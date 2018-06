El Sindicato Médico considera "ridícula" la sustitución de facultativos este verano

El Sindicato Médico (SM) de Cádiz considera "ridícula" la cobertura que hará el SAS de las vacaciones de los facultativos durante este verano, tanto en los hospitales Puerta del Mar y San Carlos como en los centros de salud del distrito Bahía de Cádiz-La Janda.

Desde este sindicato aseguraban ayer a este periódico que durante la época estival no se va a sustituir a ningún médico de Atención Primaria en todo el distrito durante sus vacaciones reglamentarias, por lo que "los facultativos que se quedan trabajando tienen que asumir sus propias consultas más las de los compañeros que se van de vacaciones, así que tendrán que atender el doble de pacientes en el mismo tiempo"; una sobrecarga de trabajo que previsiblemente repercutirá en la calidad asistencial, según los delegados del SM en el distrito.

Los centros de salud La Merced y Puerta Tierra cerrarán por las tardes a partir del 16 de julioEl Hospital Puerta del Mar mantendrá cerradas 150 camas en agosto por obras

Añadían que sólo se van a hacer contrataciones de entre 10 y 12 médicos para cubrir los huecos que dejen los que estén salientes de guardia, para atender a los desplazados y para hacer guardias en los puntos de Urgencias. "No sabemos el número exacto porque el SAS nos ha ido informando a medida que ha ido encontrando médicos para contratar", indicaban desde el SM.

En el caso de los hospitales Puerta del Mar y San Carlos, el delegado del Sindicato Médico en estos centros anunciaba que "muy pocos servicios van a contar con algún sustituto". En concreto, según las previsiones, sólo se va a contratar a un especialista para la Unidad de Pediatría -que incluye las Urgencias, la UCI Pediátrica, la planta de Pediatría y Neonatos-, un médico para el Servicio de Medicina Interna de San Carlos, cuatro médicos para las Urgencias del Puerta del Mar y otros tres para esta misma Unidad del hospital de San Carlos.

Según el SM, a día de ayer todavía no se había encontrado ningún profesional para hacer la sustitución en Pediatría ni todos los previstos para Urgencias. El delegado sindical de estos hospitales llamaba la atención sobre el hecho de que el Servicio de Medicina Interna del Puerta del Mar, que tiene más facultativos que el de San Carlos, no vaya a contar con ningún sustituto y como consecuencia, los internistas, que normalmente hacen una media de cuatro guardias al mes, en verano tendrán que incrementar las guardias a siete u ocho cada mes. Y lo mismo ocurrirá con los médicos de la UCI, donde no se va a contratar a nadie para sustituir las vacaciones de los facultativos.

Respecto al Servicio de Urgencias del Puerta del Mar, incidía en que está previsto que en cada quincena se vayan unos seis o siete médicos de vacaciones, "pero sólo se van a contratar a cuatro para sustituirlos".

Así, desde el SM lamentaban que "ni siquiera en los servicios en los que se van a hacer sustituciones, la cobertura será del cien por cien". Resaltaban que en otras unidades en la que no se va a contratar personal, "la solución que se adopta es la de disminuir el número de consultas y la actividad, con la repercusión que tendrá en las listas de espera. Pero en estos servicios se trabaja a tope durante todo el año y en verano van a seguir funcionando igual a costa de que los médicos tengan que doblar el número de guardias al mes".

Desde el SM apuntaban a la falta de médicos como el motivo principal por el que no se contratan más facultativos para cubrir las vacaciones estivales. "Los profesionales se han ido porque las condiciones de los contratos que se ofrecen aquí son muy malas y los médicos cobran menos que en cualquier otro sitio de España", sentenciaban.

En cuanto a la actividad en los centros de salud, los delegados del SM en el distrito Bahía de Cádiz-La Janda afirmaban que entre el 16 de julio y el 16 de septiembre, cerrarán varios centros por las tardes. En concreto, en la capital gaditana permanecerán cerrados a partir de las tres de la tarde La Merced y Puerta Tierra; en El Puerto de Santa María cerrarán por las tardes la Casa del Mar, Puerto Sur y Doctor Federico Rubio; en San Fernando cerrarán los tres centros de salud por las tardes, permaneciendo abierto solo el de Tomás del Valle para las urgencias; en Puerto Real cerrarán Casines y el Módulo Río San Pedro, y en Chiclana el centro de salud Padre Salado (La Banda). En Medina, Barbate, Vejer y Conil los centros de salud permanecerán abiertos por las tardes sólo para las urgencias, quedando limitada la asistencia sanitaria de Atención Primaria al turno de mañana con la mitad de la plantilla de médicos. Lo mismo sucederá en los que quedarán abiertos en El Puerto, Puerto Real y San Fernando. En los casos de Chiclana y Valdelagrana, los centros que abrirán por las tardes lo harán para atender exclusivamente a personas desplazadas.

Como ocurre cada año, este verano van a realizarse obras en el Hospital Puerta del Mar, lo que llevará consigo el cierre de controles. En concreto, se cerrarán controles de Medicina Interna, Cardiología, Oncología-Patología Mamaria, Hematología, Cirugía Vascular, Digestivo, Traumatología y Urología. El delegado del SM en este centro precisaba que en los meses de julio y septiembre cerrarán un total de 125 camas, llegando a 150 en el mes de agosto. Teniendo en cuenta que el hospital de Cádiz cuenta actualmente con unas 650 camas, en agosto estarían casi una cuarta parte de ellas cerradas. Las obras afectarán también a dos bloques quirúrgicos -cada uno incluye varios quirófanos-, en los que se realizarán labores de reposición, mantenimiento y conservación; como consecuencia, disminuirá la actividad quirúrgica programada en el Hospital Puerta del Mar entre julio y septiembre.

Cabe destacar que este verano el centro de especialidades de Vargas Ponce permanecerá abierto en su horario habitual de mañana.