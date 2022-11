El PSOE de Cádiz escenifica su apoyo al candidato oficialista a la Alcaldía, Óscar Torres

El actual portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento, Óscar Torres, es el candidato oficial del partido para luchar por la Alcaldía en las elecciones del próximo mes de mayo. Una apuesta del aparato socialista frente a la opción anunciada hace varias semanas de Rosa de la Flor, y un apoyo que se ha evidenciado este miércoles ante un salón de actos en la sede de Gaspar del Pino repleto en el que Torres ha formalizado, con apariencia de mitin, su intención de convertirse en alcalde de la ciudad los próximos cuatro años.

Ha avanzado el candidato que quiere centrar su proyecto en solucionar los problemas más importantes de la ciudad, y de los que culpa tanto a los 20 años de gobierno del PP como los 8 del actual equipo de José María González Kichi; y de planificar “qué ciudad queremos para los próximos 25 años”. Y para ello, pone Torres dos avales en la mesa; el primero de ellos la labor que está haciendo el grupo municipal que él mismo dirige desde hace once meses, y el segundo la gestión que al frente del gobierno de España está realizando Pedro Sánchez.

“28 años sin gobernar la ciudad son muchos”, ha afirmado el candidato, recordando la etapa popular “que nos dejó casi en la bancarrota, de los mamotretos, del Queco y la Queca, de la pérgola que se tan tranquilos se tuvieron que quedar cuando la hicieron, de los 30.000 euros al día en propaganda y autobombo, que no me digan si no es un escándalo” y los últimos ocho años “de gran tristeza por la oportunidad que han perdido”.

En el repaso que Óscar Torres ha hecho por los problemas de la ciudad, por las soluciones que quiere plantear y por los motivos que le impulsan a ser candidatos y que la gente lo respalde no han faltado los golpes al actual gobierno de la ciudad o a la opción alternativa que lidera Rosa de la Flor; pero por encima de eso no han faltado las constantes referencias al Partido Popular, al de antes, al de ahora, al municipal y al estatal.

“No voy a sacar conejos de la chistera, yo soy del pico y la pala. Un ciudadano común, que otros se consideran los elegidos y especiales, yo no. Nosotros aspiramos a que con esfuerzo, trabajo y gestión esta ciudad esté cada día mejor, porque las cosas no se consiguen cantando ni a través de las redes sociales”, ha afirmado en un discurso leído en su mayor parte, en el que también ha reivindicado el Carnaval y la Semana Santa, “pero cada cosa en su momento”; todo ello en referencia al alcalde, al que también ha criticado “que se nos vaya la fuerza por la boca y queramos arreglar el mundo mientras en la ciudad se nos caen los árboles, o que defendamos el Medio Ambiente mientras siguen circulando por nuestras calles autobuses totalmente obsoletos”.

Ha alertado Torres el escenario actual de un Cádiz cuyas localidades de alrededor “nos han adelantado” gracias a ayuntamientos “que mejoran día a día”, por lo que alienta a “redoblar esfuerzos para volver a ser la capital de la provincia”.

Para ello, en su programa de trabajo ha citado de modo especial el Medio Ambiente, criticando duramente los “millones de litros de agua potable en riego y baldeo” que gasta la ciudad; las playas, criticando el actual estado de abandono; la despoblación, que ha cifrado en cuatro gaditanos cada día durante los últimos 26 años (pasando de los 154.000 habitantes que había cuando Carlos Díaz perdió la Alcaldía a los 114.000 del último censo), “algo insoportable, drámatico y sobre lo que ningún equipo de gobierno ha puesto el acento”; el desempleo, reclamando planes “específicos y exclusivos para Cádiz”; vivienda o juventud.

“Aspiro a disfrutar de unos servicios públicos de calidad, a que la ciudad esté limpia, a un transporte público moderno y ecológico, a que se cuide nuestro patrimonio histórico… a que la ciudad, en definitiva, funcione”, ha reivindicado el candidato, que reclama “trabajo y no experimentos” para hacer las cosas “mucho mejor de lo que se está haciendo”.

Torres también ha querido destacar la oposición positiva o constructiva que está haciendo su grupo municipal en estos meses, destacando el apoyo a los presupuestos en vigor, a la estructura de costes del futuro pliego de autobuses o la última incorporación del remanente de tesorería. Puntos que han encontrado el rechazo del PP, “que ve un fuego en la ciudad y va con un bidón de gasolina mientras nosotros vamos con agua para apagarlo”.

Por todo ello, y con el recuerdo a Carlos Díaz, “que supo con muy pocos medios transformar y modernizar nuestra ciudad”, se ha mostrado Óscar Torres dispuesto a pelear por la Alcaldía de Cádiz, dando por hecho que ganará las primarias que se celebrarán dentro de unos días y a las que concurre también Rosa de la Flor. Que para eso el aparato oficialista del PSOE ha querido escenificar hoy su apoyo y respaldo a este candidato.