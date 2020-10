Pepe Mejías lamenta no poder votar para el nombre del estadio por no vivir en Cádiz

Pepe Mejías, una de las grandes leyendas del fútbol gaditano y un hombre que le da nombre a un acceso al todavía denominado Estadio Carranza, ha mostrado su desacuerdo con el proceso que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Cádiz para que el recinto municipal pase a llamarse de otra manera. Pepe Mejías no está de acuerdo ni con la forma ni con el fondo, según lo que ha publicado en su muro de Facebook.

Para empezar lamenta que él no ha podido votar para el cambio de nombre por encontrarse empadronado en la ciudad de Chiclana: “Mi malestar no es otro que me han excluido de poder ejercer como gaditano que sigo siendo, aunque viva en Chiclana que la quiero también por ser bien acogido, pero no quita que igual que yo somos muchos los gaditanos que vivimos lejos o cerca de nuestra querida Cádiz”.

Mejías dice que es gaditano, de nacimiento, de pensamiento y será gaditano hasta que se muera “donde quiero que se me recuerde como el gaditano Pepe Mejías”.

Pero si no está de acuerdo en cómo se ha llevado el proceso, considera que con la Ley de Memoria Histórica “también nos quieren borrar de los archivos”, algo que califica como “muy mal hecho”.

La que es una leyenda amarilla dice que tiene 61 años y que se siente identificado “con el estadio Carranza”, el nombre del campo “donde juega mi Cádiz C.F. desde que tengo uso de razón”.

Pepe Mejías no llega a valorar realmente la figura de Ramón de Carranza, porque “no me importa para nada el señor Ramón, al cual no conocía, ni muchos que nombran que podrían ser unos indeseables”. De hecho, llega a decir que su abuelo fue represaliado y, por lo tanto, no pudo conocerlo.

Lo que realmente quiere el que fuera jugador del Cádiz, Zaragoza, Rayo y otros equipos es que “lo que yo he vivido con ilusión desde niño y ahora un poco mas adulto es seguir yendo a mi Estadio Carranza” .

Curiosamente, se da la circunstancia de que el nombre de Pepe Mejías fue uno de los votados en la encuesta ciudadana que se hizo. Sin embargo, la comisión que fue nombrada por el equipo de Gobierno desechó la idea de que fuera un nombre propio porque soporta menos el paso del tiempo.

Por otro lado, la iniciativa de la Plataforma Estadio Carranza ha recibido durante estos días 1.214 votos de ciudadanos para que continúe el mismo nombre que hasta ahora quitándole sólo Ramón.