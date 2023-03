Royal Caribbean suspende un viaje del Mariner of the Seas por el retraso en la obra de Cádiz

Entre los trabajadores de Navantia tienen un alto nivel de responsabilidad a la hora de cumplir con los tiempos establecidos para acometer las obras y las reparaciones en los barcos que llegan a sus factorías.

El compromiso que contraen con las navieras no admiten retrasos. Aquí, y no es un decir, el tiempo es dinero, ya que un retraso en la salida de, por ejemplo, un crucero se traduce en pérdidas para las compañía.

Un crucero, cuando sale del astillero, en este caso el de reparaciones ubicado en Cádiz capital, hace las primeras pruebas de mar casi sobre la marcha y, es más, el buque está saliendo de la factoría y se siguen acometiendo casi siempre obras a bordo, para que nada falle. Desde Cádiz pone casi siempre rumbo a un puerto en el que le esperan cientos o miles de cruceristas locos por montarse en el barco para iniciar una ruta en la que no quieran saber nada de problemas ni complicaciones más allá de saber qué plato elegir del menú o qué excursión puede ser la mejor selección.

Es todo como un tetris en el que las piezas deben encajar a la perfección y, si no es así, mal asunto.

Pues llegó el momento y por mucho que los trabajadores de Navantia han hecho lo posible, el crucero Marinero of the Seas saldrá de la factoría gaditana con retraso. Finalmente serán tres días los que llevará de atraso y no cuatro, gracias al esfuerzo tanto de la propia Navantia como de sus empleados, a pesar de que ni la una ni los otros han tenido culpa alguna en este retraso.

La varada del crucero Mariner of the Seas se ha tenido que prolongar por culpa de que en la revisión a la que se ha sometido en Cádiz, por fortuna, los técnicos han detectado una rotura en el eje de cola que, de haber pasado desapercibida, podría haber supuesto la paralización del buque en altamar, algo que podría haber acarreado unas consecuencias mayores.

Finalmente, durante la revisión detectaron la rotura el eje y, por suerte, en la factoría contaban con la pieza de repuesto, pero algo tenía que fallar, ya que las tuercas que se necesitaban para esa reparación son de un modelo tan específico que hubo que encargarlas directamente a Finlandia, lo que finalmente ha supuesto un retraso en el fin de la reparación de tres días.

En este caso no se habla de incumplimiento de contrato ni de ocultación de vicios ocultos dado que nadie sabía ni se imaginaba que los especialistas de Navantia iban a encontrarse con ese eje de cola con problemas y que eso iba a ocasionar un inevitable retraso, que se podría haber convertido en un atraso de semanas si no llega a ser porque contaban con una pieza igual de repuesto en Cádiz, lo que dice mucho de sí de esta factoría que, por el volumen de trabajo con el que se maneja, va ganando medallas y subiendo escalafones entre los astilleros más eficientes y eficaces del mundo entero.

La pesadilla de las navieras de cruceros

Pero ocurrió lo inevitable. Tres días de retraso van a suponer la suspensión de uno de los cruceros que ya tenía contratados Royal Caribbean International para el Mariner of the Seas, según comunicaba la propia naviera norteamericana a sus clientes nada más conocerse el problema detectado en Cádiz.

Así, la propia Royal Caribbean reconocía en uno de sus blog oficiales que "necesitará un poco más de tiempo para terminar el trabajo programado en el Mariner of the Seas, que actualmente se encuentra en Cádiz, España, en dique seco para un mantenimiento de rutina".

Como consecuencia, desde esta naviera, considerada una de las más importantes el mundo, confirmaba que los huéspedes que reservaron este primer viaje tras la varada habían recibido un correo electrónico que les informaba que el viaje programado para el 1 de abril de 2023 había sido cancelado.

Una noticia decepcionante

"Sabemos que esta noticia es decepcionante y nos disculpamos por el impacto que puede provocar en los planes de los clientes", afirma textualmente (traducido al castellano) la naviera.

"No es raro que un crucero que sigue al dique seco de un barco se cancele debido a que se necesita más tiempo para su reparación. Si bien no es común, sucede de vez en cuando"

Como ejemplo, Royal Caribbean alaba el hecho de que el Explorer of the Seas, que le dejó el dique al Mariner of the Seas, "completó recientemente su trabajo en dique seco en el mismo astillero el mes pasado y no tuvo problemas para volver al servicio según lo programado", algo que dice mucho de la formalidad en el cumplimiento habitual de las fechas de entrega de las reparaciones por parte de Navantia-Cádiz.

Pero yendo al grano, desde Royal Caribbean cuenta en el blog que los huéspedes que han reservado este crucero de 5 noches con fecha 1 de abril de 2023 y con salida desde Puerto Cañaveral tienen varias opciones tras la cancelación.

El viaje cancelado era un crucero por el Caribe occidental programado para salir de Puerto Cañaveral, Florida, y hacer paradas en Costa Maya y Cozumel, México, antes de regresar a Puerto Cañaveral.

Los crucerista que reservaron este viaje han recibido una notificación con la cancelación y se les han brindado opciones para volver a reservar en un futuro viaje de Royal Caribbean o recibir un reembolso completo.

Carta a los afectados

La carta remitida a los afectados dice así:

“Trabajamos continuamente para mejorar nuestros barcos y las muchas comodidades que tienen para ofrecer. Mariner of the Seas se encuentra actualmente en dique seco para mantenimiento de rutina y emocionante, lo que requerirá un poco de tiempo adicional para que se completen estas actualizaciones”.

“Lamentablemente, esto significa que nuestro crucero del 1 de abril de 2023 ha sido cancelado. Sabemos que esta noticia es decepcionante y nos disculpamos por el impacto en su crucero”.

Se espera que el Mariner of the Seas vuelva a operar el 6 de abril de 2023, con un crucero de 4 noches por el Caribe occidental que partirá de Puerto Cañaveral, Florida, con escala en Cozumel, México, antes de regresar a Puerto Cañaveral.

Mariner of the Seas es uno de los cinco cruceros de clase Voyager propiedad de Royal Caribbean International. El barco puede acomodar hasta 4.252 pasajeros. Después de un reacondicionamiento de un mes que costó 120 millones de dólares en 2018 bajo el programa Royal Amplified, el tonelaje del barco aumentó de 138,279 a 139,863 toneladas brutas.