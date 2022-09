El PSOE de Cádiz recoge las demandas de los vecinos de Cortadura

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, acompañado por el concejal socialista, José Macías, y el responsable de participación ciudadana en la ejecutiva local, Gonzalo Pando, han mantenido una reunión con la presidenta de la Asociación de Vecinos de Cortadura, Juana Cortés,y otros miembros de la asociación para conocer las principales reivindicaciones del barrio.

Cortés, según explica una nota enviada por el PSOE, ha señalado la necesidad de realizar mejoras en el mantenimiento urbano, con especial incidencia en el parque infantil, que se encuentra con los senderos de albero totalmente levantados, así como la falta de cuidado de las pistas deportivas, que son utilizadas se forma asidua y no se encuentran en las condiciones adecuadas.

Durante la reunión, en la que se ha visitado a pie la zona, tanto los vecinos como los representantes de la asociación han mostrado la situación de los jardines cercanos tanto en el acceso desde el puente Carranza como los cercanos al CEIP La Inmaculada y el IES Fuerte de Cortadura. “Unos jardines totalmente abandonados, con basura acumulada y problemas de presencia de roedores”, ha especificado la representante vecinal, quien ha pedido que desde la Delegación de Medio Ambiente pongan en marcha medidas urgentes para acabar con esta situación.

La falta de mantenimiento, de accesibilidad y la mejora del servicio de limpieza y del alumbrado han sido otros de los asuntos tratados, “hay necesidad de modificar la ubicación de un paso de cebra en la calle Adelfa, el arreglo de acerado en varios puntos del barrio y podar los árboles de la calle Alcalde Juan de Dios Molina”, han detallado los vecinos, que esperan que desde el Ayuntamiento dispongan los medios necesarios para llevar a cabo estas mejoras.

Para finalizar, Óscar Torres ha destacado la importancia del asociacionismo vecinal y su papel vertebrador, “el Ayuntamiento debe contar con las aportaciones de las asociaciones de vecinos en la gestión de la política municipal”, y ha advertido que “si no se cuida a las asociaciones, no se las escucha y no se les da su lugar, se pierde el pulso de la ciudad que es lo que le está pasando al equipo de gobierno desde hace años”, ha concluido.