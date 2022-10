Redescubre una tradición milenaria en Medina Mudéjar

Nuestra provincia alberga uno de los Baños árabes más grandes de toda la península. En la Península Ibérica existieron miles de estos baños árabes, y ahora, a tan solo 25 minutos de Cádiz capital, en la cotizada urbanización del Novo Sancti Petri, y rodeada de los hoteles de alta gama, pinares y la maravillosa playa de la Barrosa, se deja ver el no menos impresionante edificio, en estilo árabe, que alberga los citados Baños Árabes Medina Mudéjar. En su interior se esconde un viaje a través de la historia y una experiencia para redescubrir tradiciones milenarias. Todo el recorrido a través de los baños árabes Medina Mudéjar está diseñado con una excepcional atención al detalle. Desde que realizas la reserva, pasando por la decoración arabizada, la atmósfera relajante, la bandeja del té con sus pastitas caseras que te ofrecen en el circuito y la experiencia del recorrido por las tres piscinas – frigidarium, tepidarium y caldarium - y sus increíbles masajes. También sus salas de calor Seco o Sudatio, el hammam o sala de vapor – también llamado baño turco – harán las delicias de los amantes del relax.

Además, el edificio no solo cuenta con esos espectaculares Baños, que no los imaginas así desde fuera del edificio, también incorpora la tetería y el restaurante, con su terraza e impresionantes vistas sobre todo el pinar de Roche, así como su pequeño Riad, alojamiento en estilo boutique con cuatro habitaciones que completan la experiencia y cuyo precio oscila desde los 120 euros por noche -con una hora de acceso a los baños árabes para dos personas incluida en el precio- hasta los 235 euros en los meses de verano. El restaurante capta muy bien la esencia de la interculturalidad y fusión entre lo árabe y lo cristiano, con unos platos de fusión que a lo largo de los siglos nos ha dado una gastronomía andalusí que es fruto de cientos de años de intercambio culinario. Las habitaciones de su pequeño pero exclusivo Riad se distinguen por su estilo único y artesanal que hace que no existan dos habitaciones iguales y que lo convierten en un alojamiento singular.

Pero lo mejor de todo es la amplia cantidad y variedad de experiencias que se pueden hacer allí. Puedes bañarte en sus tres piscinas a diferentes temperaturas y combinar la experiencia con un masaje relajante de 25 o de 50 minutos. También puedes añadir un masaje exfoliante con guante de crin que se realiza sobre piedra térmica con jabón de argán y ghassoul, una arcilla marroquí muy utilizada en el norte de África para el cuidado de la piel. Existe además la combinación de todo esto con una cena degustación en su restaurante. Hace poco, de hecho, inauguraron el Pack Qadis -cuya nomenclatura homenajea al nombre que le dieron los árabes a la ciudad de Cádiz- y que incluye un baño de una hora, masaje de 25 minutos y comida o cena degustación.

Un edificio que alberga tanto tradición como historia, relax y atención al detalle para convertirlo en experiencia única que se puede disfrutar durante todo el año. Una parada obligatoria para toda persona interesada en redescubrir una tradición milenaria en un paraje natural único. Si todo esto te suscita interés, estos magníficos baños árabes están ubicados en Carretera de la Loma, s/n, muy cerca del centro comercial Tartessus. Puedes ampliar la información llamando al 956496047 y conocer todos sus servicios más de cerca en www.medinamudejar.com.