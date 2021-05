Profesionales y empresas aprovechan el momento para dar un empujón a su visibilidad online

La situación ha cambiado muchísimo. En los tiempos que corren, no hay negocio, no hay empresa, no hay profesional que no esté dando el salto al formato digital para crecer y expandirse. Durante el último año, la pandemia ha obligado incluso a evolucionar en este sentido, dando pie a un ecosistema online más rico, más amplio y más variado que nunca.

Pero, para conseguir presencia y relevancia en este terreno, hay que tener cerca a profesionales especializados en determinadas materias. Donde más hay demanda de profesionales es en el terreno del posicionamiento y el diseño web. Son la clave para captar tráfico en los buscadores, ya que estos son el corazón de cualquier interacción del consumidor con internet. Son la clave para aprovechar internet y conseguir que un negocio crezca.

¿Es el mejor momento para la conversión digital de las empresas?

Lo cierto es que sí. El inminente verano de 2021 es la ventana clave para que los negocios se lancen de lleno a efectuar estrategias de expansión digital. Desde restaurantes hasta bares, pasando por abogados, arquitectos, fontaneros o albañiles. No importa el sector, porque todos se están lanzando al terreno digital y están peleando por posicionar en primeros resultados para el beneficio tanto suyo como de sus negocios.

Vuelta, entonces, a la figura de los profesionales y especialistas en desarrollo, posicionamiento y diseño web. Para conocer mejor la ventaja de trabajar lo digital en estos meses y conocer, de paso, la opinión de los expertos, hemos consultado a Jose Cebrián, CEO de Brutal SEO, sobre este peculiar momento de conversión, o reconversión, digital de las empresas.

Su compañía ha llevado a cabo una tonelada de proyectos digitales para empresas en todo el territorio nacional. Gracias a su experiencia, saber hacer y total vuelco a la hora de seguir aprendiendo cómo funcionan las nuevas tecnologías, las nuevas soluciones y los nuevos métodos para mejorar con los motores de búsqueda, se han convertido en todo un referente dentro del sector.

Por eso, acudimos a ellos con preguntas, recibiendo respuestas interesantes no solo para entender por qué ahora, sino también cómo hacerlo ahora. Porque posicionar y ganar relevancia en internet no es solo una cuestión de escoger el momento adecuado, sino más bien de saber cómo trabajar, conocer a la competencia y, sobre todo, conocer a fondo a la empresa y su público. Es un conjunto perfectamente conectado y totalmente equilibrado.

Momento y estrategia, las claves para una buena digitalización

Como nos explican desde la agencia Brutal SEO, la ventana de tiempo actual es la idónea para dar el salto hacia la digitalización. Su equipo lleva años trabajando en el sector, y ahora mismo se está generando la tormenta perfecta para que cualquier negocio se beneficie de este salto. El motivo es simple. Por una parte, crece el interés de las empresas por digitalizarse, montar servicios online, construir webs y posicionar. Por otra, el público está cada vez más volcado con internet y las soluciones que este lleva a sus dispositivos.

La reticencia y el miedo a lo digital son algo que va quedando en el pasado. A eso hay que sumar, por supuesto, que los dispositivos smart modernos ofrecen numerosas soluciones que están demostrando su fiabilidad. Huelga decir que, además, han permitido que la base de usuarios que se mueven en internet sea todavía mayor. Cualquiera se conecta hoy a la red a través de su teléfono, y de forma tan fácil como intuitiva.

Por supuesto, esto no quita que haya un enorme trabajo detrás de esas empresas que quieren posicionar más arriba. Una web mal construida pierde visibilidad, por mucho que se lance a internet, y lo único que va a conseguir es un efecto negativo sobre el negocio. Eso es algo que Cebrián recalca con hincapié, porque una buena labor de diseño y posicionamiento son esenciales no solo para triunfar, sino también para que el lance digital funcione en líneas generales.

Para conseguir un buen posicionamiento en buscadores, su equipo ofrece una estrategia completa. Desde la creación de contenidos de calidad para dar autoridad a la página, hasta mejorar el diseño para que sea más intuitivo y tenga un mejor rendimiento. Se encargan de todo eso, sobre todo de ofrecer webs que carguen rápido, ya que es uno de los factores más importantes para la experiencia de usuario y el posicionamiento en buscadores. Cualquiera puede comprobar si una página carga rápido con este enlace, pero solo los mejores saben cómo mejorar ese factor.

Una competencia más feroz que nunca

El CEO de esta agencia de posicionamiento también destaca que, aunque es el momento más adecuado, la competencia es más dura también. Más y más empresas se están lanzando al panorama digital para poder sacar partido de las bondades de internet, y eso hace que haya más compañías a las que superar. Además, debido a que cualquier sector puede abrazar el formato web y la digitalización, no hay frente en el que no aparezca competencia.

Esto obliga a mover ficha con rapidez y eficacia, contando con los equipos adecuados. Como bien subraya Jose Cebrián, una de las claves de su servicio es que siempre busca la diferenciación del proyecto de cada cliente para explotar su propuesta de valor. De nada sirve querer posicionar por encima del resto si no se es capaz de ofrecer algo de valor, único y distinto. Y eso debe reflejarse en servicios, en diseño, en experiencia, hasta en contenidos de la web.

Todo eso es algo que se debe exprimir al máximo, como también exige tener muy claro al público al que se dirigen los servicios y productos de un negocio. La carrera digital es de fondo, y requiere medir y usar muy bien las cartas de las que se dispone. Aunque al final todo se centra en ser capaces de ofrecer algo que sirva a los usuarios, que encaje con sus necesidades o que incluso les haga descubrir necesidades que ni siquiera sabían que tenían.

Esto debe plasmarse perfectamente en una web bien diseñada porque, al mismo tiempo, hará que posicione mejor, que aumente la visibilidad y que el negocio crezca. Todo va de la mano, y ahora es el momento de dar ese gran paso.