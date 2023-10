Sistemas de alarmas de Segurma.com: Protección y tranquilidad a tu alcance

Tu hogar es el lugar al que te retiras después de un largo día en el trabajo, donde acudes para descansar y estar a gusto. También debe ser el sitio donde más seguro debes sentirte. Sin embargo, ante la oleada de robos y okupaciones que ocupan las cabeceras de los telediarios, día sí y día no, muchos propietarios desean reforzar la seguridad de sus viviendas.

Por suerte, empresas como Segurma.com ofrecen algunos de los mejores sistemas de seguridad del mercado que te ayudarán a hacer de tu casa un remanso de tranquilidad, porque sabrás que está protegida en todo momento.

En concreto hoy queremos hablarte de las alarmas para casa que Segurma.com pone a tu disposición. Lee con atención como uno de estos dispositivos puede aumentar la seguridad de tu hogar.

Sistemas de alarmas de Segurma.com

Segurma.com lleva en el sector de la seguridad y la videovigilancia 35 años, trabajando para ofrecer la mejor tecnología a sus clientes, a quienes también ofrecen atención personalizada para proporcionales las alarmas y demás sistemas de seguridad que se ajusten a sus necesidades.

Entre sus sistemas de alarmas, podemos distinguir dos tipos principales: alarmas sin cuotas y alarmas anti-okupas.

Alarmas sin cuotas

Una alarma sin cuotas es un sistema de seguridad que no está conectado directamente a una empresa de seguridad, por lo que no es necesario hacer un pago mensual para mantener activa la alarma. Aunque muchas personas piensan que una alarma conectada ofrece un plus de seguridad, Segurma.com ofrece alarmas sin cuotas porque cada hogar es único y tiene unas necesidades particulares, que se ven satisfechas por estos sistemas.

Tipos de alarmas sin cuotas

En Segurma.com puedes encontrar distintos tipos de alarmas sin cuotas adecuadas para todo tipo de hogar, cada una con unas características concretas, para que puedas elegir la que mejor se ajuste a lo que necesitas.

Alarmas con detectores de movimiento: son aquellas que se activan cuando uno de sus sensores detecta un movimiento. Estos detectores se colocan en los puntos estratégicos del domicilio, tanto en el interior como en el exterior.

son aquellas que se activan cuando uno de sus sensores detecta un movimiento. Estos detectores se colocan en los puntos estratégicos del domicilio, tanto en el interior como en el exterior. Alarmas con sensores de humo: son aquellas que se activan por la presencia de humo en el domicilio. Es uno de los métodos más seguros para avisar contra posibles incendios. Según el tamaño de la casa, el número de sensores necesario puede variar.

son aquellas que se activan por la presencia de humo en el domicilio. Es uno de los métodos más seguros para avisar contra posibles incendios. Según el tamaño de la casa, el número de sensores necesario puede variar. Alarmas con cámara:de manera similar a las alarmas con detectores de movimiento, estas alarmas comienzan a grabar cuando los detectores captan un movimiento inusual. Son muy útiles a la hora de identificar a los intrusos.

Ventajas de las alarmas sin cuotas

Es cierto que estos sistemas de alarma no están monitorizados por una empresa de seguridad y, por lo tanto, tampoco reciben un mantenimiento profesional. Además, este tipo de sistema de alarmas funciona con conexión a Internet o a una red móvil, por lo que si falla ésta, la alarma no funcionará.

Aun así, las alarmas sin cuotas tienen unos beneficios que las hacen atractivas para los clientes:

Son la opción más económica en el sector de las alarmas.

en el sector de las alarmas. Se instalan y configuran muy fácilmente .

. Se puede personalizar para ajustarse a lo que realmente necesitas.

para ajustarse a lo que realmente necesitas. Se controlan a distancia mediante el móvil.

Alarmas anti-okupas

Como propietario de una casa de alquiler o de una segunda residencia, seguro que el tema de los okupas te preocupa. Y, como seguro que sabes, recuperar un hogar okupado supone un proceso largo, lento y costoso. Por suerte, en Segurma.com tienen la solución: instalar una alarma anti-okupas.

Características de las alarmas anti-okupa

Aunque una alarma anti-okupa requiere una inversión mayor que los sistemas de alarma sin cuotas, muchos propietarios prefieren desembolsar esa diferencia por las características propias de este servicio.

Una alarma anti-okupa puede ser conectada a una central receptora de alarmas (CRA), con las ventajas que ello conlleva, como aviso a las autoridades o servir de prueba. Pero además, al contar con una cámara de videovigilancia, es posible identificar a las personas que se han colado en tu hogar. Por último, estos sistemas también tienen detectores de movimiento que accionan la alarma, y la CRA confirmará si hay un intruso o se trata de una falsa alarma.

Ventajas de las alarmas anti-okupas

Además de la tranquilidad de saber que tu hogar está protegido, instalar una alarma anti-okupas te aporta otros beneficios:

Ofrecen una vigilancia las 24 horas .

. Te avisan de cualquier situación por móvil .

de cualquier situación . Si se conecta a una CRA, se avisa de inmediato a la policía .

. Sirve de prueba de la okupación, por lo que acelera el desalojo.

Ahora que conoces todo lo que te ofrece Segurma.com, puedes tomar una decisión informada sobre el tipo de alarma que es más indicado para tu hogar.