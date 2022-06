Sanitarios y educadores reivindican la figura de la enfermera escolar

Un gran número de profesionales sanitarios, no sólo enfermeros, sino también médicos, han expresado la necesidad de consolidar la figura de la Enfermería Escolar en nuestro país. La especialidad no está reconocida aún en España, de forma que en aquellos centros donde hay servicios de Enfermería Escolar, generalmente los profesionales que allí ejercen su labor o lo hacen como una enfermera general o bien tras la realización de algún curso de especialización. El hecho es que no existe como especialidad como ocurre con la Enfermería Pediátrica.

Lo cierto es que numerosos estudios demuestran que la comunidad educativa, tanto APAs como profesorado, así como sindicatos de enfermería como Satse, reclaman la necesidad de que exista un servicio de Enfermería Escolar. De hecho, en esta pandemia y tras un acuerdo con la Consejería de Salud y Familias del Gobierno Andaluz, un numeroso grupo de enfermeros ejercieron una labor muy importante en los colegios en relación al Covid.

Nuestros niños están muchas horas en los colegios y muchos de ellos prolongan su estancia en los comedores escolares. Es totalmente necesario, según reivindican los citados colectivos, la presencia de un profesional enfermero que supervise su salud de forma permanente. Actualmente la enfermera escolar no está solo para poner tiritas o vendas. Su labora es de gestión, docencia, investigación y, por supuesto, asistencial.

Pero tiene una misión esencial, que es la de ser el eje sobre el que giren los Programas de Educación para la Salud, que ya han demostrado en aquellas comunidades autónomas donde está más implantada la figura de Enfermería Escolar, como Madrid, Cantabria o Cataluña, la mejoría de hábitos saludables entre la comunidad escolar, incluido alumnos, pero también profesorado y padres.

El doctor en Medicina y Cirugía especialista en Pediatría y en Medicina Familiar y Comunitaria, Miguel Ángel Ruiz Jiménez y la doctora en Medicina por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y especialista en Pediatría y sus áreas específicas, Beatriz Ruiz Derlinchán, han publicado recientemente un libro que resulta pionero en España en cuanto al tratamiento de la problemática en torno a la figura de la enfermera o enfermero escolar.

Entre los temas que trata esta obra titulada 'Tratado de Enfermería Escolar' se han incluido aspectos tan actuales como son el bullying y la homofobia, los trastornos de la conducta alimentaria, sexualidad, los problemas de identidad sexual, la violencia de género en la escuela, el consumo de drogas, la detección del maltrato infantil, los comedores escolares y otros muchos.

En todos ellos, la enfermera escolar encontrará actualizados dichos aspectos, incluyéndose un importante capítulo sobre urgencias en el ámbito escolar. En este sentido, Miguel Ángel Ruiz Jiménez, también catedrático en Enfermería de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Unversidad de Cádiz (UCA) destaca la tranquilidad que tendría el profesorado al tener un referente en su centro que sabría tratar situaciones tan angustiosas como una crisis hipoglucémica, una crisis epiléptica, etcétera, hecho que actualmente recae en un profesorado que normalmente actuará siguiendo unos protocolos y unos consejos que dan los propios padres, "pero que o aminoran su angustia a la hora de tratar estas urgencias.

El doctor Ruiz Jiménez recomienda que no hay que olvidar el numeroso grupo de escolares con patologías crónicas (asmáticos, alérgicos, etcétera) que pueden presentar problemas durante el horario escolar. En el libro de estos dos autores del sector sanitario hay un capítulo específico para el cuidado de niños con patologías crónicas en los colegios.