La Corporación municipal agota sus últimos días de vigencia, y la comisión de investigación creada en torno al alumbrado extraordinario de la Navidad de 2016 lleva semanas paralizada, en un limbo motivado por la falta de documentación respecto a las peticiones elevadas por los representantes de los grupos políticos. En concreto, es el alcalde el que no ha aportado la documentación solicitada tanto por los representantes del equipo de gobierno como por el Partido Popular.

La comisión, aprobada en julio de 2017 tras la denuncia de los populares contra la ampliación del contrato de alumbrado navideño realizado mediante un convenio entre el Ayuntamiento y Eléctrica de Cádiz, no quedó constituida hasta el 7 de mayo. Y en una posterior sesión celebrada el día 16 cada uno de los miembros tuvo ocasión de solicitar las pruebas documentales que estimara oportunas para avanzar en esta investigación.

Los representantes del equipo de gobierno Ana Fernández y Martín Vila solicitaron del alcalde “copia de todos los contratos de alumbrados extraordinarios desde el año 1995”, y “actas de todas las juntas de gobierno aprobando y adjudicando los contratos de alumbrado desde 1995”. Y el concejal del PP José Blas Fernández requirió otra serie de documentos (hasta media docena). En ninguno de los casos –según ha podido saber este periódico– se ha remitido esa documentación al presidente de la comisión, el concejal independiente Juan Manuel Pérez Dorao.

Por contra, el resto de actores a los que se ha requerido aportar documentos relacionados con el trabajo de la comisión sí han cumplido ya con la solicitud. Es el caso, por ejemplo, de la empresa Eléctrica de Cádiz, que ha aportado actas de la sociedad desde su creación, acta fundacional, o expediente de la contratación de la empresa que instaló ese alumbrado de Navidad de 2016, factura de pago a esa empresa, contrato firmado con esa empresa, o fotocopia de una de las sesiones del consejo de administración; también ha hecho lo propio la Fundación Eléctrica de Cádiz (por parte, curiosamente, de su todavía presidente José Blas Fernández). E incluso la asociación de comerciantes Cádiz Centro ha aportado también la documentación requerida por los miembros del equipo de gobierno.

A falta de que el alcalde aporte esos informes y documentos solicitados por Podemos, Ganar Cádiz y Partido Popular, la comisión tiene todavía pendiente realizar la toma de declaración de aquellas personas que hayan propuesto sus integrantes; entre otros, tendrán que acudir a la comisión el gerente de Eléctrica de Cádiz (José Luis Molina), el presidente de la sociedad municipal (David Navarro), o el propio alcalde (José María González), que darán las explicaciones respecto al convenio que el Ayuntamiento suscribió con Eléctrica para que la empresa contratara a la misma empresa que instalaba el alumbrado de Navidad licitado en concurso público con el objeto de ampliar el número de calles con exornos propios de esas fiestas.

Teniendo esto en cuenta, y el estado de parálisis que acumula desde hace semanas, el futuro de la comisión queda un tanto en el aire, puesto que tras la toma de posesión de la nueva Corporación tendrán que cambiar algunos de los miembros que la integran, especialmente el presidente (Pérez Dorao) y el representante del PP (José Blas Fernández) que no seguirán como concejales de la Corporación.

De hecho, éste último ha lamentado la actuación que está teniendo el alcalde en esta cuestión “porque no quieren que esto se vea, y menos ahora”. “No es justo que se quede esto así, después de casi dos años esperando (desde julio de 2017) y con una comisión constituida después de que lo obligara un Juzgado”, ha añadido Fernández, que ha incidido también en que este nulo avance de la comisión “se repite en otras muchas comisiones que se han creado en estos cuatro años y que no han servido absolutamente para nada”.