La Policía Local de Cádiz alerta sobre una estafa por SMS

La Policía Local de Cádiz ha lanzado un mensaje a través de su muro de Facebook en el que alertan de una posible estafa que podría provocar el acceso indeseado del presunto autor del delito a nuestras cuentas corrientes o bien a nuestro terminal telefónica.

"Caixabank: Lamentamos informarles que su cuenta ha sido desactivada por seguridad, para activarla complete la siguiente verificación; https://cutt.ly/IR76bQD". Este es el contenido del mensaje que han divultado no sólo desde la Policía Local de Cádiz sino también desde las de Algeciras, Chipiona, Medina y Rota, algo que demuestra la buena coordinación existente entre los distintos cuerpos de seguridad para una mayor efectividad de este tipo de alertas.

En su mensaje, la Policía Local de avisa a la población en generan que si ha recibido este SMS, o alguno "parecido, no piques, es una estafa".

Desde el facebook de la Policía Local de Cadiz recuerdan que este tipo de posibles estafas se engloban dentro de la modalidad conocida como "smishing", donde los ciberdelincuentes falsifican el remitente, haciéndose pasar por una entidad bancaria. El "smishing" es un tipo de delito o actividad criminal a base de técnicas de ingeniería social con mensajes de texto dirigidos a los usuarios de telefonía móvil. Se trata de una variante del phishing, según fuentes de Internet.

Los policías adviernte que el mensaje o el SMS no es más que un "anzuelo para que las víctimas piquen y den todos los datos que se piden a través del enlace del mensaje".

Al parecer, cuando se accede al link aparece una página web que es completamente igual, estéticamente hablando, a la del banco que se suplanta.

Desde la Policía Local indican que lo más importante de todo para no caer en el "smishing" es no abrir el enlace que se manda por SMS. "Nunca se puede pinchar en él: si no se accede a la web no habrá ningún tipo de problema".