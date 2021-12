El PSOE celebra que se lleve al Pleno la aprobación definitiva del Estudio de Detalle del hotel de Tiempo Libre

La portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Mara Rodríguez, ha mostrado su satisfacción por la propuesta que se llevará al próximo pleno relativa a aprobación definitiva del Estudio de Detalle para la Acción Puntual de la Residencia de Tiempo Libre.

Este proyecto hotelero se llevó a pleno hace justo un año, pero suponía levantar un nuevo edificio de quince plantas de altura, hecho que contaba con el rechazo de los vecinos y se entendía como un atentado tanto urbanístico como medioambiental. "Tras el rechazo de la oposición, los socialistas lideramos entonces la solución urbanística que contentaba a todas las partes, que fue consensuada con los vecinos y se materializó en el pleno extraordinario celebrado en enero de este mismo año", ha recordado la portavoz.

En aquel pleno extraordinario, que fue solicitado por el grupo socialista con el apoyo de Ciudadanos, a la aprobación del estudio de detalle se le unía el compromiso de la promotora de que, una vez obtenida la licencia, se reduciría en cuatro plantas el nuevo edificio. De esta manera, se garantizaba la modificación de la volumetría con objeto de mantener una altura máxima uniforme de 10 plantas. "El desarrollo del expediente de Tiempo Libre es ejemplo de cómo Martín Vila exige políticas de sostenibilidad, pero luego no ejecuta como es debido. Si no llega a ser por la intervención del partido socialista no se habría garantizado una altura adecuada en la construcción y la reducción del impacto ambiental", ha aseverado.

"Todos los trámites han seguido su curso, y hemos llegado al punto esperado, a la aprobación definitiva del Estudio de Detalle de esta edificación, sin afectar al ritmo de la obra ni a las previsiones de tiempo marcadas por los inversores de Tiempo Libre, evitando el apantallamiento del litoral y salvaguardando el medioambiente", ha puntualizado la portavoz, quien ha concluido que "desde el PSOE entendemos que escuchar a las partes implicadas y buscar soluciones, es la mejor forma de hacer política".