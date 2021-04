¿Quieres ponerle el nombre de tu ex pareja a un cerdo?

La búsqueda de nuevos clientes lleva a los creativos a agudizar el ingenio en busca de campañas que llamen la atención y que busquen clientes tanto de Cádiz como del resto de provincias.

¿Te llevas bien con tu ex? Probablemente no lo sabías, pero sí, existe un día para conmemorar el Día de la Ex Pareja y es el próximo 14 de abril, tan sólo dos meses después del enamorado San Valentín.

Si tu ex novio o ex novia es un alma libre que valora la buena vida y la libertad, se ha ganado sin duda estar entre los Pata Negra de tus ex. Ahora tendrás la oportunidad de poder celebrarlo aportando tu granito de arena para una buena causa: la conservación de la dehesa, el ecosistema natural donde viven en libertad los cerdos 100% Ibéricos de Sánchez Romero Carvajal y el estudio de conservación de la pureza de la raza 100% Ibérica.

Si eres de los que tienen la suerte de llevarse bien con su ex pareja, valoras el aprendizaje adquirido en esa etapa de la vida y te gustaría recordar buenos momentos con un toque de humor, Sánchez Romero Carvajal te da la oportunidad. A través de su web podrás poner el nombre de tu ex pareja a uno de sus cerdos 100% Ibéricos, y recibir el certificado de bautizo que garantiza que tu ex está entre los reyes de la dehesa y que a su vez estás colaborando con esta iniciativa de conservación ambiental. Porque, si tu ex es de una raza única en el mundo que merece la pena proteger, un enamorado de la libertad y que a menudo reclamaba más espacio para vivir, se parece más de lo que crees a un Pata negra Sánchez Romero Carvajal. Estos cerdos 100% ibéricos viven en libertad en la dehesa desde los cuatro meses de edad, tienen más de dos hectáreas de espacio por animal (lo equivalente a dos campos de fútbol) y son de una raza autóctona protegida desde hace más de 140 años. Los Pata Negra Sánchez Romero Carvajal son cerdos atléticos, estilizados y muy sibaritas. En su aperitivo diario siempre eligen el bocado perfecto gracias a su fino hocico, la bellota más grande y dulce acompañado de las exquisiteces naturales que ofrece la dehesa. Además, han adoptado algunas costumbres 100% ibéricas muy saludables: les encantan las siestas a la sombra y los baños relajantes de lodo en spas naturales.

La marca originaria de Jabugo continúa cumpliendo su compromiso histórico con la protección de cerdo 100% ibérico, su bienestar y la conservación del ecosistema en el que viven. A través de esta campaña que promueve la participación ciudadana, donará 1 euro por cada pata negra bautizado, con el objetivo de alcanzar los 20.000. El total de la recaudación irá destinado a la investigación para paliar los efectos negativos de la Seca, la enfermedad que se ha convertido en la principal amenaza de las dehesas y sus ecosistemas haciendo desaparecer un 15% de la masa arbórea en los últimos 30 años.