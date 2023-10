La Sail GP prolonga el verano de los hoteles de Cádiz hasta el puente del Pilar

Todos los hoteles consultados por este periódico coinciden en que la Gran Regata no significó un aumento del número de pernoctaciones en los hoteles de la capital y, sin embargo, la Sail GP se ha convertido para muchos de ellos en una prolongación del verano hasta el Puente del Pilar, es decir, hasta el 15 de octubre.

Álvaro Gutiérrez, gerente del hotel Senator de Cádiz, se muestra muy convencido de esta ampliación del tiempo de bonanza para este tipo de alojamientos gracias a eventos como el de la competición náutica Sail GP o el festival de series South.

Sobre el evento cinematográfico realmente habla poco. Pero para la Sail GP todos son halagos. “Todos estos eventos siempre son positivos tanto para la hotelería como para la hostelería, por lo que siempre estaremos de acuerdo en que se organicen estos eventos que atraen a tantos visitantes y que dejan, como mínimo, una promoción de la ciudad a nivel mediático”.

Para el responsable del cuatro estrellas de la calle Rubio y Díaz, “estos días se habla de Cádiz más allá de nuestras fronteras, con lo que también demostramos que la ciudad está perfectamente preparada y que puede con lo que le echen”.

Al hotel Senator le reservaron todas las habitaciones disponibles desde la Sail GP de 2022

Álvaro Gutiérrez asevera que al contrario que pasó con la Gran Regata, “a la que no le vimos mucho color, al menos en el hotel, aunque sí en la cafetería, en la que registramos un muy buen fin de semana con unas tardes muy moviditas”. Septiembre, según Gutiérrez es, de por sí, un mes “fuerte”, por lo que la estancia de los veleros apenas se notó desde el punto de vista hotelero.

Con la Sail GP ocurre todo lo contrario, ya que el Senator de Cádiz está reservado casi en su totalidad tanto por los participantes como por los organizadores. “De hecho todo lo que tenía ya disponible me lo dejaron reservado el año pasado y llevo tres años alojándolos y ambas partes estamos muy contentos”.

El responsable del Senator afirma que el aumento de las reservas no sólo se ciñen a los días de la competición en sí, sino que desde hoy mismo (miércoles) “estamos ya recibiendo a personal de la organización. Se mueve mucho, y no sólo me refiero a los equipos, que es lo que puede resultar más visible, sino todo lo que tiene detrás, que es mucho”.

Así que Álvaro Gutiérrez lo tiene muy claro. “Si nos traen una regata en noviembre, en diciembre o entre el Carnaval y la Semana Santa pues mucho mejor. Todo lo que ayude a desestacionalizar el turismo, bienvenido sea para Cádiz y para sus hoteles”.

Recuerda también que esto hará posible que este año el verano se alargue para el Puente del Pilar, más o menos hasta el domingo, 15 de octubre, con lo que el empresario hotelero podrá ampliar los refuerzos de su personal más allá del verano propiamente dicho, con lo que eso significa para una ciudad con tanto paro como Cádiz. “Hombre, si me pones una regata en agosto pues no me ayudas. Los eventos nos vienen bien cuando las expectativas de ocupación hotelera son bajas, por eso lo agradecemos aún más cuando se salen de esas fechas”, según el gerente del hotel Senator de Cádiz.

Desde el Hotel Monte Puertatierra nos remitieron a la patronal Horeca, aunque sí confirmaron que durante estos días alojarán tanto a participantes de la regata Sail GP como del festival de series South.

De Clerck: “Este tipo de eventos suponen un plus para la provincia”

“Llevamos varios años en los que hasta noviembre suele haber movimiento turístico”, según recuerda Antonio de María, presidente de la patronal de los hosteleros gaditanos, Horeca, Pero no deja de reconocer que “el turismo es un sector muy volátil y nos obliga a estar siempre mirando las previsiones meteorológicas. Empezamos septiembre con mal tiempo y llegamos a pensar que el verano se había ido con el mes de agosto pero ahora estamos reviviendo un nuevo verano que invita al turismo a aprovechar su tiempo libre para viajar”.

De María vaticina que octubre “no tiene mala pinta porque hemos empezado con buena ocupación y muchas mesas llenas en la hostelería”.

En cuanto a los eventos de la Sail GP y el festival de series South, no tenemos aún cifras previstas pero ya se está notando mucho movimiento. Es el tercer año de Sail GP y la inversión ahora es aún mayor por parte de los organizadores y todo eso se verá reflejado en la magnitud del evento y en el ambiente que haya en la calle”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Provincial de Hoteles, Stefaan De Clerck, reconocía a este periódico que eventos como la Sail GP o el festival de series South no se notan apenas en los hoteles de la provincia sino que el impacto se reduce sobre todo a la capital. “Pero siempre debemos tener presente que este tipo de actos suponen un plus para la provincia entera, ya que suponen una promoción mediática, que, tarde o temprano, dará sus frutos”.