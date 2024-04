El PSOE asegura que "no existen los informes" de tráfico utilizados para despeatonalizar Mentidero-Veedor

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, José Ramón Ortega, ha mostrado su parecer ante la respuesta recibida por parte del Ayuntamiento a una pregunta plenaria presentada por parte de los socialistas en noviembre de 2023 relativa a los supuestos problemas de tráfico en torno al parking de San Antonio, que fue una de las razones esgrimidas por parte del Consistorio para despeatonalizar la calle Veedor.

En dicha pregunta, desde el PSOE solicitaban conocer si el Ayuntamiento disponía de informes que recogiesen los días y horas en los que se produjeron los supuestos problemas de tráfico en relación con el parking de San Antonio. "En la respuesta, se limitan a decir que fueron varias las llamadas a la Central de Policía, siendo este hecho comprobado in situ pero en ningún momento especifican que existan informes que contengan esa información", ha aclarado José Ramón Ortega, que ha advertido que "el alcalde mentía" al justificar la decisión de la despeatonalización en unos supuestos problemas de tráfico en el entorno de San Antonio "cuando ahora ha quedado demostrado que no tenía esos datos porque, sencillamente, no existe ningún informe al respecto, y también se explica por qué los supuestos informes nunca han llegado a ser entregados a la plataforma Veedor-Mentidero", ha recalcado el concejal.

Tras haber conocido esta respuesta a la pregunta plenaria presentada por el PSOE, Ortega ha incidido en que se llevó a cabo la eliminación de un camino escolar seguro "sin justificación real y sin escuchar siquiera las alternativas existentes".

"Bruno García, lo único que pretendía desde el primer día era aburrir a la plataforma, si realmente el alcalde tuviera interés en esta cuestión habría actuado con la misma urgencia con la que volvió a meter los coches en Veedor y Mentidero, pero lo único que ha hecho es distraer a la plataforma con un falso diálogo", ha concluido el concejal.