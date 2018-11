María Romay espera que la postura de la federación 5 de Abril se deba a un malentendido

La concejala de Participación Ciudadana, María Romay, espera que la postura de la federación de asociaciones de vecinos 5 de Abril respecto al foro organizado por el Ayuntamiento para la reforma del reglamento de participación ciudadana se deba a “un simple malentendido” e invitó este viernes a los representantes vecinales a que se incorporen a las próximas jornadas de este foro “porque queremos que este reglamento se haga con ellos. No queremos que falte uno de los colectivos más importantes de la ciudad en este proceso. Pero obviamente, queremos hacerlo con todas y todos los gaditanos, y no solo con ellos”.

María Romay se refería con estas declaraciones al abandono el pasado miércoles de los representantes de la federación de AAVV de la primera sesión de las cuatro que componen el foro para la reforma del reglamento de participación ciudadana. Un abandono que, según explicó el portavoz de 5 de Abril, Francisco Gómez, se debió a que para ellos no tiene sentido hacer un nuevo reglamento, “cuando lo más rápido es adaptar el que hay a la Ley andaluza de Participación Ciudadana”.

En este sentido, María Romay quiso aclarar que el punto de partida del foro organizado por el Ayuntamiento es precisamente el reglamento que está en vigor “y la primera jornada iba precisamente de hacer un análisis común” de este documento. Señaló que “quizás si los representantes de 5 de Abril se hubiesen quedado a la introducción de la jornada, se hubieran enterado. Aunque se les intentó explicar cuando alarmadamente dijeron que no iban a cambiar el reglamento. Pero, claro, deprisa y corriendo no se explica esto”.

La concejala argumentó que en este caso, “administrativamente, lo que pasa es que se deroga el anterior reglamento y se aprueba un texto nuevo. Yo creo que eso es lo que no está entendiendo la federación 5 de Abril cuando se niega a cambiar el reglamento. Pero no te puedes negar a cumplir la ley, ni la federación 5 de abril ni esta concejala. Entonces, yo creo que el concepto en el que están equivocados es que no entienden que una vez que el reglamento se toca, una vez que se modifica en cualquiera de sus vertientes y vuelve a ir al pleno, es un documento nuevo, un reglamento nuevo participado por todas y todos los gaditanos”.

Así, Romay dijo que esperaba “que esto sea una discusión semántica de términos, y no de fondo, porque nos negamos a pensar que lo que quiere 5 de Abril es que hagamos un proceso falso; nos negamos a pensar que quieren que cocinemos algo y que engañemos a la gente haciéndole pensar que está decidiendo cuando realmente no es así. Y como pienso sinceramente que no es eso lo que pasa en esta situación, pues espero que sea un simple malentendido de terminología por ambas partes”.

Romay asegura que "en ningún momento se está buscando la confrontación" con las AAVV

Insistió en que “hay cuestiones que no son opcionales, que no podemos elegir si las acatamos o no, que son ley. Y en este sentido, la nueva Ley andaluza de Participación Ciudadana viene a poner sobre la mesa una serie de cosas que hacía tiempo que era necesario que se visibilizaran; y esa ley llega a poner a todos los colectivos, incluso a los ciudadanos que no están organizados, en una misma línea de partida. Intenta homogeneizar porque entiende que la transparencia y el ejercicio de codecidir y de tener participación en los asuntos de tu ciudad son derechos ciudadanos, derechos de todas y todos los ciudadanos del municipio, no de unos colectivos por encima de otros”.

Respecto a las declaraciones en las que Francisco Gómez le pedía a María Romay que no intentara enfrentar a las AAVV con otros colectivos, la concejala quiso dejar claro que “en ningún momento se está buscando la confrontación”. Manifestó que si lo hiciera, “estaríamos echándonos piedras en nuestro propio tejado. Creo que está claro que mientras los vecinos estén contentos, a un alcalde le irá bien. Entonces, no está en nuestro ánimo, ni mucho menos, confrontar con ellos”, aseguró.

La concejala insistió en que le tendía la mano a las asociaciones de vecino “y hacemos otro llamamiento a la federación 5 de abril para que se sume a este proceso, para que no tenga miedo a debatir, que no tenga miedo a la democracia y que no entienda que la inteligencia colectiva viene a imponer nada. Todos tenemos cabida en este reglamento”.