Sergio Ayala: “Lo hago o no lo hago. Lo hago y a tomar por culo”

Llegó a la Casa de Iberoamérica con la intención contarle a la “gente normal” qué puede hacer para encontrar empleo. Sergio Ayala, que él mismo se presenta como “comunicador, empresario y formador” llegó al salón de actos en el que minutos antes se había presentado de manera oficial la IV Feria de Empleo de Cruz Roja vestido sólo con un albornoz y una malla, que pronto acompañó de unos zapatos de tacón.

Así consiguió el objetivo de convencer a un auditorio a tope de la importancia que tiene “ser diferente” a la hora de ponerse delante de un entrevistador para conseguir un puesto de trabajo.

Anotó en una pizarra una especie de ecuación en la que no quería dejar de lado la importancia de la formación y de la experiencia, aunque destacó que el hecho de ser diferentes nos puede hacer ser más atractivos en un proceso de selección laboral.

Otro pilar:tener actitud, buen humor, demostrar que se es buena persona. Son estos factores los que nos harán ser diferentes. “Cruz Roja y Diputación podrían haber traído al mejor pero me han traído a mi. Todo saben que no soy el mejor, a mí me han llamado porque doy conferencias de una manera diferente. No soy el mejor y eso me obliga a ser diferente”. “No pasa nada por no ser el mejor. Tenemos que trabajar nuestra diferenciación”, reiteró Sergio Ayala durante una intervención que a nadie dejó impasible.

Otro factor importante a la hora de ponerse frente al responsable de recursos humanos de una empresa es que en una entrevista es también fundamental controlar la comunicación no verbal, ya que, según recordó Ayala, el 80% de lo que comunicamos al otro lo hacemos gracias a la comunicación no verbal. “Es vuestra mirada, vuestra sonrisa, agradecimiento, simpatía, mirada sincera, mirada de empatía, vuestro gestos, gesto que te acercan o te alejan de las personas”.

Otro pilar: “Tengo que ser valiente porque el paso de buscar empleo hay que darlo. No basta con imaginar que uno lo hace sino que hay que hacerlo”. Sergio Ayala recomendó al público asistente que cuando a uno le llega el momento de dar el paso y salir de la zona de confort debe plantearse una frase:“Lo hago o no lo hago. Lo hago y a tomar por culo”. Así de directo se mostró el ponente e incluso demostró que las mejores decisiones de su vida han ido todas precedidas con un “a tomar por culo como una casa”. “Hay que atreverse a hacer cosas, hay que repetir esa frase y dejarse de psicólogos. A eso se le llama resiliencia”.

Otro pilar:La actitud. “Yo tengo una empresa de cerámica en Castellón (se sobreentiende que es verdad) y tengo 80 trabajadores y sólo contrato a gente con buena actitud. El conocimiento y la experiencia se adquieren con el tiempo. Pero la actitud no”.

Otro pilar:El optimismo. “Una persona que busca empleo tiene que ser optimista. Como os huela el empresario el negativismo estáis apañados”.

Sergio Ayala habló de felicidad, de amor, de esa resiliencia que nos hace levantarnos cada vez que nos caemos. Incluso expuso una fórmula matemática que dejaba ver que antes de tirar la toalla, por ejemplo en la búsqueda de empleo, hay que caerse hasta 4.500 veces.

Ayala dejó allí en la Casa de Iberoamérica muchos de sus consejos pero no se llevó las manos vacías porque el numeroso público asistente le premió con una cerrada ovación que vino a demostrar que el ser diferente le ha hecho ser una persona con éxito.