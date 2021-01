Protesta fúnebre de peluqueros y esteticistas en Cádiz "por la muerte del sector"

Más de medio centenar de peluqueras, barberos y propietarios y trabajadores de centros estética se han concentrado esta mañana ante el Ayuntamiento de Cádiz durante un paro de una hora para reclamar una reducción del IVA del 21% al 10%, un gravamen fiscal que les castiga desde 2008 y que viene a empeorar la alarmante situación que atraviesa el sector a causa de la pandemia.

Bajo un persistente chaparrón, vestidos de negro y en silencio, los manifestantes aguantaron durante una hora concentrados en perfecta formación, cumpliendo con todas las medidas de prevención frente al Covid-19. "Protestamos en negro y en silencio representando la muerte del sector porque, poquito a poco, nos están apagando. Es una manera simbólica de hacerle ver a este Gobierno que el sector de peluquería, estética y barbería está agonizando y cada vez más muerto", dice Daniel Orego, propietario de un salón unisex en la capital gaditana y portavoz de la plataforma que a nivel nacional está impulsando estos actos reivindicativos.

"A nivel nacional, en lo que llevamos de pandemia, contamos ya con más de 18.000 salones cerrados, lo que representa la pérdida de unos 40.000 puestos de trabajo. Esto, a final de año, económicamente supone un agujero de 150 millones de euros y echando mano a la calculadora -que parece que a estos señores no se las han puesto los Reyes- podemos llegar a unas pérdidas de unos 200 millones de euros, porque casi el 50% de los 48.000 salones de toda España va a cerrar antes de marzo. Si hiciesen números se darían cuenta de que sale más rentable bajarnos el IVA al 10% para mantener abiertos los negocios y los puestos de trabajo que seguir aplicándonos este IVA del 21%", explica Orego.

"Las pérdidas de noviembre fueron horrorosas, porque las medidas restrictivas son de un día para otro y no te da tiempo de organizar el trabajo con la cita previa obligatoria. A los clientes, además, también le han modificado los horarios y si están a jornada continuada, no pueden ir a la peluquería. Y diciembre ha sido un mes malísimo, porque no ha habido celebraciones ni cenas de empresa, con lo que ahora mismo tenemos, no llegamos a junio", explica el portavoz del colectivo en la provincia.

"Las previsiones son nefastas -añade Orego- La reducción del IVA al 10% sería sacarnos la cabeza de debajo del agua. No somos un sector de lujo, sino esencial y de primera necesidad, tal y como nos han declarado con motivo de la pandemia".