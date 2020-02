La Policía Local de Cádiz no hará horas extra durante el Carnaval

El viernes que viene se lo dirán a gritos al alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', durante una concentración que han convocado frente al balcón del Ayuntamiento gaditano. La Policía Local de Cádiz quiere mejoras las condiciones laborales. Y no sólo lo piden para sus agentes sino que hacen extensivas sus reivindicaciones a toda la plantilla de funcionarios de la Corporación gaditana.

"Desde el interventor, hasta el último bedel o administrativo". Así lo cuenta, Francisco Ramas, secretario general del sindicato unificado de policías locales y bomberos (UPLB). Ellos, con el apoyo del resto de sindicatos, piden mejoras para todos, sobre todo la confección de una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

De hecho, como prueba de que las reivindicaciones no sólo se basan en mejoras económicas y laborales para su colectivo sino que van dirigidas al resto de la plantilla municipal es que el equipo de Gobierno de 'Kichi', más concretamente, su concejal David Navarro, les ha ofrecido una serie de beneficios que serían aplicables para todo el 2020.

Pero ellos, los policías locales han dicho que no, que no están dispuestos a dar el sí a esas mejoras sólo dirigidas a ellos. Y como prueba, no sólo han anunciado la citada concentración frente al Ayuntamiento de Cádiz para el próximo viernes sino que han decidido de manera unánime no hacer horas extras durante la semana de Carnaval.

De esta manera, si Cádiz necesita siempre refuerzos y horas extra en momentos puntuales como es la semana de Carnaval, este año no existirán, de manera que la seguridad en la ciudad se verá mermada. "Sobre todo se notará en el tráfico, que es uno de nuestros principales cometidos durante esas fechas", según Rama.

"Y, tal y como hicimos ya durante el último Pleno municipal, le recordamos al alcalde que él será el único responsable de cualquier cosa que pueda ocurrir en la ciudad durante esta semana", sentencia Francisco Ramas, secretario general del sindicato UPLB.

Para no caer en el alarmismo, el representante de la Policía Local recuerda que hay momentos puntuales de estas fiestas, tales como el pregón o la cabalgata, en los que la seguridad queda reforzada por la presencia de agentes de otros cuerpos de seguridad tales como la Policía Nacional.