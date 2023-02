“Creo que HLA La Salud ha sido siempre el hospital privado de Cádiz”

Antonio Rafael Rodríguez Fernández-Freire. De Cádiz. 45 años. Es director médico del hospital HLALa Salud de Cádiz. Hasta junio ejerció como otorrino en el hospital de Puerto Real con su plaza fija y, además, llevaba la Unidad de Otorrino del hospital Jerez Puerta del Sur, también de HLA, siendo allí subdirector, hasta que hace unos meses se le ofreció este proyecto en el que creyó desde el minuto uno.

-¿Es muy diferente La Salud de hace 20 años al hospital que hoy conocemos?

-En el aspecto humano no ha cambiado nada. Lo que más me ha sorprendido en los meses que llevó aquí es el valor humano, el valor del personal, la sensación de familia que se respira en este hospital. Eso repercute en el trato al paciente y en la calidad asistencial. Para nosotros es muy importante la humanización del paciente y de la medicina, y eso se palpa en este hospital. Otro aspecto importante de este centro es que forma parte del grupo HLA, que cuenta con 18 hospitales en toda España, lo que nos permite tener un control sobre las nuevas tecnologías, sobre los nuevos protocolos, y esto, además, aporta una gran estabilidad al personal que, a raíz de la llegada de HLA, ha vuelto a recuperar la paz laboral.

-¿Y en el aspecto asistencial?

-A nivel asistencial lo más importante que tenía este hospital fue siempre la parte de ginecología, los partos… Hubo un tiempo que dejó de ser así y lo hemos vuelto a retomar. La ginecología se ha convertido en uno de nuestros pilares fundamentales. Tenemos ahora un nuevo jefe de ginecología, el doctor Sánchez Cibantos, que está aquí de manera presencial todas las mañanas, y con él un grupo de ginecólogos que cubre 24/365 las necesidades de nuestros pacientes. Esto se traduce en seguridad, un factor que resulta clave, a pesar de que ha supuesto un importante desembolso económico para el hospital y una firme apuesta por la confianza del paciente. Y lo mismo le digo de la pediatría. Tenemos pediatras presenciales todos los días y, de hecho, ahora, somos el centro de referencia para la pediatría privada.

"Una característica que hace diferente a Asisa es que todos sus beneficios los reinvierte en el sistema médico”

-¿Siempre pendientes de las necesidades que reclama la población?

-Claro. La traumatología, por ejemplo, es otro caso similar. Hace tres o cuatro meses empezamos con un nuevo grupo de traumatología coordinado por el doctor Revenga. Ofrece cualquier tipo de solución quirúrgica, médica, a patologías de miembro superior, de prótesis, infantil, o medicina deportiva. Ofrecemos un abanico muy completo. Y hablando de seguridad y tranquilidad hay que destacar la importancia de contar, como contamos, con una UCI como la de La Salud. Somos el único hospital puramente privado que tiene una UCI que cuenta con dos boxes y que tiene siempre a un intensivista de guardia que puede atender cualquier tipo de urgencia hasta la llegada del especialista. Aquí no hay espacio para la inseguridad.

-¿Cuándo renace concretamente La Salud?

-Dos momentos: la llegada de HLA, que forma parte de la cooperativa Lavinia, que es, al fin y al cabo, Asisa, en 2020, y cuando se consiguió la acreditación de hospital general básico. No olvidemos que HLA se hace cargo de La Salud en medio del covid y ahí empezó a reflotarla. Hasta entonces pertenecía a unos fondos de inversión. Una característica que hace diferente a Asisa es que todos sus beneficios los reinvierten en los sistemas médicos. No tiene beneficios propios, no reparte dividendos. Todo lo que tiene es para nuevo equipamiento, tecnología punta, comprar nuevos centros, modernizarlos...

-¿Era el mejor momento abordar un proyecto como éste justo en medio de una crisis sanitaria?

-No puedo decirle porque yo no estaba aquí en aquel momento. Pero sé que se asumió un riesgo y fue una apuesta clara por la medicina gaditana y por la salud de su población.

-Una enfermedad nueva, unos tratamientos nuevos jamás contemplados en un contrato de salud privado…

-Exactamente. Y así, el hospital abrió sus puertas, aceptó todo tipo de patologías y unos costes enormes. Porque el covid le ha costado mucho dinero a las compañías privadas. Teóricamente el Estado iba a sufragar estos costes al ser una situación pandémica pero no ha ocurrido y todo ha sido muy complicado, no sólo aquí sino en toda España.

"Tenemos pacientes muy fieles que entran aquí con sus hijos contándoles que ellos nacieron en La Salud”

-¿Y la población en una época de tanta incertidumbre confiaba en la sanidad privada?

-Cuando llegaban hasta aquí estaba claro que era porque lo necesitaban. Además, dése cuenta de que este hospital también atiende a mutualidades (Muface, Isfas y Mugeju) que no tienen, como tal, la seguridad social y éste se convierte en su hospital de referencia. Y, por supuesto, había que atenderlos y darles la mejor atención. Nos ayudó mucho contar, como contamos, con nuestro hospital hermano que es el hospital Puerta del Sur de Jerez, que pertenece también a HLA.

-¿Ahora mismo tienen todo el espectro médico cubierto?

-Todo, excepto la cirugía cardíaca, que no se hace en ningún centro de la provincia de Cádiz. Para cubrir esa parcela tenemos HLA en Sevilla que sí cubre esas necesidades a la perfección.

-¿Y hablamos de cualquier tipo de cirugía cardíaca?

-En Jerez se hace cualquier tipo de cirugía hemodinámica. Y lo que es cirugía cardíaca como tal extra corpórea sólo se hace en Sevilla porque requiere un quirófano exclusivamente dedicado a eso, unas instalaciones especiales. Por lo tanto no es ningún déficit porque, incluso en esos casos, podemos dar respuesta adecuada a nuestros pacientes y clientes. Y me gustaría no pasar por alto lo importante que es nuestro departamento de internacional, donde atendemos a cualquier paciente extranjero que acuda a nuestra ciudad de turismo, trabajo o, por ejemplo, a bordo de un crucero…

-¿Cómo son ahora mismo las instalaciones de HLA La Salud de Cádiz?

-Contamos con 36 habitaciones, dos boxes de UCI. En verano inauguramos diez habitaciones nuevas totalmente equipadas con todos los protocolos de seguridad para el paciente de confort, de descanso en la noche, wifi, televisión… Y luego, quirófanos, tenemos cuatro activos, sala de endoscopia, una potente unidad de digestivo con la doctora Tejada...

-¿Y si hablamos de futuro?

-Pues le hablaría de que ahora estamos, por ejemplo, empezando con una nueva Unidad de Obesidad multidisciplinar dirigida por el doctor cirujano Rafael Gómez Becerril, con endocrino, nutricionista, psicólogo, digestivo… el paciente llega, se le hace una valoración y estudiamos sus requerimientos, si es un tratamiento meramente nutricional, un tratamiento endoscópico con un balón intragástrico, si requiere ya una cirugía bariátrica… También estamos impulsando la medicina plástica o estética, para lo que contamos con dos cirujanos plásticos, o la medicina capilar. Se hace una valoración por un médico especializado en tricología que es la especialidad del pelo que hace un estudio capilar e indica si requiere un tratamiento médico, un tratamiento con infiltración o un implante capilar. Es un equipo muy experimentado.

-¿Se sienten bien acogidos por los gaditanos?

-Creo que siempre hemos sido el hospital de Cádiz. Lleva tantos años La Salud en pie... Tenemos pacientes muy fieles y personas que vienen aquí con sus hijos contándoles que ellos nacieron aquí. Es una relación diferente. Es un hospital que tiene ese marchante distinto y sigue ahí, siendo el hospital privado de Cádiz. Intentamos ofrecer, junto a ese cariño que siempre intentamos dar, la mejor calidad asistencial.