El PSOE insiste en que la normativa de las terrazas no obliga a recortar tantas terrazas en La Palma

El portavoz del PSOE, Óscar Torres, acompañado de los concejales Natalia Álvarez y José Macías, el secretario general socialista en Cádiz, José Ramón Ortega, y el miembro de la comisión ejecutiva, José Fernández, han mantenido una nueva reunión con una decena de representantes de negocios de hostelería de la calle de La Palma para trasladarles su apoyo tras los últimos movimientos del concejal de urbanismo, Martín Vila, sobre la aplicación de la ordenanza de terrazas, “que tiene en vilo e incertidumbre a los empresarios de esta calle”, afirma el portavoz socialista en una nota de prensa.

Torres compartió con los hosteleros la posición defendida desde las filas socialistas, que consisten en aplicar la norma vigente puesto que en su artículo 29 contempla la singularidad de diferentes espacios de la ciudad, como es el caso de la calle de La Palma. “Partiendo de la base de que, por supuesto, debe respetarse la ley de accesibilidad universal, la calle de La Palma cuenta con una amplitud suficiente para conservar un espacio de dos metros libres en su zona central, y mantener la mayoría de las mesas”. Cabe recordar, explica en su nota el PSOE, que los hosteleros cuentan además con el respaldo de los vecinos de la calle que "les han permitido montar mesas a lo largo de las fachadas de sus fincas para que puedan aumentar el número de comensales, al igual que ocurre en otras zonas de la ciudad que también se encuentran en espacios singulares; y en las que se supone que inicialmente tal solo se pueden situar mesas y veladores en el ancho de la fachada del propio establecimiento".

Por su parte, José Ramón Ortega señala que “la singularidad que establece el artículo 29 de la ordenanza de terrazas debe aplicarse para compatibilizar el uso de la calle de La Palma con la accesibilidad, teniendo en cuenta que se respetan las medidas de accesibilidad y que los vecinos se han mostrado a favor de la situación de las mesas en su fachada”.

Óscar Torres también advierte sobre la "incoherencia" de la solicitud de moratoria sobre esta norma anunciada por el PP “que carece de valor jurídico” puesto que la ordenanza ya está en vigor desde 2019, “las moratorias sólo pueden aplicarse cuándo aún no está la ordenanza en funcionamiento”. De esta manera, para los socialistas solo quedarían otras dos vías que podrían llevarse a cabo: la modificación o la suspensión de la ordenanza, “dos alternativas que desde el PSOE no compartimos porque es un procedimiento largo de muchos meses de duración y no soluciona tampoco el problema de forma definitiva, que es lo que piden los hosteleros”.

Para finalizar, el portavoz destaca que la actual ordenanza de terrazas fue "fruto del consenso tras muchos meses de trabajo y salió aprobada sin ningún voto en contra”, e incluso durante su tramitación participó de forma activa la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería de Cádiz (Horeca), que dio el visto bueno al texto final. “La ordenanza es válida, da seguridad jurídica y cuenta además con un artículo que sirve expresamente para espacios como el de la calle de La Palma, así que el señor Vila tan solo tiene que aplicarlo con sentido común y dejar de crear problemas donde no los hay”, finaliza Óscar Torres.