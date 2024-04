Teófila Martínez quiere relanzar Puerto América en el proceso de integración puerto y ciudad

La presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez, no quiere cruzarse de brazos a la espera de que alguien venga a lavarle la cara a Puerto América. Allí tiene, entre otros muchos, dos asuntos en el "debe": las instalaciones y el entorno del club náutico de Puerto América y el edificio en sí que lleva ese mismo nombre que lleva abandonado hace ya más de 30 años.

El edificio sufrió el abandono y la dejadez de las distintas administraciones, principalmente del Ayuntamiento de Cádiz, de manera que aguarda desde hace muchos años la oportunidad de convertirse en un hotel de cinco estrellas, tal y como tiene proyectado la APBC desde antes de la pandemia.

El coronavirus terminó por congelar todo el proceso y el edificio ha quedado a la espera de un Consejo de Ministros que autorice el cambio de uso del suelo que ocupa para que pase de uso portuario a uso habitacional, de manera que podría convertirse ya en un hotel, que en este caso podría lucir cinco estrellas.

La otra parte del conflicto es la instalación náutico deportiva del puerto de Puerto América. Allí sus usuarios aguardan con más paciencia que el mismísimo Job a que la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) cumpla con lo que ya les ha prometido en varias ocasiones y le de a este rincón portuario el cariño que se merece tanto en lo referido a sus instalaciones como a sus usuarios, que pagan, según ellos mismos denuncian, "por un puerto de primera" cuando realmente lo que tienen no llega ni a las prestaciones de un puerto de tercera.

En todo este entuerto, Teófila Martínez, o la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz apenas puede hacer algo, ya que, a pesar de que es un espacio incluido en suelo de dominio portuario, la concesión la tiene la APPA. De ahí que sea esta agencia pública la que debiera velar por la calidad y el mantenimiento de las instalaciones de este puerto deportivo.

Aún así, según fuentes portuarias, la propia Teófila Martínez lleva tiempo instando a Rafael Merino López, actual director general de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) desde febrero de 2019, a que le meta mano a Puerto América.

Ella misma ha reconocido en sus entornos más cercanos que la situación actual de abandono que viven los usuarios de Puerto América necesita una actuación urgente y que, por mucho, que sea un punto que se encuentre relativamente alejado de la ciudad, no es justificación suficiente para no tener las instalaciones mantenidas tal y como se merece ese privilegiado espacio de la ciudad y del puerto de Cádiz.

Intervención pública de Teófila Martínez

Y este martes precisamente, durante la celebración de unas jornadas organizadas por Suncruise Andalucía en el hotel Occidental del Grupo Barceló, alguien del público sacó a relucir que no entendía que cómo no se tenía mimado Puerto América, con lo que ello conlleva tanto en la calidad de los servicios que ofrece el puerto como en lo que todo eso conlleva en la creación de empleo y riquezas para la ciudad.

Inmediatamente, Teófila Martínez, que se encontraba ya sentada entre el público después de haber protagonizado dos intervenciones públicas durante el foro, pidió intervenir por alusiones para reconocer que Puerto América es una "asignatura pendiente de las administraciones locales y autonómicas". "No quiero, con esto, que parezca que quiero escurrir el bulto como Autoridad Portuaria, ya que antes lo viví como alcaldesa de Cádiz".

Y fue tan categórica su intervención que llegó a decir que "no se le ha dado a este espacio la importancia que tiene". A esto le sumó su tesis de que la Junta de Andalucía llevó a cabo una importante inversión en Puerto América, "pero algo falló y todo quedó ahí muerto. Y lo digo por propia experiencia".

La ex alcaldesa de Cádiz se lamentó afirmando que "es el mejor ejemplo de que el tiempo perdido no se recupera". Aún así, los planes de Teófila Martínez pasan no sólo por forzar a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía a que responda como le corresponde como concesionaria de Puerto América sino que la presidenta de la APBC ya tiene planes con Puerto América.

Su intención es conseguir darle a ese espacio la importancia que tiene y que se pueda, con ello, atraer a nuevos usuarios de alto nivel adquisitivo, lo que ayudaría a su resurrección y a que el resto de usuarios puedan gozar de las instalaciones que llevan años reivindicando.

El plan de Teófila Martínez es conseguir relanzar ese espacio como lugar de acogida para los grandes buques de recreo que quieran o necesiten hacer un alto en el camino en su ruta hacia el norte de Europa. "Sería importante para la ciudad".

De ahí que la ex alcaldesa de Cádiz no quiera esperar a que cumpla la concesión de la APPA allá por 2030 sino que, antes, a la vista de las necesidades que tenga la ciudad, aprovechar el traslado de los contenedores, que pueden resultar unas mercancías ruidosas y feas a la vista de los propietarios de las embarcaciones de recreo, se trasladen dentro de año y medio desde el Muelle Reina Sofía a la nueva terminal de contenedores, de manera que se le pueda dar el uso debido a los 300.000 metros cuadrados que quedarán disponibles para la ciudad y para atender sus necesidades más perentorias para la creación de empleo y riqueza para la ciudad y para la Bahía.

De esta manera, la intención de Teófila Martínez es relanzar Puerto América aprovechando todos los movimientos que tendrá que hacerse en el tablero en el proceso de integración puerto-ciudad que tendrá como hito más importante esta mudanza de los contenedores hasta la nueva terminal de carga.