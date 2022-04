Prohibición de fumar en las playas: Los no fumadores creen que “Cádiz ya va con retraso”

El vicepresidente nacional de Nofumadores.org, Ubaldo Cuadrado, ha anunciado que su asociación mantendrá en los próximos días una reunión con la concejala de Medio Ambiente Rocío Sáez para tratar el tema de las playas sin humos de la provincia de Cádiz.

Cuadrado considera que el Ayuntamiento de Cádiz está “incumpliendo su promesa de avanzar las playas sin humo que hizo el año pasado”.

El portavoz de este colectivo indica que “no se puede considerar que las zonas deportivas sean ni mucho menos un gesto suficiente para avanzar en ese sentido”.

Desde Nofumadores.org estiman que “Cádiz se está quedando atrás y ya va con retraso y un ayuntamiento progresista decide no hacer nada contra un elemento, las colillas, fundamental en la lucha contra la contaminación y el cambio climático (el 5% de toda la deforestación anual mundial se debe al tabaco, las colillas son el residuo individual más abundante en los fondos marinos)”.

Así, Cuadrado recuerda que Cádiz, además, tiene una de las mayores tasas nacionales de muertes por cáncer de pulmón y “preferimos mirar hacia otro lado y hacer como que no pasa nada”. “Decir que no tienen medios como Barcelona es esconder que no existe voluntad, cuando aún hay muchas cosas que se podrían hacer para avanzar en este sentido”.