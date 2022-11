Reconocimiento unánime para Pedro Pérez-Llorca, un gran abogado y persona

Federico Linares. Presidente de EY y del Consejo Económico y Social de la UCA

Como gaditano me hace mucha ilusión que Pedro Pérez-Llorca reciba el Premio Federico Joly concedido por Diario de Cádiz. Especialmente porque reconoce a una trayectoria larga y prolífica. Dedicar una vida a ejercer la abogacía con el rigor y la dedicación con el que lo ha hecho él es algo extraordinario y un ejemplo a la vez. Necesitamos modelos de perseverancia y Pedro Pérez-Llorca es uno de ellos. La actualidad, cargada de prisas y conflictos, nos hace olvidar que el trabajo diario, la constancia y la dedicación son pilares fundamentales del éxito y este premio nos lo viene a recordar.

Estoy orgulloso de compartir la vocación por la abogacía con el premiado, pero si algo tiene en común con muchos de nosotros es su pasión por la música. Junto a Pedro, y desde la Junta de Protectores del Teatro Real, tenemos la misión de acercar la ópera a la sociedad civil, especialmente a la gente joven. La ópera no es un género de consumo rápido y fácil; requiere de formación, esfuerzo y dedicación, pero cuando vas de la mano de alguien que ama, comprende y vive este arte el goce recompensa sobradamente la dedicación que se le presta. Supongo que Pedro, al igual que la mayoría de nosotros, estará de acuerdo con la frase que escribió Nietzche, gran amante de la ópera, a uno de sus mejores amigos y confesores, Peter Gast: “La vida sin música es sencillamente un error, una fatiga, un exilio”.

La sombra de los excelentes e históricos logros de su padre, José Pedro Pérez-Llorca, también gaditano, no ha eclipsado la carrera y el impacto de la labor del premiado. Pedro, a quien he leído en una entrevista de hace ya años que “el apellido pesa muchísimo. Siempre a favor”, ha sabido coger el relevo del trabajo de su padre y hacer que la firma que lleva su apellido crezca y se adapte a los nuevos tiempos. Es difícil hacerse un nombre en un mundo tan competitivo, pero igual de complicado o más es mantenerlo e incluso alcanzar cotas más altas.

Creo que el premio otorgado por Diario de Cádiz, el medio de mi ciudad, la ciudad a la que siempre quiero volver y a la que siento completamente unido y tremendamente orgulloso de haber nacido aquí, a Pedro, dice mucho de él, pero también del periódico. En un momento como el actual en que las noticias falsas se expanden como un virus por las redes sociales, que un grupo con el prestigio de Joly, dedicado a dar información veraz desde 1867, otorgue este reconocimiento, demuestra que el rigor y el buen hacer tienen futuro gracias a que tiene un pasado que se recuerda y se honra con el trabajo diario. Felicidades, Pedro y que tu labor siga siendo un ejemplo.

Fernando Vives. Presidente ejecutivo de Garrigues

Pedro es uno de esos compañeros de profesión con el que siempre es un placer compartir mesa de negociación. Su inteligencia y su talante facilitan el cierre de los acuerdos en el mejor interés de las operaciones y de las partes. Es, también, un gestor de éxito. Bajo su impulso y liderazgo, su despacho se está convirtiendo en una gran firma de abogados, exponente representativo del gran nivel de la abogacía española en el contexto internacional.

Pascual Valiente. Decano del Colegio de Abogados de Cádiz

No debe ser fácil llevar el apellido de uno de los padres de la Constitución Española de 1978, pero Pedro Perez-Llorca Zamora lo hace con naturalidad y sencillez, multiplicando los talentos recibidos, dirigiendo desde Madrid uno de los despachos de abogados más prestigiosos de España, sin olvidarse nunca de su origen gaditano, que conserva como legado inmaterial.

Su padre, José Pedro Pérez-Llorca, fue uno de los colegiados más ilustres de la historia del Colegio de Abogados de Cádiz y, a su fallecimiento, su hijo Pedro, tomó el relevo, colegiándose en Cádiz sin resultar necesario (ya es colegiado de Madrid), como una muestra más de afecto y sentimiento gaditano de este Abogado que ha llegado a lo más alto de la profesión sin perder nunca de vista a Cádiz, desde la distancia de su despacho en el Paseo de la Castellana hasta la Alameda, como refugio de su pasado familiar, de un gaditano más, que merece, por méritos propios, este Premio, que reconoce a un excelente jurista al que admiramos y reconocemos los compañeros de la profesión.

Luis de Carlos. Abogado y socio presidente del bufete Uría Menéndez

Conozco muy bien a Pedro porque empezó trabajando conmigo y después se fue a trabajar con su padre en el despacho en el que ha hecho una labor fantástica de crecimiento y de desarrollo de lo que fue el bufete de su padre. Es un gran abogado y una gran socio director con mucho empuje y mucha ambición para hacer desarrollar y crecer su despacho.

Al igual que su padre, es un hombre muy ponderado, educado, encantador en el trato y muy inteligente.

Rafael Fontana. Presidente ejecutivo de Cuatrecasas

Nadie mejor que Pedro Pérez-Llorca, de su altura moral y profesional, para recibir un reconocimiento que compartimos todos sus compañeros y amigos. Tras más de 25 años volcado en la práctica mercantil, Pedro es uno de esos abogados cuyo criterio y decisión marca pautas. Ha sabido establecerse como todo un referente en la profesión. Es cercano, empático y persona de enorme talento. Es, además, un digno sucesor de su padre, uno de los grandes juristas que hemos tenido en este país. Me congratulo de sus éxitos por amistad y porque son garantía del trabajo bien hecho. Desde que nos conocemos, no ha habido encuentro que no se haya convertido en una exclusiva oportunidad de aprendizaje. Enhorabuena, Pedro.

Javier Sánchez Rojas. Presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz

Mi más sincera enhorabuena a Pedro Pérez Llorca, hijo de un gaditano ilustre, padre de nuestra Constitución, que siguió sus pasos en el ámbito del Derecho y hoy es referencia en España, y a nivel internacional, desde su despacho madrileño del Paseo de la Castellana. Sin duda, es heredero también de los valores de trabajo y constancia de su recordado padre, José Pedro Pérez-Llorca. Las más importantes operaciones mercantiles de las últimas décadas llevan el sello del buen hacer de este abogado que, pese a haber nacido y residir en Madrid, mantiene con cariño su constante vinculación con Cádiz. Mis felicitaciones también a Diario de Cádiz y Grupo Joly por la elección de Pedro Pérez-Llorca, que se une a la nómina de ganadores del Premio que lleva el nombre del fundador de esta empresa periodística, Federico Joly Velasco. Una empresa familiar que hoy, en su quinta generación, honra a través de la memoria del creador de la primera cabecera del grupo a personalidades relevantes y referentes para nuestra sociedad.

Hernán Cortes. Pintor

De Pedro Pérez-Llorca destaco su marcada capacidad emprendedora, que le ha llevado a crear uno de los despachos de abogados más importantes de España, sin dejar de lado un claro compromiso cívico, heredado de su padre. No olvidemos que si bien contaba o cuenta con la palanca de ser hijo de José Pedro Pérez-Llorca, el verdadero artífice de la magnitud de su empresa ha sido él. Otro de los rasgos del carácter de este empresario es su avidez de conocimiento, que le lleva a frecuentar variadas disciplinas del pensamiento que abarcan desde las denominadas letras, a las ciencias mas complejas. Y tampoco quiero pasar por alto que, aparte de ser hijo de quien es, pertenece a una saga familiar de gaditanos notables y amantes de nuestra tierra, una tradición que continúa Pedro Pérez-Llorca y espero que también su descendencia.

Gonzalo Ulloa. Presidente de Honor de Gómez-Acebo & Pombo

He tenido la suerte de conocer y tratar a Pedro desde hace bastantes años, lo cual me ha permitido verle en sus distintas facetas, que es como pienso que conoces a una persona de verdad.Así, Pedro como “ideólogo” y director de Perez-Llorca Abogados (la trayectoria de su Despacho habla por sí sola), Pedro como amigo, como padre, hijo y marido. Y tengo que decir que es difícil encontrar una persona que reúna tanta humanidad, sentido del humor, categoría profesional y personal.

Soledad Atienza. Decana del IE Law School

Pedro Pérez Llorca es un abogado atípico y una persona de una inteligencia y cultura fuera de lo común. Decidió hace tiempo crear uno de los despachos de la abogacía de los negocios más importantes de España, y lo ha logrado. Como podría haber decidido, y habría logrado, ser un gran matemático, una figura política o un prolífico escritor.

Su mayor capacidad es su visión estratégica, que le sirve en el ejercicio del Derecho, en el liderazgo de su despacho y en su vida personal. Esa visión estratégica va, en su caso, unida a una acusada lealtad hacia su familia, a su mujer Marina y a sus hijas Marina y Carmen, a sus amigos, a sus compañeros y sus clientes y, en general, a todas las personas con las que establece una relación.