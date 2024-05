Subastan en Christie's una pintura del Campo del Sur de Cádiz valorada entre 23.000 y 35.000 euros

La prestigiosa casa de subastas de arte Christie's va a sacar a puja en seis días una pintura de Frederic Leighton, Lord Leighton, que reproduce una reconocible imagen del Campo del Sur de Cádiz, por un precio estimado entre las 20.000 y las 30.000 libras esterlinas (entre más de 23.000 y más de 35.000 euros). En ella, dos personajes masculinos tocan las palmas, en un inequívoco gesto flamenco, mientras que la figura de una mujer se asoma al mar.

Se trata de un pequeño óleo sobre lienzo (de 20,5 x 29 centímetros) titulado 'The Bay of Cadiz-Moonlight', firmado por Lord Leighton P. R. A, pintado en 1866, según figura en la entrada del catálogo de la subasta. "Este estudio atmosférico probablemente se realizó durante la visita de Leighton a España a finales del verano o principios del otoño de 1866. Como observan los Ormond, 'el país ejercía una profunda atracción para él, y más tarde se convirtió en una especie de pionero en el estudio del arte español' , dedicando uno de sus discursos al tema".

"Se registran otros bocetos de paisajes pintados en España, incluido uno en la Tate y otro en la Leighton House. También se conserva en la Royal Academy un cuaderno de bocetos que data de la visita de 1866 y que contiene vistas de Toledo, Sevilla, Córdoba y otras ciudades españolas", añaden en la entrada.

"Leighton realizó muchos bocetos de paisajes en sus extensos viajes, invariablemente en pequeña escala y generalmente en formato rectangular. El presente ejemplo es típico en este sentido, pero no en otro. Muy pocos de sus paisajes contienen figuras, y éste parece ser el único que está pintado de noche. Podemos imaginarlo haciéndolo después de cenar desde la habitación de un hotel o desde el balcón, conmovido de repente por las formas abstractas del puerto a la luz de la luna", explican desde Christie's.

"El efecto recuerda a Whistler, o incluso a algún exponente del impresionismo británico de una generación más joven. La comparación, sin embargo, muestra cuán innovador fue Leighton, ya que Whistler no pintó sus 'nocturnos' hasta la década de 1870, y el New English Art Club, el principal foro del impresionismo británico, no se fundaría hasta dentro de veinte años", sostienen desde la casa de subastas.

¿Quién fue Frederic Leighton?

Frederic Leighton, baronet de Leighton, fue un reconocido pintor y escultor inglés. Nacido en Scarborough el 3 de diciembre de 1830 y fallecido en Londres el 25 de enero de 1896, sus trabajos se centraban en temáticas históricas, bíblicas y clásicas. Fue presidente de la Royal Academy of Arts (PRA), además de miembro de la Cámara de los Lores y Par británico, una especie de homólogo a Grande de España.

Se formó como artista en el continente, primero con Eduard Von Steinle y después de Giovanni Costa. A los 24 años estudió en la Academia de Florencia. Entre 1855 y 1859 vivió en París, donde, al parecer, conoció a Ingres y a Delacroix. Luego se asociaría a los Prerrafaelitas, si bien no formó parte de este movimiento. Entre sus obras pictóricas más destacadas figura Flaming June (Juno ardiente) y Cymón and Iphigenia.

Desde Christie´s advierten de que "este trabajo ha sido solicitado por Leighton House para su próxima exposición Leighton and Landscape, que se celebrará del 16 de noviembre de 2024 al 27 de abril de 2025".

Curiosamente, en 1900 la obra se expuso en la Leighton House de Londres, como 'Nápoles Bay-Moonlight', prestada por Wickham Flower, pero la etiqueta pegada a su reverso, escrita por Lord Leighton no ofrece duda: "The Bay of Cadiz-Moonlight'. By Lord Leighton".