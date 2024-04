Suncruise vuelve a poner a Cádiz en el epicentro de la industria de los cruceros

Puerto, turismo, cruceros... Todos son términos en masculino. Sin embargo, este martes se convirtieron en sustantivos con género femenino.

Así, Suncruise Andalucía se buscó la excusa perfecta para volver a Cádiz, considerado ya como un modelo de referencia a copiar y a seguir por el resto de los puertos andaluces, donde el gaditano luce ya con sus cifras de récord tanto en número de cruceros recibidos en un año como en la cifra de cruceristas que llegaron a Cádiz a lo largo del año que viene.

Y aquí, en el Hotel Occidental del Grupo Barceló, Suncruise montó sus III Jornadas y las bautizó como Hablemos en Femenino. Con ojos de mujer. La visión del Turismo Azul. Sólo dos hombres, Rafael Carmona, como presidente de Suncruise y presidente del puerto de Sevilla, y Javier Benítez, periodista de RTVA, que moderó uno de los debates, fueron los dos únicos hombres entre las muchas mujeres que participaron en estas jornadas en las que se habló de la industria del turismo de cruceros y de la gran cantidad de oportunidades que brinda a la sociedad y a la economía del entorno para la creación de nuevas empresas que luchen y trabajen por mejorar los servicios que giran y exigen este tipo de turismo que, como Cádiz, siempre mira al mar.

La gerente de Suncruise, Esther Molina, fue la conductora de estas jornadas que rápidamente dio la palabra a la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC), Teófila Martínez, que reivindicó que había que seguir luchando por equilibrar la presencia de hombres y mujeres en las zonas más empoderadas de los organismos e instituciones. “Cuando una mujer levanta la mano y habla y mandan los hombres, ésta siempre exponen sus opiniones mientras que los hombres hacen propuestas. Es cuestión de darnos a respetar y pelear para que nuestras propuestas y sólo así todos saldremos ganando en calidad”.

Así mismo, Teófila Martínez avanzó que en estas jornadas se iban a ver ejemplos de mujeres que “están haciendo cosas que son muy difíciles y tuvo un recuerdo para animar a las que a día de hoy se forman en las distintas universidades”. Y la ex alcaldesa defendió que el nicho en el que la mujer debe poner su pica es en la lucha para aumentar la calidad de los servicios y la industria de los cruceros es un sector que ofrece un gran abanico de posibilidades a todas estas mujeres que llegan con ideas y propuestas nuevas dirigidas a la mejora de los servicios en general.

Por su parte, otra mujer, Mercedes Colombo, en calidad de delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, mostró su gran apuesta por el papel de la mujer dentro del turismo azul y de todas las empresas relacionadas con este sector: “Cada vez somos más las mujeres que no nos formamos para perder el tiempo sino para luego ostentar puestos de responsabilidad y capacidad de decisión.

Y fue Rafael Carmona, presidente de Suncruise Andalucía y de la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS) el que dijo hablar en nombre de los siete puertos de interés general de Andalucía, incluidos Ceuta y Melilla, donde “tenemos que plantear una estrategia común para hacer de Andalucía un lugar cómodo para los 900 cruceros que llegan al año a Andalucía y para los 1,2 millones de turistas que llegan a nuestras ciudades por mar”.

Sobre el puerto de Cádiz, sólo buenas palabras de parte de Carmona, ya que de la industria de los cruceros destacó la aportación al PIB anual del país y sobre el Muelle gaditano dijo que “tenemos el mejor destino del mundo y magníficas infraestructuras. Cádiz es ya el referente”. Málaga está, más o menos, según Carmona, al mismo nivel, sin dejar de lado Motril o Sevilla.

Y en este foro hubo, como no podía ser de otra manera, tiempo para hablar de Navantia ya, casi como de una industria que se nutre de la sinergia que genera el propio puerto de Cádiz y viceversa. “Cada vez viene más cruceros a renovarse, innovarse y dotarse de las tecnologías más modernas”, poniendo como ejemplo la estancia del Icon of the Seas que antes de hacer su primera travesía “vino a Cádiz para ponerse al día”.

Y volviendo a hablar en femenino, Rafael Carmona destacó el papel de los cinco años de Teófila al frente del puerto de Cádiz: “El paso de Teófila por el puerto de Cádiz ha sido la historia de una gestión con éxito, ya que es referente en la industria de los cruceros, en contenedores, en graneles sólidos y líquidos. Y de esa gestión nos sentimos muy orgullosos todos los gaditanos y andaluces”. De hecho fue a más Rafael Carmona y llegó a decir que es una gestión que “muchos tendríamos que copiar y trabajar de manera conjunta, ya que en cruceros tenemos en Andalucía el mejor destino del mundo y muchas navieras parece que lo están descubriendo ahora”.

En los paneles y debates, destacar la intervención de María González Moraleda, que a día de hoy es capitán (ella confesó que prefiere que no la llamen capitana) del buque Passio Per Formentera, de la naviera Balearia que probó en esta empresa gracias a que en ella trabajaba su hermana gemela. Fue tras su fallecimiento cuando María se planteó ligarse más al mar. ”Confieso que me he encontrado con piedras en el camino que he tenido que saltar por el simple hecho, en la mayoría de las ocasiones, por ser mujer”.

Con ella participaron Alicia García, la fundadora de la empresa Cruceros a tu medida, además de Montse Alonso, de Calypso Tour Group y Marta Garat, gerente de Novojet.

En otro panel, ya moderado por la gerente de Suncruise Andalucía, Esther Molina, reunió a Anabel Rosas, responsable de Admisiones para el programa Cruise Line Management, Les Roches Global Hospitality Education, Aruka Fernández, jefa de maniobras de cargas suspendidas de Navantia, Genoveva Ardana, inspectora de Seguridad Marítima y Maribel Grau, comercial Manager de TTI Algeciras.