No se lo explican. No quieren pecar de mal pensados y prefieren creer que nada tiene que ver con el conflicto laboral que mantienen Ayuntamiento y y Policía Local. La preocupación ahora se ciñe a que hay un compañero con covid y que sólo se han sometido a pruebas PCR y a cuarentena al policía contagiado y a otros tres agentes que compartieron con el vehículo patrulla.

Pero al otro lado del ring se ubica Demetrio Quirós que ha preferido estrenarse al frente de Seguridad Ciudadana arremetiendo contra los sindicatos de la Policía Local lamentando “el uso que está haciendo los sindicatos de la Policía Local de la pandemia del coronavirus para hacer válidas sus reclamaciones y sus ataques contra el equipo de gobierno”.

La Policía Local considera que otros muchos compañeros se han quedado en situación de riesgo y piden que, al menos el grupo que trabajó durante los días que el agente contagiado estuvo trabajando, se someta a pruebas PCR para determinar si están contagiados o si están libres de coronavirus. “Nos preocupan los trabajadores pero nos preocupa, y mucho, nuestras familias y la ciudadanía, ya que puede haber agentes contagiados por la calle como si fuera auténticos polvorines”, según estimaba ayer Francisco Rama, delegado sindicato UPLBA.

En esta ocasión, Rama no estuvo solo. Otros compañeros de otros sindicatos le acompañaron en su comparecencia pública ante los medios ante esta situación que consideran una “insensatez”. “Es vergonzoso que tengamos que estar mendigando pruebas PCR”.

Javier León, del sindicato SPLCA, indica que ha tenido acceso a un protocolo en el que se dicta que si se ha estado en contacto estrecho en el mismo lugar que una persona con síntomas o a una distancia menor de dos metros o durante más de 15 minutos no se debe acudir al puesto de trabajo hasta que no se determine si ha sido contagiado de covid. “Vemos que se ha visto afectado un compañero y ya se ha incumplido el protocolo”, según León.

Sobre el protocolo de actuación, el actual concejal de Seguridad Ciudadana explica que en este plan de actuación se establece que los agentes debían mantener las distancias de seguridad entre compañeros durante el turno al igual que prohibe la utilización de las taquillas o el hecho de ir a desayunar juntos. “Son medidas restrictivas que tienen como objetivo proteger a los agentes y evitar que se contagien unos a otros”, señala Quirós. “De hecho, si se siguen estas instrucciones es prácticamente imposible que haya contagios en un mismo turno”.

Los responsables sindicales de la Policía Local consideran que los protocolos no se aplican de la misma manera entre las distintas delegaciones. Para apoyar esta tesis sacaron a relucir la rápida actuación que se vivió en días pasados cuando se detectó un positivo durante la reunión que se llevó a cabo en el Teatro Falla para ver si había concurso o no. Tras detectarse, “todos los presentes, a pesar de ir con mascarillas y mantener las distancias personales han sido puestos en cuarentena y todos serán sometidos a pruebas PCR. No entiendo por qué el tratamiento es distinto con la Policía Local”, según reclaman tanto Francisco Rama (UPLBA) como el resto de delegados sindicales presentes en la convocatoria: Carmen Lucena (CCOO), Javier León (SPLCA) y José María Vélez (CSIF).

Demetrio Quirós rompe la sintonía al mostrarse “preocupado” por “el deseo de tergiversar la verdad o la falta de conocimientos e información de estos policías que no han dudado a la hora de comparar las actuaciones seguidas en el caso del positivo en un policía y el de la reunión celebrada con representes del patronato del Carnaval”. Quirós asegura que “esperamos que sea falta de información y desconocimiento ya que el protocolo seguido en la reunión del COAC solo se aplicó a los presentes en la reunión o aquellas personas que habían estado en contacto directo con la persona que dio positivo y no a todos los trabajadores del Falla”.

Minutos antes de que el Ayuntamiento emitiera una nota con el argumento de Quirós, Rama calificaba la situación de “alarmante, insólita e insensata”.

Los convocantes recuerdan que el compañero al que se le ha diagnosticado covid fue retirado del servicio el sábado pasado al presentar síntomas de fiebre y malestar. El mismo trato recibieron tan sólo tres compañeros que, al parecer, compartieron con el contagiado el vehículo de patrulla. Sin embargo, según denuncian los sindicatos de la Policía Local, hubo una docena de agentes que mantuvieron contacto y compartieron espacio con el enfermo de covid o bien en la sala donde se reparten los turnos o en las taquillas o en vestuarios.

El sustituto de David Navarro considera que la realización de “pruebas indiscriminadas” en una herramienta que “además de demostrarse ineficaz desde el punto de vista de la prevención genera una falsa sensación de seguridad que puede provocar una relajación en otras medidas de seguridad que sí que se han demostrado eficaces”.