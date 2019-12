El PSOE municipal marca su hoja de ruta para 2020

La portavoz del grupo municipal socialista, Mara Rodríguez, acompañada de los concejales Óscar Torres, Rosa de la Flor y Francisco Javier Ramírez, ha establecido los retos más importantes que tiene el Ayuntamiento de Cádiz para 2020. “Queremos marcar el paso para que nuestra ciudad avance, para impulsarla hacia el futuro. Una vez más, tomamos la iniciativa para fijar una dirección. Para establecer las prioridades que afrontamos en el nuevo año”, ha afirmado Mara Rodríguez.

En primer lugar, la portavoz socialista ha asegurado que “hay que sacar adelante el presupuesto para 2020. Es necesario tener unas cuentas que establezcan las inversiones que vamos a llevar a cabo en la ciudad. Unas inversiones que deben traducirse en generación de empleo, más oportunidades de acceso a la vivienda y garantía en la protección social”.

“El alcalde dijo en su balance de los 100 días de legislatura que tenía un borrador del nuevo presupuesto. Esto fue en octubre y desde entonces nada más se ha sabido. Los socialistas le hemos pedido en varias ocasiones que nos convoque para comenzar a llegar a acuerdos y consensuar las cuentas, pero hemos recibido la callada por respuesta”, recuerda Mara Rodríguez.

En este sentido, ha continuado exponiendo que “el presupuesto que tenemos actualmente es de 2018. Es el único que salió adelante en el pasado mandato y fue gracias al apoyo que le dimos los socialistas. Hay muchas propuestas que incluimos en esas cuentas aún por desarrollar. Propuestas relacionadas con el empleo, el crecimiento económico, la ayuda a los emprendedores o la equiparación salarial”.

“El procedimiento normal en las administraciones es que, a finales de año ya haya un presupuesto para el siguiente ejercicio. Es el caso de la Diputación de Cádiz, que ya presentó el suyo el pasado lunes. Pedimos al equipo de gobierno que no pierda un minuto más y nos convoque a la mayor brevedad posible para que podamos abordar este tema primordial para nuestra ciudad”, ha solicitado la portavoz del PSOE.

Por otra parte, el grupo socialista ha fijado como prioridad la calidad en los servicios que se presta a los gaditanos y la garantía en los derechos de los trabajadores. “Este equipo de gobierno ha sumido la contratación de servicios en un verdadero caos. Como saben, llegaron queriendo municipalizarlos y han acabado por tener la mayoría en prórroga o en un limbo legal, fuera de contrato”, denuncia Mara Rodríguez.

“Ha ocurrido con la ayuda a domicilio, con las informadoras turísticas, con la limpieza, con el transporte o con las limpiadoras de dependencias municipales, a las que hemos visto manifestarse en estos últimos meses por los impagos de sus nóminas. Esto sólo por mencionar algunos ejemplos”, expone la portavoz de socialista.

“Por otra parte está el gran volumen de reparos de la Intervención por contrataciones que se hacen sin ningún tipo de previsión. Gestionan deprisa y corriendo, lo que genera informes en contra de los técnicos municipales que el alcalde levanta in extremis. Esto no es forma de gobernar. No es serio y no es responsable”, asegura Mara Rodríguez.

“Es necesario regularizar los contratos externalizados y acabar con el alto número de expedientes reparados. Este es un tema primordial para el buen funcionamiento del Ayuntamiento. Para la garantía en los servicios que se nos prestan a los gaditanos y para la calidad en el empleo de los trabajadores”, afirma la portavoz.

El tercer asunto sobre el que los socialistas han hecho hincapié es el funcionamiento del Consistorio y la protección de sus trabajadores. “Es fundamental que en 2020, al fin, salga adelante la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT)”.

“Los socialistas nos hemos reunido con los sindicatos municipales, que demandan desde hace años una valoración real de los puestos de trabajo que refleje la verdadera realidad del Ayuntamiento. Este equipo de gobierno lleva 3 años sin ser capaz de llegar a un acuerdo con ellos. Queriendo poner un parche, en vez de hacer un trabajo serio”, asegura Mara Rodríguez.

“Les pedimos que lleven a cabo una negociación real. Que busquen el acuerdo con los trabajadores y, como en el resto de temas, nos ofrecemos a trabajar y colaborar para conseguirlo. Este asunto tampoco puede esperar más”, defiende la portavoz del PSOE.

“2020 es también el año en el que meternos de lleno en el desarrollo del nuevo PGOU. El documento actual caduca y el nuevo que se elabore marcará el futuro de Cádiz durante 10 años”, afirma Mara Rodríguez.

“Los socialistas ya hemos presentado una propuesta, que se aprobó por unanimidad, para que se haga a través de una participación real y centrándose en las verdaderas prioridades de la ciudad. No queremos un PGOU que sea papel mojado como el que aprobó el PP hace ahora una década”, asegura la portavoz.

“Los impuestos que pagamos todos los gaditanos también son un tema prioritario. El Ayuntamiento tiene hasta 39 ordenanzas fiscales que no se actualizan de manera integral desde 2015. Hemos pedido al equipo de gobierno en múltiples ocasiones que nos sentemos para llegar a un acuerdo sobre este asunto”, recuerda Mara Rodríguez.

“Es necesario un debate serio y en profundidad que desemboque en unas ordenanzas más justas, más sociales y más operativas para la economía del Consistorio y para los ciudadanos. Los gaditanos no podemos seguir pagando la dejadez y la falta de diligencia de este equipo de gobierno”, defiende la portavoz socialista.

“Los impuestos que pagamos al Ayuntamiento nos afectan a todos. Una vez más, les emplazamos a un diálogo que culmine en unas ordenanzas fiscales renovadas”, afirma Mara Rodríguez.

“Por otra parte, la recuperación de Valcárcel y el traslado al edificio de la facultad de Ciencias de la Educación es el gran proyecto de ciudad que tenemos por delante. En 2020 vamos a continuar luchando y trabajando para que siga avanzando”, expone la portavoz del PSOE.

“Hablamos de un proyecto que nació a iniciativa socialista y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que sea una realidad. Lo hemos demostrado desde la Diputación de Cádiz; desde la Subdelegación del Gobierno, que ha trabajado de forma ágil en el informe que debía emitir una vez que el Ayuntamiento lo pidió formalmente; y desde nuestro grupo municipal, reivindicándolo mes a mes en los plenos”, recuerda Mara Rodríguez.

“Vamos a seguir exigiendo al equipo de gobierno que trabaje de manera seria, responsable y con previsión. Y, por supuesto, también vamos a seguir reivindicando a la Junta de Andalucía que no ponga en duda el proyecto nunca más y que cumpla con su obligación de financiación”, afirma la portavoz socialista.

“La mejora y el mantenimiento de nuestros barrios es también fundamental. Con las muchas asociaciones de vecinos que nos reunimos nos trasmiten la necesidad de más limpieza, de mejores equipamientos, mobiliario urbano, de mantenimiento de las calles, plazas, parques y jardines”, expone Mara Rodríguez.

“A esto se unen las instalaciones deportivas. Las grandes abandonadas. Nuestros clubes y deportistas denuncian cada semana que tienen que entrenar y jugar fuera de Cádiz debido a las goteras y al mal estado de los espacios deportivos de la ciudad”, lamenta la portavoz socialista.

“Además, queremos hacer especial hincapié en nuestros autobuses urbanos. Seguimos esperando un nuevo pliego que adapte los recorridos y los autobuses a la ciudad actual. No tiene razón de ser que se haya sacado una nueva ordenanza de circulación y de estacionamiento y que no haya salido el pliego de transportes, que es la columna vertebral de la movilidad sostenible y eficiente”, afirma Mara Rodríguez.

“Tanto para los barrios como para las instalaciones hemos hecho propuestas, como el desarrollo de un catálogo de barrios que marque las prioridades en cada zona para actuar en función de lo que es primordial para sus vecinos; o la colocación de publicidad estática y la vinculación del nombre de los espacios deportivos a marcas comerciales para conseguir fondos económicos con los que acabar con sus deficiencias”, recuerda la portavoz socialista.

“Los socialistas también hemos presentado un proyecto muy concreto de líneas de autobuses con el que se consigue conectar mejor nuestros barrios. Soluciones hay. Los socialistas se lo hemos demostrado. Ahora hace falta llevarlas a cabo” defiende Mara Rodríguez.

Por último, desde el PSOE han marcado como prioridad el mejor funcionamiento de los servicios sociales. “No sólo se trata de invertir recursos. También de una buena gestión”, asegura la portavoz socialista.

“El Centro de Alta Tolerancia aún no se ha puesto en marcha. La Mesa de Personas Sin Hogar en la que participamos los grupos políticos no se ha convocado ni una sola vez este mandato” ha ejemplificado Mara Rodríguez.

“Es necesario que los servicios sociales se enfoquen a la atención estructural y no a la atención puntual, para que las personas que acuden a ellos puedan lograr su independencia. Ese es el fin que debemos perseguir y en el que poco se ha avanzado en estos años”, ha asegurado.

Una vez establecido los principales retos para 2020, la portavoz socialista se ha referido a los primeros 6 meses de este mandato. “Desde nuestro grupo municipal hemos llevado a cabo una oposición constructiva. Con propuestas para la transparencia y el buen gobierno; la mejora de nuestros barrios e instalaciones deportivas; el impulso de la cultura y el turismo; la ordenación de la carga y descarga; o la defensa de Valcárcel, entre otras muchas”.

“Hemos atendido a las demandas de los ciudadanos. Nos hemos reunido con asociaciones de vecinos, entidades sociosanitarias, deportivas, animalistas sindicatos, particulares. En el partido socialista tienen un aliado siempre”, ha trasmitido Mara Rodríguez.

“Hemos colaborado y trabajado con el equipo de gobierno en lo que es bueno para nuestra ciudad. Fiscalizando su labor en los asuntos que no gestionan bien. En los que llegan mal y tarde. Porque, de estos primeros meses de mandato, y de cara al futuro, también le tenemos que pedir, una vez más, al alcalde y a su equipo más trabajo, más iniciativa, más liderazgo, más acción. No sólo se puede reivindicar a otras administraciones, sino que hay que establecer un camino, una dirección, unas prioridades y tener capacidad de gestión y de trabajo para llevarlo a cabo”, defiende la portavoz socialista.

“Eso es justo lo que los socialistas hacemos hoy. Esperamos poder abordar los asuntos que hemos planteado lo antes posible. Tenemos muchos retos por delante para el nuevo año y no hay un tiempo que perder”, ha concluido Mara Rodríguez.