenido claro que no se podía actuar con una apuesta cortoplacista de las cosas sino desde una perspectiva de futuro y de ciudad", destaca el teniente de alcalde de Urbanismo, Martín Vila, en declaraciones a este diario. Es decir, se asume que se trabaja para un proyecto ambicioso cuya ejecución va a superar el tiempo de un mandato de la Corporación. En este caso, técnicos de Urbanismo indicaron a la promotora del Mercado Gastronómico que todo el Plan necesitará al menos cuatro años más en distintas obras para poder estar culminado, lo que confirma también a este diario el concejal.

En todo caso, con las obras de Aguas de Cádiz ya en marcha y planificadas las de Eléctrica, lo que evidentemente supone un avance más que notable para cuando se vaya a urbanizar la avenida, ésta es la situación en todo el conjunto:

Parcela de la avenida de Astilleros: Se está en proceso de inscripción de la titularidad de este suelo. Vila reconoce que desde el Ministerio del Interior "nos han trasladado que la construcción de una nueva Comisaría en Cádiz no está en su plan de infraestructuras, ni parece que vaya a estar". Y en cuanto a la nueva sede de la SEPE, por el momento parece que tampoco hay interés para ello. Ante esta situación, el Ayuntamiento activa su “plan 2” al contar con ofertas privadas para ubicarse en este suelo, algunas con uso hotelero y asistencial. Lo que sí es cierto es que no se quiere dilatar esta operación "porque ante la incertidumbre (ante los proyectos del Estado) no podemos hacer a los ciudadanos rehenes del momento en el que quieran invertir".

Nueva Avenida: Lo que se ingrese en la venta de estos terrenos se utilizará para la urbanización de la Avenida, ya avanzada por las obras de Aguas y Eléctrica. En la parte central de la misma se dejará preparada la plataforma para que, algún día, la Junta instale el viario del tranvía metropolitano, algo para lo que la administración regional no da fecha por el momento.

Mercado Gastronómico y Hotel: Tras años de incertidumbre, las obras de la red de abastecimiento de agua y electricidad reactivan estos dos proyectos, a ubicar en la vieja estación de 1905 y sobre el edificio del vestíbulo de la terminal ferroviaria. La empresa hotelera ya ha confirmado que mantiene el proyecto, mientras que desde la promotora del Mercado Gastronómico calcula que, tras contar con los servicios municipales ya listos, podría estar en funcionamiento a finales de 2022. Ahora se cerrará con Adif el calendario de la obra en la terminal a la vez que se activará de nuevo el proceso de contratos de firmas a ubicar en el complejo que, en líneas generales, va a mantener el diseño original aunque tal vez incrementando la zona del supermercado.

En el Mercado Gastronómico no preocupa que tanto la avenida como el futuro jardín no estén listos cuando el centro hostelero vaya a abrir sus puertas.

Parque de la Cuesta de las Calesas: La financiación de esta operación contará con fondos de lo que pueda sobrar de la venta de la parcela en la avenida de Astilleros. El Ayuntamiento también ha pedido dinero de la Unión Europea, para una obra que puede tener un coste de unos 4 millones de euros. Por lo pronto, la Oficina Técnica de Urbanismo va a empezar a elaborar el diseño de este jardín

Aduana: El Ayuntamiento ya ha mantenido el primer contacto con el Ministerio de Hacienda ante el futuro derribo de la Aduana Nueva, una vez la Junta proceda a descatalogar este edificio, por ahora protegido. Hacienda ha aceptado la operación siempre que la nueva ubicación del inmueble quede a un máximo de 500 metros de la zona portuaria. En el primitivo Plan Plaza de Sevilla ya se proyectaba en un principio una parcela para este edificio y para la Casa del Mar en suelo del puerto a pie de la avenida de Astilleros. En todo caso, desde el Ayuntamiento también se plantea la alternativa de utilizar una pequeña parte del solar de su propiedad en esta vía.

Aquí hay que esperar a que se concluya el proceso administrativo para permitir el derribo del inmueble, que puede alargarse. El Ayuntamiento calcula que la demolición puede costar 300 mil euros. Después habrá que ver cómo se financia la nueva construcción y si el Estado, por una vez, ayuda en este proyecto.