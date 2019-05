Pérez Dorao lleva a los juzgados a Navarro por no facilitar información del Estadio

Una nueva denuncia asoma en el Ayuntamiento. En esta ocasión han sido los dos concejales del grupo no adscrito, Juan Manuel Pérez Dorao y María Fernández-Trujillo (anteriormente en Ciudadanos) los que han denunciado a David Navarro, concejal de Economía y Hacienda, por un presunto delito contra los derechos civiles al no haber facilitado, según la demanda, la información referente al proceso de venta de la tribuna del Estadio Carranza para un hotel.

David Navarro ha mostrado este viernes su malestar por una denuncia de la que tuvo conocimiento el día anterior. Esta, según el edil de Podemos, se ha confeccionado “con mentiras expresas ya que argumentan que no han obtenido información alguna de los procesos de subasta pública de venta del estadio cuando estos se han discutido en pleno y se ha facilitado a todos los grupos municipales información técnica precisa para ello”.

Navarro recuerda que habló con cada uno de los portavoces de la oposición y les enseñó la documentación “para mostrarles cuáles habían sido los intereses de los distintos grupos inversores y les mostré hasta doce documentos”. Sin embargo, asegura que le pidieron la misma para quedársela “y les dijo que no lo hacía porque no me fiaba de ellos”.

El edil apela a las cláusulas de confidencialidad que había en este asunto “que yo las entiendo porque estaban compitiendo entre grupos inversores y así nos lo hacían llegar”.

Juan Manuel Pérez Dorao asegura que “la confidencialidad no existe en la administración local” y afirma que el motivo de haber puesto la denuncia es que pese a que le habían reiterado en numerosas ocasiones que les dieran la información sobre cómo iba el procedimiento, incluso en el pleno, “nos decían que no lo hacían porque era confidencial”. Sin embargo, el edil no adscrito se mostró sorprendido cuando salieron buena parte de las gestiones y de las ofertas que se habían realizado en este periódico.

Esta es la tercera denuncia que ha puesto Perez Dorao tras la de los chiringuitos, que ha sido archivada y recurrida, y otra de Cádiz 2012 por la cesión de los espacios a las organizaciones. A juicio de los denunciantes, no habían pasado por el consejo de administración; según la versión de David Navarro, sí había un informe que respaldaba eso.

Navarro lamenta que se haya puesto esta denuncia “porque ha habido pocos procesos en cuatro años que hayan sido tan informados, manoseados, utilizados y comentados”.

También afirma que la oposición en su conjunto ha presentado un total de 15 denuncias en estos cuatro años: “Hasta el último día de campaña siguen con la estrategia de atosigarnos judicialmente pero están jugando con nuestras vidas en lo familiar, en lo personal y en lo laboral.

El concejal de Podemos afirma que la obra la hizo el Partido Popular, “pero el PSOE y Ciudadanos nunca han denunciado el fiasco que supuso para las arcas municipales el Estadio, un proyecto fallido, propagandístico y sustentado en falsedades tales como que no iba a costarle un euro al Ayuntamiento”.