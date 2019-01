El SUP advierte del peligro de retirar el refuerzo policial en Cádiz

El Sindicato Unificado de Policía lleva meses alertando de lo peligroso que puede ser la decisión del Ministerio del Interior de revocar el refuerzo de nueve policías que prestan sus servicios en la Comisaría Provincial de Cádiz desde hace dos años.

Ahora que sus temores se van confirmando, el SUP ha emitido una nota de prensa en la que sus dirigentes se muestran muy preocupados. “Desde el Sindicato Unificado de Policía llevamos exponiendo y elevando escritos hace semanas a diferentes instancias del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Policía, porque consideramos que la incongruencia que pretenden hacer en la Comisaría Provincial de Cádiz, dejando sin efecto el refuerzo vital de nueve policías que prestan servicio en la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, teniendo que abandonar estos funcionarios nuestra provincia el 31 de enero del año en curso, afecta a la seguridad de la ciudadanía”.

El SUP recuerda que han mantenido reuniones con el subdelegado del Gobierno en Cádiz y con el comisario provincial de Cádiz, así como con diferentes partidos políticos con representación parlamentaria, “y todos según nos manifiestan, coinciden con nuestra opinión”, dicen.

El pasado día 10 se trató esta decisión con la secretaria de Estado de Seguridad y con el director adjunto operativo, exponiéndoles las razones por las que la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana no puede prescindir de estos nueve policías, entre las que se encuentran las misma causas que dieron lugar a este refuerzo policial y que a día de la fecha siguen persistiendo, pero aún más agravadas.

Recuerda que la crisis migratoria continúa y que la Comisaría sigue sin calabozos

Yes que el SUP recuerda la inexistencia de calabozos en las dependencias de la Comisaría Provincial, lo que origina tener que trasladar a los detenidos a San Fernando, “sin olvidarnos de la dispersión de órganos judiciales que existe en nuestra capital”.

También recuerdan que funcionarios de todas las plantillas provinciales, por consiguiente también de Cádiz, se desplazan a San Roque a prestar servicio al Centro Temporal de Extranjero ubicado en esa localidad. “Por consiguiente desde este sindicato policial esperamos que impere la cordura en el Ministerio del Interior y en la Dirección Adjunta Operativa, que dejen de poner escusas ilógicas, como mezclar este refuerzo policial en Cádiz con la Operación Paso del Estrecho, la cual nada tiene que ver y le recordamos al director adjunto operativo que, dicha Operación Paso del Estrecho, se desarrolla en Algeciras y Tarifa, es decir a una hora y media de carretera, 125 kilómetros, y tomen la opción acertada que no es otra que la que propone el SUP: que estas 10 atribuciones temporales de funciones (ATF), se amplíen hasta la resolución del próximo Concurso General Meritos y que en este se convoquen estas 10 plazas para que la Brigada de Seguridad Ciudadana, y por ende los ciudadanos, no se resientan”.