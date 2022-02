Protestas ante el Puerta del Mar para que el complemento de carrera profesional se extienda a todas las categorías del SAS

Delegados de CSIF, junto a representantes de UGT y CCOO y trabajadores del Hospital Universitario Puerta del Mar se han concentrado esta mañana en dicho centro para reivindicar mejoras para los trabajadores del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y denunciar el “nulo interés” de la Junta en cumplir con los acuerdos firmados, como el del verano de 2021, para desarrollar la carrera profesional en todas las categorías del SAS. Como recuerda el responsable de Sanidad de CSIF Cádiz, Alberto Puyana, “la carrera profesional supone un complemento retributivo que se aplica, según sus años de experiencia en el SAS. a trabajadores de solo dos categorías y que, por justicia, debería extenderse al resto de empleados públicos del sistema sanitario público.

“La gota que ha llenado el vaso es la decisión del SAS de suspender, sin saberse por qué, la Mesa sobre la carrera profesional” ha apuntado Puyana. “La consecuencia es que en Andalucía nuestros profesionales tienen la carrera profesional más complicada de desarrollar de todo el país y siguen sin derecho a tener un modelo más accesible que les permita poder promocionar en todas las categorías”, ha criticado Puyana.

CSIF, a nivel autonómico, celebró en su día la firma del acuerdo de la carrera profesional porque “por fin iba a acabarse con el agravio retributivo que más de 60.000 profesionales de la sanidad pública andaluza llevan sufriendo desde hace trece años”. “Durante una década movimos cielo y tierra para que todo el personal pueda beneficiarse de una medida justa y ganada a pulso, que es un reconocimiento a su labor y buen hacer. Pero han pasado más de seis meses y todo continúa como antes”, recuerda el responsable sindical.

La reivindicación sindical incluye además la promoción profesional del personal auxiliar administrativo a administrativo.

“Esta situación debería estar ya resuelta, pero ahora suspenden la mesa y se pospone para no se sabe cuándo. Es lamentable y exigimos una inmediata aplicación del acuerdo del pasado verano y si no quieren dar la carrera profesional en la mesa de negociación, habrá que pelearla en la calle. No podemos permitir que la Administración se ría de miles y miles de profesionales”, ha apostillado el responsable sindical.

La protesta se ha llevado a cabo de manera simultánea en todas las capitales de provincia de Andalucía, reuniendo en total a cientos de trabajadores de la Sanidad pública andaluza.