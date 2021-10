La Policía Nacional celebra la nueva normalidad en la festividad de sus patronos

Mucho ha cambiado la sociedad desde que en 2019 se celebrara por última vez la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patronos de los policías. La pandemia del coronavirus lo ha alterado absolutamente todo, incluso la actividad policial, uno de los pilares con los que se ha podido contar para contener el avance del COVID-19. Este 1 de octubre, jornada en la que la provincia de Cádiz ha entrado en la denominada "nueva normalidad", la Policía Nacional ha celebrado su día -cuya efemérides es el 2 de octubre- echando la vista atrás para recordar todo lo que se ha sufrido por la pandemia.

La Residencia Militar Cortadura ha acogido esta mañana el acto institucional conjunto de la Comisaría Provincial de Cádiz y la Comisaría Local de Rota. Una conmemoración en la que gran parte de los discursos han girado en torno a lo vivido con el coronavirus, pero que también ha servido para reflexionar sobre los retos que tiene que afrontar el Cuerpo Nacional de Policía en la provincia de Cádiz.

En una conmemoración solemne, el comisario provincial de la Policía Nacional, Antonio Ramírez Rodríguez, abrió el acto recordando la renovación del compromiso con la sociedad que realizan los agentes cada vez que están de servicio.

A partir de ahí, Ramírez recordó los dos principales eventos que se han producido en los dos últimos años (en 2020 la celebración se suspendió por motivos sanitarios), como han sido el regreso a la sede de la Comisaría Provincial en la avenida de Andalucía y la lucha contra el COVID-19.

En cuanto a la sede policial, ha reconocido que "no convenía alargar innecesariamente nuestra presencia en un edificio no concebido para uso policial" debido a que "condicionaba la actividad policial, aparte de suponer un gasto importante para las arcas públicas". Por ello, se ha apostado por volver a "nuestra sede tradicional y solucionar los múltiples pequeños problemas, y algunos no tan pequeños, que restan desde dentro". Tras esta experiencia, el comisario provincial ha precisado que la prioridad actual es la construcción de las nuevas comisarías en El Puerto y La Línea.

Respecto al coronavirus, Ramírez ha destacado la actuación policial ante "una amenaza para la sociedad española como, probablemente, no se había visto en España desde la Guerra Civil". Por este motivo ha dado "gracias al buen ángel de la guarda que ha salvado a los policías de esta provincia de desenlaces fatales al menos hasta el momento".

El comisario hizo especial énfasis en "la pedagogía" con la que los agentes han trabajado para "transmitir a los ciudadanos la necesidad de adoptar las medidas preventivas que indicaban las autoridades sanitarias". Ante esto, se ha congratulado de que "en Cádiz, en el conjunto de la provincia, la ciudadanía ha respondido muy bien hasta ahora a la actividad policial en materia COVID" en comparación con lo sucedido en otros lugares.

De estos dos años, no ha podido dejar pasar por alto dos hechos destacables en los que, de una forma u otra, también ha estado presente la Policía Nacional en relación con el ámbito sanitario. El primero de ellos ha sido la actuación rápida de dos radiopatrullas en el incendio que se produjo en el hospital Puerta del Mar el pasado mes de febrero. Una actuación que evitó "la propagación del incendio, deteniendo al autor mientras intentaba seguir provocando nuevos focos, lo que hubiera supuesto una catástrofe". El segundo ha sido la atención tanto en el Puerta del Mar como en Punta de Europa al inspector Francisco Javier González tras ser embestido por el coche de un narcotraficante, por lo que agradeció "el cariño y el aliento" del personal sanitario. Un suceso que le llevó a destacar como último punto de su discurso la situación del narcotráfico en la provincia de Cádiz.

Seguidamente, el policía Andrés Jesús Llerena tomó la palabra en nombre de los condecorados para resaltar que "la orden al mérito policial es un gran honor para todos los policías y una gran ilusión, donde se puede ver recompensado el trabajo diario, y que refleja la labor que se realiza en cada una de las unidades".

El acto lo cerró el subdelegado del Gobierno, José Pacheco, con un discurso muy centrado en la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad durante la pandemia, el descenso de la criminalidad en la provincia y las mejoras que el Gobierno está realizando dentro de la propia Policía Nacional.

Así, Pacheco ha felicitado a los agentes por haber "dado lo mejor de vosotros mismos para combatir la pandemia que tan duramente nos ha golpeado. Habéis dado certezas donde reinaba la incertidumbre y habéis aportado seguridad cuando el temor lo invadía todo".

Ante esto, el subdelegado del Gobierno también ha recordado que la Policía Nacional no ha abandonado sus funciones, dando como resultado "una bajada de la criminalidad en la provincia durante el segundo trimestre de 2021 de 4,5 puntos respecto al mismo periodo de 2019, el último año antes de la pandemia y sin restricciones de movilidad", a lo que también ha añadido que es "la cifra más baja de la serie histórica desde 2010" y que se ha producido "un esclarecimiento de los delitos que alcanza el 48%".

Además de abordar con datos la inversión estatal, Pacheco también ha señalado una serie de retos que se deben afrontar, como son la igualdad dentro del cuerpo, la formación ante las nuevas formas de delincuencia, una mayor agilidad judicial o el fomento del arraigo para trabajar en la provincia de Cádiz.

Por último, y tras recordar algunas de las actuaciones ejemplares de la Policía Nacional, ha agradecido a los funcionarios policiales "por hacer una sociedad más justa e igualitaria, por proteger los valores constitucionales y por vuestro compromiso con una España más segura".