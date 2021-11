PSOE: "La reducción del IVA a las peluquerías debe esperar a la reforma fiscal integral"

El PSOE no ha vetado en ningún momento la baja del IVA del 21% al 10% a los servicios de peluquería, barbería, de esteticistas y otros relacionados con la imagen personal, sino que está pendiente de una reforma integral del sistema fiscal en la que se incluirá esa rebaja. Esto es lo que sostiene el diputado por Cádiz José Ramón Ortega, quien, en declaraciones a este periódico, asegura haber mantenido al menos dos contactos con portavoces del colectivo en la provincia. Esa reforma está a su vez pendiente de un informe de expertos cuyos resultado podrían estar en febrero del año que viene.

Unos doscientos profesionales de la imagen personal de toda la provincia de Cádiz se concentraron el pasado lunes ante la sede del Partido Socialista en la plaza de San Antonio de Cádiz para seguir reivindicando una reducción del IVA que consideran imprescindible para su supervivencia. Los peluqueros acusan al PSOE de haber vetado en dos ocasiones enmiendas que recogían la rebaja del IVA presentadas en el Senado y en el Congreso y confían que salgan adelante las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado que han presentado siete formaciones políticas.

“La palabra veto es una manera de llamarlo. Lo que realmente ha pasado es que el PP en el Senado metió una enmienda en un texto que no tenía nada que ver, que era la Ley contra el fraude fiscal, y eso, los letrados del Senado avalaron que no era correcto y, por lo tanto, la presidenta del Senado y ahora ministra, Pilar Llopis, lo echo para atrás”, explica a Diario de Cádiz el diputado. “Luego, han llevado una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado con cargo al Ministerio de Igualdad. No se trata del fonde de las reivindicaciones de las peluquerías sino de intentar meter el dedo en el ojo al Gobierno yendo contra el Ministerio de Igualdad”, añade.

“Los argumentos del sector son muy razonables; no es que el Gobierno no los escuche, sino que tiene una serie de compromisos en el tema del IVA, con los productos de higiene íntima femenina, con los centros veterinarios, y tampoco se ha acometido la rebaja que se planteaba" ¿Por qué?, se pregunta el parlamentario socialista: "Por una cuestión que la ministra Montero ha explicado en más de una ocasión: hay un grupo de expertos desde hace un año y tienen de plazo hasta febrero del año que viene para proponer una reforma fiscal en profundidad en Españ. Y en esa reforma integral es en la que se van a acometer todas estas cosas”.

“Yo entiendo y alabo la lucha del sector. Desde el Partido Socialista, que los trabajadores y las trabajadoras hagan reivindicaciones sólo lo podemos ver con buenos ojos. Además, es que tienen razón. Y entiendo la urgencia con la que ellos están demandando esa medida. Pero hasta que no tengamos esa propuesta de los expertos encima de la mesa para esa reforma integral no se van a acometer esas rebajas del IVA. Las únicas reformas del IVA que se han acometido son la de la luz, por la situación absolutamente extraordinaria que tenemos, de manera limitada; y en el tema de las mascarillas, también con unos límites, y con todas las reticencias por parte de la ministra”.

“Los argumentos del sector han llegado de manera sobrada al Ministerio de Hacienda, tanto por las reivindicaciones en la calle como las que han hecho a la portavoz de Hacienda como a diputados de toda España, incluido yo mismo, que me he sentado con ellos en alguna ocasión”, asgura el diputado, ante las acusaciones contra el PSOE de no haberles recibido nunca. “Yo he tenido videoconferencias con ellos, concretamente con Daniel Orego y otra compañera durante la pandemia, y nos hemos reunido con varias peluqueras en la Casa del Pueblo de Cádiz, junto con el gGrupo municipal socialista, y me comprometí a trasladar sus demandas, que veo razonables, y las trasladé. Sé de primera mano que el Ministerio tiene sobrado conocimiento del tema”.

Desde el sector dicen estar muy pendientes de siete enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado. “Claro. Ahora se presentan. Lo que ha habido un rechazo de las enmiendas a la totalidad. Ahora, con la base del presupuesto que presenta el Gobierno se pueden hacer enmiendas parciales justificando de dónde se sacan la partidas necesarias para esas rebajas. Y se votarán, y si salen aprobadas, formarán parte del presupuesto. Claro que pueden salir aprobadas. Dependerá de la aritmética parlamentaria. Y hay que recordar que este Gobierno no tiene mayoría absoluta”.

Parece que Unidas Podemos sí que está por esta bajada, cuanto antes, se le plantea. “Que Podemos pueda dar un discurso y luego haga otra cosa forma parte del juego entre socios de Gobierno -responde Ortega-. La realidad es que esto no es algo que se haga para fastidiar al sector. Se hace porque hay pendiente una gran reforma fiscal. Estas cosas no se pueden hacer a parches. Prácticamente cada semana se lleva una petición de rebaja del IVA a alguna comisión del Congreso. Por eso necesita de un enfoque integral”.

"Nos dirán que en 2018 decíamos otra cosa y ahora están ustedes gobernando", se plantea el diputado socialista. "Claro, es que en 2018 estábamos saliendo de una crisis cuando en abril hicimos esa propuesta. Y por desgracia, cuando este Gobierno comenzó a gobernar, porque estuvo en funciones varios meses después de la moción de censura, saltó la pandemia. El margen de maniobra de este Gobierno y la situación económica son diferentes a las de entonces", concluye Ortega.