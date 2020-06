El PSOE pide que se busque "un equilibrio con las viviendas turísticas, pero sin criminalizar el sector"

La concejala del grupo municipal del PSOE, Natalia Álvarez, ha manifestado "la ciudad de Cádiz necesita buscar el equilibrio con las viviendas turísticas, pero sin criminalizar el sector", tras conocer la decisión del equipo de gobierno de suspender la concesión de licencias para todo tipo de hospedaje con fines turísticos.

La edil ha recordado que el grupo socialista se ha reunido tanto con la asociación AVVA como con Calle Viva, entre otros colectivos, "y todos hemos coincidido en que es necesario una regulación, pero creemos que este no es el momento, en plena crisis" y ha añadido que "a la hora de llevar a cabo este tipo de actuaciones hay que contar con informes objetivos y neutrales de todas las partes implicadas".

Álvarez ha incidido en que actualmente el porcentaje de viviendas turísticas según los datos registrados en la Junta de Andalucía no llega al 5%, "los problemas de vivienda en la ciudad no se basan únicamente en el número de viviendas turísticas que existen en Cádiz. Va mucho más allá, y no olvidemos que el turismo es uno de los principales motores económico de la ciudad. Si no existen alojamientos, el turismo decaerá y los perjudicados serán las familias de los gaditanos y las gaditanas que tendrán que buscar trabajo en otras provincias".

Para la concejala socialista, hay que poner el punto de mira en que las actuaciones que propone el equipo de gobierno con la ordenanza municipal de delimitación del uso turístico no son competencia propiamente municipal, tal y como advierte el informe de la secretaría municipal. Sin embargo, sí existen procedimientos de ámbito municipal que no se están ejecutando y que realmente favorecerían la política de vivienda, tal y como denunciaron los socialistas en el pleno del pasado mes de febrero, como es la Ordenanza Reguladora de Solares y Edificios Ruinosos, aprobada en 2016 y que daba la posibilidad de construcción de nuevas viviendas en la ciudad.

"En definitiva, tenemos una ordenanza del año 2016 que no se ha ejecutado y que es básica para la construcción de nuevas viviendas, pero el equipo de gobierno prefiere centrarse en ordenanzas que actualmente perjudican a uno de los motores básicos de nuestra economía", ha aseverado la edil.

Natalia Álvarez también ha puesto sobre la mesa la "falsa participación respecto a la ordenanza", que no ha contado con la participación de la Asociación de Viviendas Turísticas (AVVA), o con la Asociación de Empresas Turísticas de Cádiz (AETC). "A este comportamiento sectario ya nos tiene acostumbrado el equipo de gobierno", ha criticado Álvarez, "es lo mismo que ocurrió con el plan estratégico de turismo, que no han contado con nadie a pesar de haber firmado convenios y al final lo han externalizado con un coste de 40.000 euros".

"Hay que tener miras y pensar en el futuro", ha afirmado Álvarez, "por supuesto que hay que controlar las VFT, ver cuáles son los barrios más afectados y poner ahí los límites, pero no cargar contra el sector". "Cádiz tiene mucho que ganar si se realiza una política en materia de turismo acorde a las necesidades de la ciudad y ser así referente en Andalucía en turismo sostenible, pero siempre haciéndolo de forma racional y sin perjudicar a los inversores que creen en la ciudad, en sus posibilidades y que generan riqueza y empleo", ha concluido la edil.