Teófila Martínez se pasa al otro lado de la reja

Hasta ayer sonaban muy pocos nombres de candidatos a sustituir al histórico socialista José Luis Blanco al frente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC), pero ella era la que encabezaba todas las quinielas. Muchos decían que ella no quería asumir el cargo de presidenta del puerto de Cádiz. Ayer lo hizo. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobaba su nombramiento.

Y ayer mismo lo negaba de manera tajante: “Siempre he tenido que escuchar planes para mí... Teófila va a ser... Teófila igual va a tal sitio. Lo cierto es que cuando el presidente Juanma Moreno me lo ha propuesto no tardé nada en decir que sí”.

“Es un reto importante y no quiero fallar a los gaditanos”. Teófila return y declara que llega con las ideas claras sobre lo importante que es el puerto para la sociedad de Cádiz y de su Bahía. “Sé que hay muchas personas involucradas y muchos agentes sociales y económicos que se merecen todos mis respetos”, según la ex alcaldesa de Cádiz.

Y ella, Teófila Martínez, se sonríe cuando se le hace referencia a que antes, desde el Ayuntamiento, empujaba la reja del muelle para dentro y ahora le toca empujar desde el otro lado de la verja. “Siempre he pensado que el puerto de Cádiz es un activo no sólo para la economía gaditana sino también de la economía andaluza y nacional”. “Ahora nos toca dar pasos de gigante y sé que no son fáciles pero hay que intentarlos, sabes lo concienzuda que soy”, afirma Teófila Martínez, desde ayer presidenta de la APBC en sustitución de José Luis Blanco.

Otra sonrisa se le arranca cuando se le hace referencia a que el puerto con el que se encuentra tiene una terminal de contenedores sin contenedores, un acceso subterráneo inundado, así como decenas de metros de vía de tren pero aún sin trenes. “Son retos –responde Teófila Martínez— y la vida está llena de obstáculos. Los que me conocen saben que no me rindo y creo que hay que trabajar muy duro y que hay que hacer lo posible por genera ilusión. Con ese convencimiento asumo este reto y espero estar a la altura”. “Antes yo reclamaba para la ciudad y ahora me voy a batir el cobre para ser capaz de conseguir cosas para el puerto porque lo que es bueno para el puerto es bueno para Cádiz y para toda la Bahía”.

Pero ayer no fue la única en mostrarse ilusionada. El gerente de Bayport y presidente de Cadiz-Port, Rafael Fernández, recordó la aportación de Teófila Martínez durante sus 20 años en la Alcaldía, “con un sinfín de grandes éxitos para la ciudad, gracias a su labor constante, gran capacidad de trabajo y amor por la ciudad”. Fernández le lanzó un ofrecimiento:“Desde Cadiz-Port estaremos encantados de colaborar y trabajar codo con codo con ella”. Sobre el ya ex presidente, el gerente de Bay-Port dijo que José Luis Blanco ha sido fundamental para “establecer lazos de cooperación y diálogo entre las distintas administraciones y empresarios, asociaciones y otros entes tanto públicos como privados.

Rafael Fernández mostró su esperanza en que Teófila Martínez continúe luchando por una vía férrea y otros aspectos como el desarrollo de la terminal de contenedores.

El presidente de los empresarios portuarios (Apemar), Bernardino Copano, afirmó de manera tajante que “José Luis Blanco ha sido un gran presidente, persona respetada por todos los agentes que participamos en el puerto. Confiamos que esta nueva presidencia tenga el mismo talante”.

Por su parte, Jaime MacPherson, de MacPherson Marine Surveyors, tuvo igualmente palabras de reconocimiento a la gestión de José Luis Blanco y le lanzó a la ex alcaldesa la idea de que tiene por delante muchos retos que van a necesitar “financiación y entendimiento con otras administraciones, independientemente de lo que ocurra en las elecciones del 28 de abril y del 26 de mayo, por lo que espero que pueda rápidamente entender lo que necesita el puerto de igual manera que lo hizo al frente del Ayuntamiento, con dialogo con los empresarios y todas las administraciones implicadas”. “Tenemos retos muy importantes ahora mismo en el puerto, la competencia con Huelva, el desarrollo de la conexión por ferrocarril, la nueva terminal y sus accesos, terrenos ociosos, dragado de la canal..., que van a necesitar la unión de todas las partes”, sentencia el empresario MacPherson.

El director general de Europea Expediciones, Jesús Otero, quiso recordar a José Luis Blanco que no le ha tocado una “época fácil”. “Se encontró –según Otero– con la actividad mermada por la crisis económica y con la delicada situación de la nueva terminal de contenedores”.

A pesar de todo, el responsable de Europea Expediciones reconoce que Blanco ha conseguido, a pesar de todo, “ir salvando situaciones, de manera que la terminal tiene empresa concesionaria, hay terminal de ferrocarril, etcétera”

“En todo momento nos hemos encontrado a una persona cercana y comprometida y, finalmente, un balance positivo”. Sobre Teófila, Otero reconoce que vuelve a crearse una “nueva incógnita”. “Si de algo estoy convencido es que no ha aceptado el puesto para relajarse, todo lo contrario, marcará un nuevo rumbo aplicando su impronta personal”, incide Jesús Otero.

El alcalde de Cádiz, José María González, felicitó ayer públicamente, pendiente de hacerlo de manera privada, a la nueva presidenta de la Autoridad Portuaria, Teófila Martínez, su antecesora al frente de la Alcaldía de la capital.

Más allá del duro enfrentamiento político que ambos han tenido desde las elecciones de 2015, González destacó que el proyecto que Teófila Martínez tiene para el muelle gaditano y la integración con la ciudad “pese a diferencias salvables tiene bastante cabida en el proyecto que desde el Ayuntamiento de Cádiz estamos liderando junto a la Autoridad Portuaria”.

Constató que como representantes públicos “estamos por encima de los colores y de los partidos políticos”, planteando una necesidad: “seamos capaces de no pelearnos por palabras malsonantes y por cuestiones políticas y si llevar a buen puerto esta relación”.

González destacó que el puerto y su ciudad se encuentran inmersos en un ambicioso proyecto, “la máxima expansión urbanística de la ciudad para los próximos cien años”, que se plantea como una actuación “larga y ambiciosa”.

El alcalde de El Puerto, David de la Encina, por su parte, se refirió a “asuntos que se encuentran en las mesas de ambas administraciones y que necesitan de la voluntad y la colaboración mutuas, como es el caso del proyecto de revitalización de El Vaporcito”.