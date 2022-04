El PSOE también culpa al gobierno de Kichi de la posible huelga de autobuses

La concejala del grupo municipal socialista Natalia Álvarez ha mostrado su parecer tras conocer el anuncio por parte de los trabajadores de la empresa concesionaria del servicio de transporte urbano en la ciudad de Cádiz de paros parciales los días 23, 25, 27 y 30 de mayo y 1 de junio, y paros totales de manera indefinida a partir del 3 de junio.

Para la edil, este nuevo conflicto laboral en el Ayuntamiento es síntoma “de la absoluta falta de gestión” y recuerda que Cádiz lleva años a la espera de un pliego que regule la flota de autobuses actual. “La última prórroga venció en el año 2015, cuando el actual equipo de gobierno llegó al Ayuntamiento, pero la prórroga del servicio se sigue manteniendo, a pesar de que esto suponga pagar del bolsillo de todos los gaditanos y las gaditanas un déficit de explotación a la empresa concesionaria de más de dos millones de euros anualmente”, advierte Álvarez, quien añade que “el propio equipo de gobierno encargó una auditoría en 2015 y comunicaron que iniciaban la redacción del borrador del documento que regularía el transporte urbano en la ciudad, pero han pasado siete años y todo sigue exactamente igual”.

“Esta falta de preocupación por el transporte público recae directamente en los usuarios y también en los trabajadores”, destaca Natalia Álvarez, “los conductores de los autobuses son quienes reciben toda la presión y las quejas, sin tener ellos ninguna responsabilidad y no están siendo escuchados ni por la empresa ni por el Ayuntamiento, que es quien permite una prórroga desde hace siete años”. “Es necesario que el alcalde se siente con la empresa que tiene la concesión municipal del servicio y negocie hasta que salga la licitación; hacen falta más autobuses, más conductores y que se cumpla convenio colectivo, para así ofrecer un servicio seguro y de calidad”; ha recalcado la edil

Se acerca el ultimo año de la segunda legislatura de José María González como alcalde, “y más allá de excusas, no tenemos pliego”, asevera Natalia Álvarez, “seguimos con un sistema de transporte público que no se corresponde con las necesidades de la ciudad, con una flota obsoleta y contaminante, con barrios de primera y de segunda, con necesidades que no se cumplen atendiendo al trazado de las líneas, a la frecuencia y a los propios vehículos y con un déficit de explotación, ya referido, que supone más de dos millones por año de retraso a las arcas municipales”, concluye la edil, quien espera cuando antes una solución para garantizar el servicio de transporte público en la ciudad.